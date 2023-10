Valverde: "Tenemos equipo para jugar mucho mejor en algunos minutos"

Un disparo desde fuera del área de Fede Valverde, que terminaría siendo levemente desviado por Meret al 78' para darle al Real Madrid los tres puntos en la segunda jornada de la Champions League.

Pese a que, el club merengue comenzó debajo en el marcado frente al Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, los dirigidos por Carlo Ancelotti supieron responder con un gol de Vinícius Jr (27'), Bellingham (34'), y un disparo del centrocampista uruguayo para sentenciar con un 2-3.

Valverde habló en el terreno de juego tras finalizar el encuentro sobre sus impresiones del partido. "Tenemos equipo para jugar mucho mejor en algunos minutos", sentenció.

Primer tiempo

"El primer tiempo lo tuvimos muy dominado. Hay que ser autocríticos. Hicimos un buen partido. En el penal nos metieron el gol, pero supimos sacarlo adelante. Estábamos haciendo un buen juego y con el gol nos metemos atrás".

Vinícius y Bellingham

"El primer gol, viene de una recuperación de Jude y asiste a Vini y en el segundo Jude hizo magia. Tienen que seguir por este camino. Se lo merecen", comentó Valverde.

Su gol

"Me ha dado pena porque miré el marcador y no salía Valverde. Me hizo broma un rival de que no era gol mío. No pasa nada, si hubiera valido mi gol hubiera apostado. Hay que seguir trabajando con humildad", mencionó entre risas el jugador uruguayo.

Luka Modric

Valverde también atendió a los medios de comunicación en zona mixta, al finalizar el partido y habló de un referente en el medio campo merengue como lo es Modric.

"Cuando entra Luka Modric da entusiasmo, energía cuando uno está cansando y lo ves a él te da la motivación de seguir peleando, es mi referente y enseguida me fui para abrazarlo, el día que se retire quedará en mis recuerdos."

El cuadro blanco se enfrentará a Osasuna el próximo sábado 7 de octubre, en un partido correspondiente a la novena fecha de LaLiga.