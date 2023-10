Previa RC Celta vs Getafe CF: necesidad de ganar

El feudo vigués acogerá una nueva cita de LaLiga EA Sports. Este domingo RC Celta y Getafe CF se verán las caras en un duelo donde los vigueses llegan con muchas necesidades y los madrileños, algo más tranquilos, quieren seguir alejándose de los puestos de descenso.

RC CELTA

El Celta llega en una situación de necesidad. Actualmente está 18° con tan sólo una victoria y dos empates. Lo más preocupante de los celestes son los últimos minutos: de los últimos 4 partidos llegó puntuando al minuto 70 pero consiguió sólo un punto (tres derrotas ante el Barça, Mallorca y Las Palmas y un empate ante el Alavés). A este preocupante dato debemos sumarle otra derrota ante el Real Madrid, cuando Bellingham hizo el único tanto del partido en el minuto 81. Estos últimos instantes están matando a un Celta que llega, muchas veces, con gran fatiga. Este hecho es uno de los que más se le achaca a Rafa Benítez, la mala gestión de los cambios. Jugadores como Mingueza, Bamba o Starfelt llegan a los compases finales al límite físicamente pero aún así son de los jugadores que más minutos acumulan.

Los vigueses necesitan ya un buen resultado, sobre todo desde el último mazazo en Gran Canaria. Los celestes no tuvieron el balón, pero tampoco sufrieron. Un gran entramado defensivo hizo que el Celta neutralizara a Las Palmas durante muchas fases del juego. Benítez presentó un 5-3-2 introduciendo a Aidoo en la línea de 3, a Manu Sánchez en el carril izquierdo, bajando a Bamba al centro del campo para dejar un doble punta con Larsen y Douvikas. El plan incial fue bueno y salió. Los dos puntas hicieron lo suyo y anotaron un tanto cada uno, a pesar de todo el de Larsen fue anulado de manera rigurosa por una falta sobre Mika Mármol. A pesar de todo, los vigueses tuvieron varias buenas ocasiones para aumentar la ventaja pero no fue así. En el 84 marcó Jonathan Vieira para la igualada y en el 97 Marc Cardona para hacer que los gallegos se fuesen de las islas de vacío.

GETAFE CF

Por su parte, los madrileños vienen en una mejor situación. Los de Bordalás se encuentran 12° con 9 puntos (2 victorias, 3 empates y 3 derrotas). A pesar de no tener un calendario ni mucho menos fácil, han conseguido un buen colchón de puntos que les aleja del descenso, que lo marca el propio Celta, en 4 puntos.

A pesar de las continuas críticas por su estilo de juego, Bordalás sigue fiel a su idea. El entrenador varía entre el 4-4-2 y el 5-4-1, normalmente doblando el lateral derecho con Damián Suárez y Carmona y, si plantea una defensa de 4 hombre, con Djené en el pivote para que, en fase defensiva, se sume a la última línea.

Los madrileños vienen con de dos empates seguidos ante Villareal y Athletic Club y su última victoria fue en la jornada 5 por 3-2 a Osasuna, con gol en el 86, uno de los grandes problemas de los vigueses. Sin embargo, el Getafe aún no ha sido capaz de ganar fuera de casa mientras que el Celta no ha sido capaz de ganar en su feudo.

HISTÓRICO DE ENCUENTROS

Ambos conjuntos se han enfrentado en un total de 30 ocasiones, sumando los partidos tanto en la Primera División como en Segundo. El saldo histórico es positivo para los celestes con 11 victorias por 10 derrotas (9 empates), aunque como vemos, no por mucho.

Sin embargo, en los últimos años, el Getafe está consiguiendo resultado positivos ante el Celta. La última victoria celeste data de la temporada 21/22 por 0-3 en el Coliseum, en Balaídos fue la temporada anterior por 1-0.

De los últimos tres encuentros entre ambos equipos, el Getafe consiguió 2 victorias (1-0 y 0-2). El otro partido se saldó con empate 1-1 en Vigo.

ÁRBITRO

Sánchez Martínez será el árbitro principal del encuentro, acompañado de Jaime Latre en la sala VAR.

En colegiado, natural de Lorca, ha dirigido en 19 ocasiones a los celestes con 4 victorias, 9 empates y 6 derrotas, un balance negativo ensañando 51 trajetas amarillas y 3 cartulinas rojas.

Por su parte, a los madrileños les dirigió en 14 partidos con un saldo de 3 victorias, 4 empates y 9 derrotas, un balance también negativo. En cuanto a las cartulinas, el lorquino enseñó 49 amarillas y otras 3 rojas.

JUGADORES CLAVES

En el conjunto vigués debemos poner especial atención a los dos puntas. Larsen esta gozando de grandes ocasiones y generándolas. Lleva 2 goles esta temporada (le han anulado otros 2). Pero el noruego va más allá de la finalización, su juego de espaldas, sus primeros toques y la capacidad para buscar a sus compañeros libre son vitales para el Celta. El otro punta es Douvikas quien ya lleva 2 goles (marca uno cada 77 minutos). El griego está mostrando su gran capacidad para definir y su capacidad de ser autosuficiente buscando balones al espacio. Además nunca podemos olvidarnos de Iago Aspas que, a pesar de aún no haber estrenado su cuenta goleadora, lleva ya 2 asistencias y da 3.4 pases claves por partido. Número que le hace situarse como uno de los mejores creadores de juego de la competición.

Douvikas, Larsen y Bamba celebrando el último gol del griego // @rccelta en X

En cuanto al Getafe, Gastón Álvarez se está destacando como un gran defensor. El uruguayo ha sido partícipe de 3 porterías a 0 en este curso. Sin embargo, su dato que más destaca es que, por partido, le regatean 0.6 veces, es decir, le han regateado 5 veces en 8 partidos. Además, su máximo goleador lleva ya 3 tantos, Borja Mayoral está recuperando el nivel y es una de las amenazas que propone Bordalás.

RUEDA DE PRENSA PREVIA

Rafa Benítez ha compadecido esta mañana ante los medios en la Ciudad Deportiva Afouteza. Cabe destacar que el técnico comentó problemas físicos de Aidoo, Starfelt y Tapia pero "hoy están los 3" y entraron en convocatoria. Benítez defiende que el equipo tiene "un 80% de cosas que hacemos bien, donde incluso somos superiores" aún así dice que "ese 20% nos está penalizando". Además hace referencia también a las múltiples polémicas arbitrales que están teniendo en este inicio de liga "no estamos teniendo suerte con el VAR. Espero que en un futuro se equilibre". El madrileño elogió a su equipo en el apartado físico: "somos uno de los equipos que más corre o el que más corre. Somos uno de los equipos que está entre los 8-9 primeros en los demás parámetros y en el segundo tiempo entre los 5 mejores". En cuanto al rival, el técnico madrileño comento que "te puede gustar más o menos el estilo pero su trayectoria es muy positiva"

Benítez defiende el trabajo que está haciendo y busca una mirada hacia el futuro: "lo que no me gusta es que nos acostumbrémonos a sufrir. Tenemos que sentar las bases de eso, un proyecto que nos permita no sufrir cada año si no ir aspirando a cotas mejores. Estamos en buen camino".

❝Soy consciente de que las peñas están intentando generar un 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 parar apoyar al equipo❞



Necesitámosvos a todos e cada un de vós, familia. #XuntosRCCelta ⋄ #SempreCelta pic.twitter.com/x1swsTasBF — RC Celta (@RCCelta) October 7, 2023

Por su parte, Bordalás asegura que "el equipo está intentado de ilusionar a nuestra afición porque creo que se está haciendo bien por parte de todos, es lo que más me interesa en estos momentos". Sobre el Celta comenta que "quizá han hecho méritos para tener más puntos, igual que nosotros", comento también que "es un grandísimo equipo que se ha reforzado muchísimo, con un grandísimo técnico". En cuanto a las bajas comenta que Carmona está "francamente bien y es posible que podamos contar con él" mientras que Luis Milla y Ünal "están cumpliendo los plazos pero todo tiene un proceso y tampoco podemos acelerarlo".

CONVOCATORIAS

Rafa Benítez cita a 2 jugadores, incluyendo a Carlos Domínguez, Miguel Rodríguez y Hugo Sotelo que, a pesar de contar con ficha del filial, son habituales en las listas del primer equipo. Tan solo el argentino Franco Cervi será baja por lesión, a pesar de ya tener el alta médica.

👥 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎̀𝐑𝐈𝐀 | 𝑬𝒔𝒕𝒐𝒖 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂 𝒕𝒐𝒅𝒐, 𝒂 𝒄𝒂𝒍𝒒𝒖𝒆𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒖𝒔𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒆𝒏̃𝒂 ⚔️



🏡 #CeltaGetafe pic.twitter.com/IM41cYBWlK — RC Celta (@RCCelta) October 7, 2023

Bordalás, por su parte, cita a 22 futbolistas para desplazarse a Vigo. El técnico no podrá contar con Enes Ünal ni Luis Milla. Destaca la vuelta de Óscar Rodríguez a Vigo, donde disputó la pasada campaña.

POSIBLES ONCES

RC Celta: Iván Villar; Mingueza, Aidoo, Starfelt, Carlos Domínguez, Ristic; Luca de la Torre, Beltrán; Bamba, Aspas y Larsen.

Getafe CF: David Soria; Damián Suárez, Mitrovic, Alderete, Diego Rico; Djené, Arambarri, Carmona, Aleñá; Mayoral y Latasa.