Fede Valverde: "Modric sigue siendo un referente aunque no tenga los minutos que necesite"

Fede Valverde fue el jugador elegido para hablar en rueda de prensa antes del partido de Champions contra el Nápoles.

"La Copa del Rey me ayudó a olvidar lo que pasé"

Lo primero sobre lo que le preguntaron al uruguayo fue sobre su rendimiento la temporada pasada: “En lo personal, no voy a recordarlo porque es un momento duro. No se lo deseo a nadie, pero son cosas de la vida, que te va poniendo obstáculos. Intenté centrarme en el fútbol, en el Mundial... y no fue cómo yo esperaba. La Copa del Rey fue un cierre muy lindo que me ayudó a olvidar un poco todo lo que pasé. Maduré como persona y, aunque hay momentos que uno no espera, hay que salir adelante”, explicó el centrocampista.

"Modric sigue siendo un referente aunque no tenga los minutos que necesite. Nunca ha puesto una mala cara"

Las siguientes preguntas fueron sobre Modric, quien esta temporada no está jugando tanto, y el centro del campo del Real Madrid: “Es el mismo de siempre. Modric es un referente en el vestuario desde el primer día que llegué. Ahora lo sigue siendo, aunque no tenga los minutos que necesite. Nunca ha puesto una mala cara. Es un guerrero, de los más competitivos que he visto en el mundo del fútbol. Es un ejemplo para todos” ha comentado Fede. Sobre el centro del campo ha dicho: “Desde el primer día que llegué para mí fue un medio campo increíble. Cuando yo llegué también estaban Casemiro e Isco con Toni y Luka. El mejor centro del campo del mundo. He intentado aprender de cada uno. En el día a día intentas escucharlos, mirarlos... Tuve la oportunidad de vivirlo con Casemiro, que me ha alimentado de muchos valores que me hicieron madurar mucho. Están los mejores jugadores del mundo aquí. Tengo que disfrutarlo y valorar y demostrar a los jóvenes lo mismo que me mostraron a mí al llegar al Madrid".

Otra pregunta que últimamente se le hace mucho a Ancelotti y que ha tenido que responder Valverde es sobre el nuevo sistema y las debilidades que presenta: “No me está costando adaptarme, me siendo mejor que nunca. Cuando estás acostumbrado tantos años a una formación pues te tienes que adaptar cuando cambian de sistema de juego. En lo personal, creo que estoy haciendo bien las cosas. Sigo aprendiendo... y aunque a veces cuesta, pues tenemos que seguir mejorando” ha afirmado el uruguayo.

"Bellingham está destinado a marcar una época"

Sin duda, uno de los más destacados de este inicio de temporada, sino el más, es Bellingham, sobre el que le han preguntado a Valverde: “Hay futbolistas que están destinados a marcar una época, creo que tienen las características que tiene Jude. Es muy joven, pero lleva mucho año en la élite. En el día a día es un futbolista muy maduro, hay que destacarlo. Sabemos lo futbolista que es y como persona también es especial. La cabeza muy bien amueblada. Seguramente pueda llegar a ser el capitán del equipo”.

En relación con esto último, le han preguntado si ser capitán del Real Madrid es uno de sus objetivos: “Sí, obviamente. Es un sueño desde que llegué. Ser esa imagen y ese ejemplo para mucha gente en el mundo. Ser ese espejo del que ahora son Carvajal, Luka... Lo he sido en Uruguay y ha sido una de las sensaciones más bonitas de mi vida" ha concluido Valverde.