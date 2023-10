De dónde viniste, Dodi

Ni en la mente de la persona más imaginativa aparecería la idea de que Dodi Lukébakio iba a estrenarse como sevillista de la forma que lo está haciendo. Porque viendo lo que está haciendo en los partidos, nadie se explica como Víctor Orta ha traído este jugador con este potencial por el precio que ha costado al club. En el pasado se alababa mucho los mercados del ex director deportivo Monchi por fichar jugadores que acababan explotando y dando, además de plusvalías cuantiosas, alegrías en el lado rojiblanco de la ciudad. Pues bien, el extremo belga es sin duda un jugador de ese perfil, pero esta vez traído por Orta en su primer año. De admirar el buen ojo que ha tenido el director deportivo con este jugador al igual que con otros como Sow.

Porque no hay que olvidar que el actual encargado de fichar sacó a Lukebakio del colista alemán de la temporada pasada, el Hertha de Berlín, por sólo 9 millones. La operación, por el club del que venía sobre todo, fue cuestionada por algunos, aunque la mayoría ya tenian expectativas en el jugador por las cualidades que tenía. Lo que nadie esperaba era la irrupción que este iba a tener nada mas pisar el césped.

Unos primeros encuentros muy frenéticos

Y es que Dodi Lukébakio debutaba por fin frente a la UD Las Palmas bien entrado el segundo tiempo. Y desde que salió, balón que tocaba, balón que llevaba peligro. El primero fue un autopase para rebasar al defensa y un pase digno de un mago a Youssef En-Nesyri que no terminó en gol por milímetros. Y pocas pelotas más necesitó para marcar su primer gol en su primer encuentro: remate de En-Nesyri que para el portero del equipo canario y cae a pies de Lukébakio, que reventó el balón contra el lateral. Y, pese a que fue un gol de alguien que sabe estar donde debe estar y lo que significó (primera victoria del Sevilla), no fue lo que más encandiló a la afición.

Volvió a ser suplente frente al Lens, pese a que la gente quería verle de inicio tras su actuación en liga. Aún así, los deseos de los aficionados se cumplió contra el Osasuna en Pamplona y fue titular, lugar donde el extremo volvió a destacar pese a no anotar. Se seguía viendo un jugador eléctrico, con abundantes recursos para regatear, rápido, muy físico y con un guante por pie. Pero sobre todo, alguien inteligente, que sabe muy bien manejar cada jugada y tomar decisiones en cada momento, sin miedo a tirar si es la mejor opción, centrando si le toca hacerlo desde banda, o rematar balones cuando el que recibe los centros es él. No solo aporta al equipo en ese aspecto, sino que mejora lo que le rodea porque sabe entenderse con aquellos con los que juega. Es, sin duda, un compañero perfecto para jugadores como Lucas Ocampos o En-Nesyri.

Y Nervión patas arriba

Pero sin duda, el día que terminó de levantar a la grada fue el pasado 26 de Septiembre. Partido frente a la UD Almería. Casi una final, vital ganar para hacer bueno también el punto en la anterior jornada. Y Mendilibar decidió volver a poner a Lukébakio de titular. El partido se puso de cara gracias al primer gol que llegó a escasos minutos del inicio. Pero se encarriló aún más cuando el belga decidió marcar un gol o mejor dicho, un golazo de los que no se recuerdan en Nervión. Cogió un mal despeje de la defensa indálica, recortó a un defensa, se fue incluso de su compañero Erik Lamela y, cuando se perfiló en el área tras las filigranas realizadas, chutó un cañonazo que se coló por la escuadra de la portería, imparable para Maximiano y para cualquier otro portero. Un tremendo golazo que puso a todo el Pizjuán con las manos en la cabeza, y no solo a los que allí estaban, también a esos que lo veían en la televisión. Ninguno podía creerse lo que había anotado.

Dodi Lukébakio festejando con la afición su golazo contra la UD Almería | Foto: Sevilla FC

Y a partir de ahí empezó el show de Lukébakio. Pocos jugadores se vienen a la cabeza al pensar en un jugador que tenga tanto acierto en todo lo que toca. Remató de chilena, centró, encaró, e incluso anotó un segundo gol que fue anulado, pese al descontento y la disconformidad de los sevillistas, que no apreciaban falta en la acción de ataque. Igualmente, si el gol hubiese subido, era otro gol de gran nivel, marchándose en carrera del defensa y definiendo cuál delantero centro puro.

Viendo todo esto no sorprende que a Lukébakio ya no se le pueda sentar ni poniéndole ácido en las botas. Es lógico verle en cada once titular. Un jugador polivalente que juega en cada zona de ataque, que sabe centrar, rematar, regatear y además, va cogiendo cada vez más la idea del equipo de todos defienden y atacan en conjunto, no se le puede pedir más. La afición esta muy ilusionada con el jugador, posiblemente de los que más ilusión han despertado en los últimos tiempos con su trabajo sobre el terreno de juego. Saben que tienen una joya de muy buena edad además en su club, y eso da una tranquilidad inmensa al ver a los suyos atacar, pues saben que, con él arriba, todo es posible.

Una vez más hay que reconocer el trabajo de Víctor Orta y todo su equipo al encontrar a un jugador así. No solo lo agradecen los fans sevillistas, también el propio jugador, que se le ve enormemente feliz de estar aquí, de sus minutos y de la importancia que está cogiendo. Al equipo le hacía falta una pieza que diese verticalidad, velocidad a las jugadas y que ofreciese algo diferente al resto pero que a su vez se complementase y tuviese buena sinergía. Orta ha sabido cubrirlo y Lukébakio ha sabido responder. Ante esto, solo queda una cosa: sentarse y disfrutar de un jugador que es un placer verle en el rectángulo de juego.