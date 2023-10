Análisis post: duro golpe europeo

Nadie imaginaba un encuentro tan atractivo. Holandeses y españoles lucharon hasta el final por conseguir los tres puntos, pero finalmente el destino futbolístico deparó un reparto de puntuación entre ambos. Los de Mendilibar soñaban con su primera victoria europea fuera de casa desde el año 2020, pero diversos factores condicionaron que el PSV empatara en el descuento. La primera parte fue claramente para los locales, teniendo hasta 18 tiros a puerta. Tanto Lang como Bakayoko superaron constantemente a Navas y Pedrosa, que sufrían con cada emboscada holandesa. Sin embargo, Ramos, Gudelj y Nyland mantuvieron el arco sevillista a cero.

Con la segunda parte todo cambió. Los visitantes salieron en tromba a por la victoria, con la presión que tanto caracteriza a Mendilibar. De hecho, en una jugada completamente aislada Pedrosa aprovechó el error de Ramalho para anotar el primero. Con lo que no contaban los hispalenses era la participación polémica del VAR. No solo anuló el gol del lateral catalán, sino que también pitó un penalti a favor del PSV mucho más que dudoso. Finalmente el espectador vivió un partido de absoluto infarto, con tres de los cuatro goles en apenas 9 minutos. Gudelj puso por delante al Sevilla, De Jong empató desde los once metros, En-Nesyri anotó el 1-2, y finalmente Teze puso las tablas en el marcador.

Polémica arbitral

Todo parecía ir en orden durante la primera mitad. No obstante, la segunda fue una auténtica revolución. Sobre todo para el colegiado Orsato y su equipo. Cada jugada era motivo de enfado para uno u otro equipo, y empezó cuando sus asistentes del VAR le llamaron para anular el gol de Pedrosa por haberse llevado el balón con la mano. Posteriormente, se sucedieron varias acciones en las que la decisión del italiano parecía no ser la correcta (córner cuando era saque de meta, saque de banda para uno cuando era para el otro, "faltitas" que no había pitado en todo el partido, etc.), y llegó el momento del penalti. Daniele no dudó lo más mínimo, pero lo llamativo fue que desde la sala VAR no se le diera la opción de revisarla. Finalmente, el encuentro acabó con un gol tras una falta previa muy dudosa. Día bastante irregular para un colegiado de la talla de Orsato.

El colegiado Daniele Orsato explica a Ramos la acción del penalti. Fuente: Getty Images

Efectividad aérea

Desde que empezó la competición oficial, el Sevilla ha anotado 15 goles. De todos esos tantos, ocho han sido de cabeza o tras una jugada a balón parado. Los dos de ayer fueron así. Para contribuir a esta cifra es necesario mencionar a Youssef En-Nesyri, que ha marcado todos sus goles de cabeza en esta temporada. El gol del Gudelj venía de un saque de esquina botado en corto, centro de Navas para Sergio Ramos, y el camero la dejaba a placer para que el comandante fusilara a Benítez. Por otro lado, el segundo tanto sevillista venía de un centro de Juanlu, que aceleró por banda y sirvió para que "Aerolíneas En-Nesyri cabeceara a la escuadra. Faceta muy importante para el conjunto de Mendilibar.

En-Nesyri celebra su gol acompañado de Nemanja Gudelj. Fuente: Getty Images.

Grupo patas arriba

Con el empate de ayer entre los dos aspirantes, "a priori", por la segunda plaza, y la victoria sorprendente del RC Lens ante el todopoderoso Arsenal, el grupo B ha quedado de lo más atractivo. Nadie esperaba que en la segunda jornada el líder de grupo fuera el club francés, y mucho menos que su primera victoria fuera ante los "Gunners". El Sevilla se ha complicado la clasificación a octavos tras conseguir dos puntos de seis posibles, y se ve obligado a llevarse la victoria en uno de los dos duelos frente a los ingleses. Algo muy difícil, pero dicen que nunca se rinde...

Mendilibar, pensativo durante la rueda de prensa. Fuente: Getty Images

Resucitar para morir de nuevo

El otro día hablábamos del día para olvidar de Sergio Ramos. Ayer parecía que iba todo bien para el camero: contundente en defensa, buenísima salida de balón, liderazgo, llegada al área, asistencia a su compañero Gudelj... Pero el fútbol es capaz de darte lo mejor y lo peor. De nuevo fue protagonista el hijo pródigo, tras cometer un "penalti" muy dudoso, y provocar una "faltita" en el último minuto que precedió al empate final. La grandísima experiencia del ex capitán del Real Madrid no sirvió para conseguir los tres puntos en la mágica ciudad de Eindhoven.