Un Valencia CF arrollado ante la falta de laterales

La plantilla del Valencia se encuentra con los cuatro laterales lesionados, tanto Gayà como Vázquez por el lado izquierdo. Este último, sometido a una operación la semana pasada tras un problema neuromotor que podría haber acabado con su trayectoria futbolística y que le deja, por ahora, con una baja indefinida. Por otro lado, los laterales derechos Thierry y Foulquier, que sufren problemas musculares. El primero de ellos se lesionó en el 45’ del Valencia – Real Sociedad, en el caso de Foulquier tras tres semanas de baja, empieza a trabajar parcialmente en los entrenamientos en Ciutat Esportiva de Paterna.

Alternativas a las bajas

El Valencia frente a las bajas propone recolocar a los defensas como laterales, es el caso de Cenk y Mosquera en el último partido Real Betis – Valencia en el Villamarín. Baraja reestructuró la plantilla en los últimos partidos, pero finalmente, en la última jornada tras las bajas y la escasez de laterales disponibles para los próximos partidos tuvo que sustituir posiciones con los defensas. En la pausa de hidratación del último partido en Villamarín el técnico comunicó a los ‘laterales’ del partido sus fallos continuos, tras el descontento ante sus jugadas principalmente en la primera parte. Durante el partido el Betis realizó pases donde se comprobó que el hispano y el turco dejaban metros al extremo, por lo que creaban peligro.

Otra alternativa de Baraja, diferente a la sustitución de defensas por laterales, es llamar a entrenar a Paterna a los canteranos Carlos Alemán y Diego Moreno, ambos con posición de lateral derecho. Además, s i Baraja no quisiera utilizar los centrales como laterales, podría servirse de jugadores del filial como Rubén Iranzo. Baraja nunca teme por las jugadas de los canteranos, lo demostró con la irrupción de Diego López, Fran Pérez o el preconvocado con la selección española Javi Guerra en el contexto de urgencia al borde del descenso la temporada pasada.

Toni Lato vuelve a ver al Valencia

En este momento problemático sin laterales disponibles para jugar son muchos los que recuerdan que la próxima jornada se juega contra el RCD Mallorca, donde se encuentra Toni Lato, lateral que fue un pilar básico en las anteriores temporadas del Valencia. Incluso Lato se situó de centrocampista en diferentes partidos intentando buscar la victoria.

El nombre de Toni Lato resonaba en Valencia la temporada pasada cuando se dudaba de su renovación. Se encontró de enero a junio con un futuro incierto, ya que, Miguel Ángel Corona, director deportivo, hablaba de manera positiva del jugador mientras confirmaba que estaba realizando un análisis para poder encajar el puzle en el que habría que ver si Lato sería una de sus piezas fundamentales para la próxima temporada. Posteriormente, no se dieron movimientos por parte de Corona, mientras Baraja consideró que Lato era una pieza fundamental para la plantilla del Valencia CF.

Unos meses después Corona siguió con la negativa a su renovación y Lato quedó con disponibilidad a negociar desde enero de 2023 con otros equipos para irse gratis en la nueva temporada, no obstante, este esperó hasta el mes de junio para ver si el Valencia cedía en su renovación, cosa que no fue así porque Corona no realizó ningún movimiento.

El 25 de junio Lato se despidió del primer y de la afición publicando en X (Twitter) una carta donde agradeció al club su trato durante la trayectoria futbolista tanto personal como profesional. Describío su paso por el Valencia desde las categorías inferiores hasta Primera División como un “viaje inolvidable” que considera un sueño hecho realidad, levantar la Copa del Rey 2019, ser capitán de su equipo y jugar una infinidad de partidos donde la afición estaba animando desde la grada bien fuese local o visitante. La carta finalizaba afirmando: “el Valencia CF siempre estará en mi corazón y sé que el club seguirá brillando en el futuro” dando así un mensaje de esperanza a los valencianistas para la próxima temporada, después de estar en la parte baja de la tabla de clasificación durante toda la temporada.

Llegado el mes de julio Lato firmó con el RCD Mallorca como lateral izquierdo por 2.5 millones y el doble de condiciones que le ofreció el Valencia CF anteriormente. El Mallorca en el mercado de verano se adentraba en la tabla baja de la clasificación para conseguir fichar jugadores clave que destacaban dentro de equipos históricos.