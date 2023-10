El Getafe y el Ayuntamiento eliminan a Alfonso Pérez del nombre del Estadio

El campo del Getafe ya no llevará el nombre de Alfonso Pérez, pues tras las declaraciones polémicas en el periódico el mundo sobre Pep Guardiola y sobre la selección femenina de fútbol, el Ayuntamiento de Getafe y el Club han decidido prescindir del nombre del jugador, dejando el nombre del campo únicamente en 'Coliseum'. Esta decisión se toma a partir de de la entrevista del exfutbolista este fin de semana, pues a Alfonso Pérez le preguntaron sobre todo lo sucedido en el fútbol femenino desde el 'caso Rubiales' a la renuncia de las futbolistas a jugar con el combinado nacional si no se producían varios cambios a nivel estructural y organizativo en la RFEF.

Declaraciones de Alfonso Pérez

"Pues tengo una opinión bastante discrepante respecto a la mayoría con todo lo que está ocurriendo. Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como creo que tienen actualmente y desde hace bastantes años. Hay mujeres trabajando en todos los cargos de grandes empresas y nadie les cierra ya puertas. Pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación. Seguro que hay otras deportistas de otros deportes a las que les gustaría cobrar como las jugadoras de la selección española femenino y no pueden, como a mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no puedo ser tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está y lo que genera. No se pueden quejar de lo que es actualmente el fútbol femenino. Ha evolucionado pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre", comentó Alfonso Pérez en la conversación. "En su caso (haciendo referencia a Guardiola), como en otros o el de las chicas, yo obligaría a besar la bandera española para saber que defienden con honor y honestidad la camiseta de su país. Eso, lo primero y luego ya protestas por lo que quieras. Me parece bien que pidan lo que consideren, pero la selección está por encima de todo", aseguró el exfutbolista.

Esta última declaración activaron las alertas tanto al club como al consistorio de la ciudad. En un comunicado hacían oficial el cambio del nombre del estadio, donde, por un periodo de cuarenta años, pasará a denominarse únicamente 'Coliseum'. En el comunicado indican que el exfutbolista muestra valores que, el club y el Ayuntamiento de Getafe no comparten, como “la imposibilidad de que una jugadora cobre lo mismo que sus compañeros varones”, o la idea del fútbol como mero negocio económico, “en lugar de ensalzar aspectos tan importantes en el deporte como la superación, el esfuerzo o la igualdad”. Con ello aseguran que el exfutbolista “minimiza los logros sociales obtenidos por los actuales campeonas del mundo dentro y fuera de los terrenos de juego”.

Con todo ello la solución aportada por el Getafe y el Ayuntamiento de la ciudad ha sido quitar el nombre del exfutbolista, natural de Getafe, ya que se asegura que las ideas compartidas por Alfonso Pérez no se corresponden con los valores positivos que el club quiere transmitir “como la igualdad, la solidaridad y el respeto”.