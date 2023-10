Ancelotti: "Jugamos muy bien"

Tras el agónico triunfo del Real Madrid por 3-2 ante el Napoli por la segunda jornada de la UEFA Champions League, Carlo Ancelotti realizó la habitual rueda de prensa en la sala del Diego Armando Maradona, donde analizó la victoria de sus dirigidos: "Hicimos un partido completo y serio. Jugamos muy bien en la primera parte y tras su gol lo hicimos muy bien entre líneas y creamos oportunidades. La dinámica del partido cambió tras el penalti y el Nápoles presionó más arriba. Sufrimos 10 o 15 minutos y después retomamos el control y marcamos al final", declaró el italiano.

"El éxito de la primera parte ha sido porque las posiciones de Bellingham, Valverde y Rodrygo creaban muchas dudas al Nápoles en el juego entre líneas. La presión del Nápoles no ha sido capaz de contrarrestarlo. El resultado es justo y me esperaba a un Nápoles con calidad y jugadores peligrosos", continuó el entrenador italiano.

Por supuesto, Ancelotti no tuvo más que elogios para Jude Bellingham, quien volvió a ser fundamental con una asistencia para el gol de Vinicius y luego marcando tras una gran jugada individual: "Me sorprende que tenga 20 años porque parece que tiene 30 por su carácter y personalidad. Está siempre concentrado en el partido y sabe lo que tiene que hacer. Es raro en un chaval de 20 años. Tiene mucha calidad, fuerza física y habilidad. Me sorprende como a todos".

Vinicius y su vuelta al gol | Foto: UEFA

"Lo que le pedimos a Vini Jr. es que busque la posición en la que mejor se encuentre. A veces jugaba por fuera y otras por dentro. Bellingham combinó bien con él y ambos tienen mucha creatividad. Tener a los dos posicionados en nuestra banda izquierda crea, sin duda, mucho peligro", añadió Ancelotti sobre la sociedad que armaron Bellingham y Vinicius.

"Yo soy muy guapo y no soy perfecto"

Hubo dos sorpresas en el once inicial por parte de Ancelotti, con Luka Modrić otra vez en el banquillo de suplentes y la aparición de Camavinga otra vez en el lateral izquierdo. Sobre el croata, Ancelotti destacó que “ha hecho lo que esperábamos que hiciera: meter su experiencia al servicio del equipo. Ha jugado 30 minutos de alto nivel y significa que está motivado y puede aportar. Es lo que el entrenador pide a un jugador que no juega. Ha sido fantástico en este sentido”.

En cuanto a Camavinga, el míster admitió que “no quería meter mano demasiado al equipo que lo hizo muy bien en Girona. Era un partido importante y lo hicimos bien. Metí solo a Rodrygo, que había descansado. Camavinga nos aporta mucho en la salida del balón. En la primera parte lo hemos hecho bien por sus características”.

Por último, consultado sobre la jugada del primer gol, en la que Kepa tuvo gran responsabilidad, Ancelotti le quitó peso al portero español y hasta se animó a bromear un poco: “Cada jugador tiene sus características. Es formidable entre los palos y ha hecho un paradón en la primera parte, pero sufre en los balones aéreos. Nadie es perfecto. Tampoco tú. Yo soy muy guapo y no soy perfecto”.