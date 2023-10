Nacho Fernández ya conoce su sanción en Liga

Era el minuto 94 de partido cuando el Real Madrid no solo ganaba (0-3), sino que sumaba un nuevo liderato en la temporada presente, cuando el defensa madridista y capitán del equipo realizó una acción antideportiva que estuvo fuera de lugar.

Una entrada muy fuerte en la zona de los gemelos del delantero del Girona que tuvo que ser atendido y retirado del campo en camilla. Los peores presagios indicaban que todo podría haber causado una lesión en el jugador tras la expulsión de Nacho Fernández.

El Girona F.C. daba a conocer en un comunicado lo que el informe médico había encontrado. El parte médico anunciaba la temida lesión, un edema óseo en el maléolo tibial del tobillo derecho y rotura de la aponeurosis glútea izquierda. Una muy mala noticia para el jugador al que no se ha puesto fecha de regreso a los terrenos de juego.

El árbitro nada más ver la dura entrada ponía la tarjeta amarilla al jugador siendo rectificado por el VAR para terminar expulsado. Nada quita la pequeña revuelta entre ambos banquillos tras ver una entrada fuera de lugar y a destiempo. Algo que nunca había hecho Nacho Fernández durante sus años de profesional.

El Comité de Competición ha tomado la decisión de sancionar al defensa con tres partidos de suspensión en la Liga EA Sports. Critica el juego peligroso que ha causado el daño a Portu, que tuvo que ser retirado del terreno de juego en camilla.

Sumado a una multa económica al club que asciende de los 600 euros a 1.050 euros como indica el artículo 122. Una decisión que dejará la defensa del Real Madrid en mínimos tras la lesión de Eder Militao, David Alaba y Thibaut Courtois.

Tras la finalización del partido de Champions en el estadio Diego Armando Maradona, el defensa se vio inmerso en un polémico penalti al rebotarle el balón en las manos, respondía sobre la acción del pasado fin de semana.

"Me considero un gran profesional, lo saben los rivales, admito mi error, he pedido disculpas y ya está. Solo me importa que Portu está bien. No me considero ni un criminal, ni un asesino, me considero un gran profesional. Al único al que tenia que pedir perdon era a Portu y ya estoy tranquilo".