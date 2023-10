Cuando el protagonista no viste de futbolista

El Sevilla no es protagonista, y eso que ha metido dos goles. Tampoco el PSV, que salió a dominar en el primer tiempo. Pese a que cueste creerlo por ser una competición como la Champions League, el protagonista es Daniele Orsato, árbitro del encuentro. Porque no se explica como un partido que debió terminar, dando las acciones tal y como se debió dar, 1-3, termine 2-2. Parece que el Sevilla tiene puesto un cartel de "prohibido ganar" en este torneo. Bien porque no es capaz de sacar su mejor nivel o bien porque hacen lo posible para que no se lleve los tres puntos.

Porque no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda estar de acuerdo con las decisiones de Orsato. Y no sólo con él, tampoco con los que están en el VAR. Porque como ha dicho José Luis Mendilibar tras el partido, se supone que el VAR no arbitra, pero hoy es protagonista en dos actuaciones en las que el colegiado de campo no va ni a la pantalla a revisar por sí mismo las jugadas. Inexplicable para todos, no solo para los sevillistas, sino para cualquier espectador del encuentro.

La fuerza sin éxito de Eindhoven

El primer tiempo comenzó con un Sevilla que parecía cómodo, con ganas de proponer y llevar el control del partido. Robos importantes de Navas en líneas avanzadas, recuperaciones de Fernando, llegadas de Pedrosa... Un Sevilla que en los primeros 10 minutos parecía ir haciéndose grande. Sin embargo le duraron poco esas sensaciones, a partir de ahí, se desinflaron. Los locales empezaron a despertar, a atosigar arriba, a provocar que los visitantes fallasen en la salida de balón... Y minuto tras minuto lograban tener la posesión de la pelota.

El dominio del balón era holandés. Tan real como ineficiente, pues no lograban generar ocasiones reales de peligro. Lo intentaban con Noa Lang, que probó un tiro tras otro pero ninguno con excesivo peligro. También trató de hacer su trabajo Bakayoko en el lado opuesto, pero este si tuvo más oposición por parte de un Adriá Pedrosa que hizo un gran partido y fue protagonista de una de las jugadas de la segunda mitad. El caso es que iba consumiéndose los primeros 45 minutos y aunque el PSV tenía más dominio y agobiaba más a los nervionenses, de poco les estaba sirviendo porque no lo aprovechaban.

Luuk de Jong y Sergio Ramos en una disputa de balón de la primera parte. | Foto: PSV Eindhoven

Despertó el Sevilla... y le durmieron

Dio comienzo la segunda mitad y con ella la que sería una de las segundas partes más completas en cuanto a polémica se refiere. El Sevilla parecía haberse puesto las pilas tras pasar por vestuarios. El equipo español salió rentabilizando rupturas defensivas de los holandeses, robando con la presión e intentando sacar valor a segundas jugadas. Se iba pareciendo un poco a eso que le gusta a Mendilibar. Así, poco después, aparecería Adriá Pedrosa a robar un balón arriba que le dejaba solo contra el portero y con una definición potente por abajo lo batía como si de un nueve puro se tratase.

Todo parecía ponerse de cara para los hispalenses: empezaban a tener buenas sensaciones, superioridad y para culminar, se pusieron por delante. ¿Qué podía salir mal? Pues visto lo visto, era mejor qué podía salir bien. En una jugada que no parecía haber nada raro, el árbitro se empeñó en encontrarlo. Se llevó la mano al pinganillo y empezó a revisarse una posible mano del goleador. Siempre desde la sala VAR, sin que el colegiado vaya a la pantalla a valorar la decisión por sí mismo. Tras unos segundos y contra todo pronóstico, anuló el gol. La rabia para todos los sevillistas incluyendo los jugadores y cuerpo técnico era lógicamente inmensa.

Siguió el encuentro y el Sevilla no paraba de insistir. Poco después del tanto anulado, un pase a En Nesyri que le dejaba solo hizo que todos se levantasen del sitio para, finalmente, estrellarlo contra el larguero en otra muestra de que no está en su mejor momento con los pies. Un fallo que no puede permitirse un delantero centro de un equipo Champions. Pero no tardaría el Sevilla en ponerse por delante, pues tras un balón centrado que Ramos caza en el aire, llega al corazón del área donde Nemanja Gudelj con un remate impecable, reventó el balón contra las mallas. El gol buscado por fin fue encontrado. Y todo parecía que iba a marchar tranquilo, pese al fallo del delantero marroquí, pese al gol no concedido. No fue así.

Y la noche arbitral daba para más

Se vislumbraba ya el final del encuentro cuando en un ataque del PSV, Tillman caía dentro del área del Sevilla y el árbitro señalaba pena máxima a favor de los locales. Se le venía el cielo encima a los sevillistas. Nadie se podía creer lo que estaba pasando. Pero menos aún se lo podían creer cuando al ver la repetición, se mostró cómo el atacante resbala y no llega siquiera en impactar la pierna de Sergio Ramos en él. De nuevo, mano al pinganillo.

Y esta vez si parecía bastante obvio que la razón sería para los sevillanos, pues era tan claro que, en caso de que los de la sala VAR no lo viesen claro, el colegiado del terreno de juego si lo haría cuando fuese a la pantalla. Porque dos ocasiones tan polémicas y en ninguna ir a revisarla sería descabellado, ¿no? No para Daniele Orsato. De nuevo contra cualquier tipo de pronóstico, señaló penalti. Los visitantes se arañaban la cara de incomprensión. Anotaba así el empate un ex del Sevilla, Luuk de Jong, que lo celebró con la grada, gesto que a algunos sevillistas no les ha sentado bien al igual que sus constantes quejas por las cuáles, además, fue amonestado.

Era cerca del minuto 85 y ya parecía todo dicho, pero casi inmediatamente después de sacar de centro, el Sevilla se sacaba una jugada maravillosa que acababa a pies de Juanlu, que está a un nivel colosal, y centró para encontrar al experto a la hora de volar, Youssef En Nesyri. El internacional con Marruecos la reventó con la cabeza y la colocó al segundo palo, poniendo de nuevo por delante a los suyos. Parecía que el karma había actuado a favor de los de Nervión, que por una vez las polémicas quedarían en anécdota y no haría falta darle más importancia. Pero un fallo importante de Sergio Ramos (y una pena porque su partido estaba siendo de alto nivel, con asistencia incluida), concedió una falta en el lateral al PSV, que tras centrar y mucho movimiento entre defensas y atacantes, acabó dentro por el palo de Nyland, que quizá pudo hacer algo más. Así, ponía el empate el club de Holanda.

Youssef En Nesyri celebrando el segundo tanto. | Foto: Sevilla FC

Y así finalizaba el partido. Rostros muy serios de todos los jugadores sevillistas, y ni hablar de los aficionados de dicho club. Costaba creer que un día donde pudo reponerse de un mal primer tiempo, remontar sensaciones, anotar hasta 3 goles pese a ser uno anulado, conseguir volver a colocarse por delante tras encajar con un polémico penalti y donde se pudo haber ganado como visitante en Champions League tras tres años sin hacerlo, volvió a salir cruz. Otra vez.

Difícil de asimilar, enfado de todos, algunos acusando directamente al arbitraje como el caso de En Nesyri. Y se comprende, pues cualquiera que vea fútbol y vea el partido que le han arbitrado hoy al Sevilla, le debe apenar ver en qué están convirtiendo este deporte. Dejar a árbitros ser protagonistas, decisiones muy ambiguas, incapacidad de tomar elecciones por sí mismo, siempre con la mano en el oído cuando hay alguna duda y no ser capaz de, al menos, ir a ver con tus ojos una ocasión que hay que verla bien para arbitrarla.

Se le pone cuesta arriba al Sevilla la fase de grupos. La victoria del Lens frente al Arsenal además lo complica algo más incluso. Ahora mismo está tercero clasificado y aunque es posible aún, le obliga a sacar algo positivo (y a poder ser una victoria) de alguno de los dos partidos ante los ingleses. Quedan cuatro jornadas y un año más, los sevillistas ven como el tiempo se consume y los puntos se pierden. Pero duele más cuando los tienes en tu bolsillo y te los arrancan violentamente. Lo de hoy se puede considerar una agresión, no física, pero si metafóricamente. A remar contra corriente, de nuevo.