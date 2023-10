Previa Real Betis vs Sparta Praga: a remontar el vuelo

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini, tras caer derrotado la primera fecha de la UEFA Europa League ante el Rangers, tiene la obligación de resurgir ante el líder de la Fortuna Liga, la competición doméstica de República Checa. Por su parte, los checos, que se hicieron con la victoria ante el Aris Limassol chipriota por 3 a 2 con remontada incluida, afrontan el encuentro como líderes también del grupo C y con ansía de asaltar el templo verdiblanco.

Situación de ambos equipos

Si bien el primer parón de selecciones de la temporada parecía haberle sentado fatal a los hispalenses, lo cierto es que el domingo pasado se disiparon todas las dudas gracias al contundente 3-0 que les endosaron en el Villamarín al Valencia CF de Rubén Baraja. En el único encuentro disputado hasta ahora en la competición continental, los verdiblancos cayeron derrotados en Glasgow ante el Rangers por la mínima. Es por eso que necesitan los tres puntos ante el Sparta para no verse contra las cuerdas en la segunda jornada de la fase de grupos.

Por parte de los visitantes, los checos solo han disputado el encuentro de la primera fecha ante el Aris Limassol. Los chipriotas se adelantaron en el marcador, pero el Sparta Praga acabó remontando y llevándose los tres puntos para colocarse líder del grupo C con las mismas unidades que los escoceses. Con respecto a la liga doméstica, los checos se encuentran líderes tras diez partidos en los que han acumulado ocho victorias, dos empates y ninguna derrota, con 27 goles a favor y siete en contra.

Jugadores clave

Aunque no constan datos sobre enfrentamientos previos entre ambos conjuntos, la realidad es que no hace falta mirar el historial para saber que los partidos los definen los 22 futbolistas sobre el terreno de campo. Y es que, por parte del Real Betis, hay que destacar el estado de forma de Assane Diao. El canterano bético debutó profesionalmente en la primera fecha contra el Rangers y ya dejó destellos de jugador prometedor. Sin embargo, su erupción y consolidación se fraguaron en liga. Primero, en el empate a uno contra el Granada, donde fue el autor del gol verdiblanco, y, después, contra el Valencia delante de su afición. Ante el conjunto ché fue el encargado de abrir la lata y desesperar a la defensa valencianista.

Por parte del conjunto checo, hay que destacar a varios nombres porque, aunque la liga de República Checa no sea la más conocida ni la más competitiva, ir líder en tu competición doméstica requiere de una plantilla capacitada para dar siempre la sorpresa. Tras vencer al Viktoria Plzen este fin de semana, el técnico Brian Priske confía en jugadores con capacidad goleadora como Martin Vitík, Qazim Laçi, Jan Kuchtael o el capitán Ladislav Krejí.

Declaraciones de los técnicos

Manuel Pellegrini: "No pienso que sea el partido determinante, podemos ganar mañana y perder los otros cuatro partidos y no nos vamos a clasificar. Tenemos que tener un objetivo que es lograr clasificarnos, si se puede primero, mejor, si no, segundos. Mañana es un partido importante, pero después van a faltar cuatro más para buscar esa clasificación. Lo veo como un equipo grande en su liga, que está acostumbrado a ganar, con buenos jugadores y un poderío físico importante. No tengo ninguna duda de que nos va a tocar hacer un partido muy completo si queremos sumar los tres puntos en casa".

Manuel Pellegrini en el banquillo bético | Foto: Getty Images

Brian Priske: "Definitivamente es un partido importante para nosotros, pero no nos fijamos tanto en contra quién jugamos. Queremos centrarnos en sumar puntos en Sevilla. No nos hemos preparado específicamente para Isco, pero no hay duda de que es uno de los jugadores clave. Con cada uno de nuestros jugadores haciendo su trabajo, podemos ponérselo difícil a cualquier equipo. Será una prueba para nosotros. Pero tenemos un buen espíritu de equipo. Confío plenamente en mi equipo".

Brian Priske en el banquillo del conjunto checo | Foto: Getty Images

Árbitros del encuentro

El colegiado croata Duje Strukan ha sido designado por la UEFA para dirigir el partido que disputarán el Real Betis y el Sparta Praga este jueves. En el VAR se encontrará el árbitro esloveno Nejc Kajtazovic.

Duje Strukan, colegiado del Betis-Sparta, dirigiendo un partido | Foto: Getty Images

¿Dónde y cómo ver el partido?

El Real Betis Balompié y el Athletic Club Sparta Praga se ven las caras este jueves 5 de octubre a las 18:45 en el Benito Villamarín. El enfrentamiento correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League será retransmitido en directo a través de M+ Liga de Campeones.

Convocatorias

Real Betis: Claudio Bravo, Héctor Bellerín, Juan Miranda, Guido Rodríguez, Germán Pezzella, Ez Abde, Borja Iglesias, Ayoze Pérez, Willian José, Rui Silva, William Carvalho, Rodri Sánchez, Andrés Guardado, Abner Vinicius, Marc Roca, Isco Alarcón, Aitor Ruibal, Fran Vieites, Dani Pérez, Assane Diao, Ginés Sorroche y Enrique Fernández.

Sparta Praga: El club checo no ha hecho oficial la relación de convocados para el partido contra el conjunto verdiblanco.

Real Betis: Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Guido y Miranda; Marc Roca, William Carvalho e Isco; Ez Abde, Assane Diao y Borja Iglesias.

Sparta Praga: Vindahl; Vitik, Panak y Sorensen; Preciado, Sadilek, Laci y Rynes; Birmancevic, Kuchta y Haraslin.