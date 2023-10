Previa Celta vs Getafe:duelo de rachan negativas en Balaídos

En esta ocasión le tocará disputar el encuentro del Celta vs Getafe. Este encuentro correspondiente a la jornada 9 de LaLiga, se jugará en el estadio Abanca Balaídos, campo del equipo celeste. Ambos rivales llegan con fuerzas y ganas de abatir a su rival para mejorar la racha que ambos cosechan en los partidos disputados anteriormente. Los equipos buscan la victoria para poder sumar puestos en la tabla clasificatoria.

Por parte del Celta, los de Rafa Benítez se encuentran en el puesto 18 de la tabla, con cinco puntos cosechados a lo largo de los encuentros anteriores. El equipo celeste no ha empezado con la mejor racha esta temporada, pero con fuerza pueden mejorarla y saldrán al campo dispuestos a ello. Como equipo local no se encuentra en la mejor de las posiciones, sin embargo como equipo visitante se coloca entre los once mejores equipos jugando fuera de casa, con cuatro puntos cosechados en los cuatro equipos jugados fuera de casa.

Por su parte, el Getafe se coloca actualmente en la posición once de la tabla, con nueve puntos cosechados en los encuentros disputados en lo que llevamos de temporada. El cuadro azulón se encuentra en el top10 de mejores equipos jugando como locales, con ocho puntos cosechados en los cuatro partidos jugados. Sin embargo, como equipo visitante no le va tan bien como esperaría el cuadro de Bordalás, pues solo han obtenido un punto en los cuatro partidos disputados fuera del Coliseum.

Ambos equipos quieren mejorar las estadísticas a su favor y saldrán con ganas y las fuerzas para poder ganar los puntos de la victoria y mejorar las posiciones de la tabla clasificatoria. Los equipos disputarán un encuentro bonito en el los dos saldrán con la energía necesaria para plantar cara a un rival fuerte que se pondrá en frente en esta jornada 9 de LaLiga.

Historial

Estos dos rivales se han encontrado en el terreno de juego en un total de 24 ocasiones. En este total, el Celta se ha hecho con siete encuentros a su favor, en ocho partidos firmaban las tablas y repartían los puntos. En los nueve encuentros restantes el equipo azulón lograba hacerse con los tres puntos de la victoria. En los últimos cinco encuentros, el cuadro celeste se hacía con dos victorias, una de ellas por la mínima, mientras que la otra fue por un contundente 0-3 que hacía que el Celta se llevara los tres puntos victoriosos. En estos últimos encuentros, el Getafe lograba hacerse con los puntos de la victoria en un total de dos ocasiones, en una ocasión por la mínima, y en la otra lograba proclamarse ganados por cero goles a dos. En la ocasión restante, ambos equipos repartían los puntos del encuentro, dejando el luminoso final con el 1-1.

Getafe vs Celta en la temporada 2022/2023 // Fuente: LaLiga

¿Cómo llegan?

El Celta, por su parte, llega con una racha altamente mejorable. En los últimos cinco encuentros, tres de ellos han finalizado con la derrota para los celestes. Estas derrotas han llegado ante el Mallorca, por la mínima; también perdían ante el Barcelona por un gol de diferencia, 3-2. Finalmente, la última derrota perdían ante Las Palmas, por un gol de diferencia por el 2-1. Por otro lado, en un partido el Celta finalizaba con las tablas en el marcador. Este encuentro se disputó ante el Alavés, donde ambos equipos lograban anotar un gol en la en la portería rival, finalizando el luminoso con el 1-1. En el encuentro restante, el Celta lograba hacerse con la victoria, ante un partido de goles contra el Almería, donde el marcador final marcaba el 2-3 a favor de los célticos.

Por su parte, el Getafe se encuentran en una racha mejorable. En los últimos cinco encuentros los azulones se han hecho con una victoria, ante Osasuna, donde el cuadro azulón lograba hacerse con los tres puntos en un encuentro de goles, 3-2. En dos de los cinco últimos encuentros, el Getafe recibía derrotas a manos del Real Madrid por un gol de diferencia, 2-1; la otra derrota llegaba en el encuentro ante la Real Sociedad, un encuentro de muchos goles que terminaba con un resultado no favorable para los azulones que perdían por un gol ante un gran rival, 4-3. Finalmente, en los dos encuentros restantes, el cuadro azulón conseguían sumar un punto con el empate. Uno de estos encuentros fue disputado ante el Villareal, donde ninguno de los equipos lograban anotar gol durante los minutos de juego; por otro lado, el Getafe también empató ante el Athletic, donde ambos lograban abatir la portería rival en dos ocasiones, dejando el luminoso final marcando el 2-2.

Getafe vs Celta en la jornada 2022/2023 // Fuente: LaLiga

Ausencias

En este encuentro correspondiente a la jornada 9, el Celta podrá contar con todos sus jugadores, sin embargo, el Getafe tendrá ausencias entre sus jugadores principales. Por un lado, el cuadro azulón contará con la ausencia de Luis Milla debido a problemas físicos, por los que no podrán incorporarse hasta mediados de Octubre. Por otro lado tampoco podrá contar con la participación del turco, Enes Ünal, una rotura de ligamento cruzado por la que no podrá unirse hasta finales del mes de Enero del 2024. Finalmente, también tendrá la ausencia de Carmona, debido a una lesión muscular que lo mantendrá ausente hasta mediados de octubre.

Árbitro del encuentro

En este encuentro, el encargado de dirigir el partido será Sánchez Martínez. El colegiado procedente de la región de Murcia, de 40 años de edad, tiene gran experiencia en los partidos de la máxima categoría del fútbol español. Con su debut en esta categoría en el 2015, Sánchez Martínez demuestra su gran trayectoria como árbitro en Primera División. Lo acompañará desde el VAR su compañero Jaime Latre.

Declaraciones

En unos minutos, comparecerá en sala de prensa nuestro entrenador José Bordalás, en la previa del encuentro frente al @rccelta. 🎙



¡Síguelo en directo en nuestro canal de Youtube! 📺 — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 6, 2023

Bordalás: "Un buen equipo con jugadores de gran nivel que se ha reforzado muchísimo con un gran técnico como Rafa Benítez”, comentó el técnico azulón sobre su próximo rival. “Ojalá podamos conseguir una victoria, trabajamos para ello. El Celta también trabaja para ello, estoy seguro. Han hecho méritos para tener más puntos, igual que nosotros”, añadió el técnico. “Sabemos que es difícil, pero estamos trabajando para que se vuelva a repetir la buena imagen que el equipo dio en San Mamés”, comentó.

Convocatoria

Por su parte, el Celta no ha publicado convocatoria para el encuentro ante el Getafe.

El equipo azulón tampoco ha publicado convocatoria para este encuentro.

Posible alineación

La posible alineación por parte del Celta para el encuentro ante el equipo azulón, puede ser: Iván Villar, Unai Núñez, Carl Starfelt, Domínguez, Mingueza, Carlos Dotor, Fran Beltrán, Bamba, Mihailo Ristic, Iago Aspas y Larsen.

Por parte del Getafe la posible alineación para el encuentro puede ser: David Soria, Damián Suárez, Mitrovic, Álvarez, Diego Rico, Arambarri, Djené, Maksimovic, óscar Rodríguez, Mayoral y Latasa.