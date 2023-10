Previa Granada CF - FC Barcelona: dar la sorpresa y demostrar el progreso

La Liga EA Sports afronta esta semana su novena jornada, la que será la última antes del parón de selecciones de octubre, y que se cerrará con el partido que enfrentará al Granada CF y al FC Barcelona en Los Cármenes. El conjunto rojiblanco tiene delante un nuevo desafío para mostrar su mejoría y dar la sorpresa para conseguir su segunda victoria del campeonato, delante tendrá a un FC Barcelona que quiere seguir sumando triunfos para acercarse nuevamente al Real Madrid en la clasificación.

Confirmar la mejoría

El Granada CF llega a este partido después de empatar 3-3 frente a la UD Almería en el Power Horse Stadium en un encuentro que fue frenético. El conjunto granadinista realizó una primera parte bastante mala, sobre todo nuevamente a nivel defensivo, y se marchó al descanso con el resultado de 3-0. Sin embargo, el Granada no bajó los brazos y consiguió empatar el marcador gracias a los goles de Bryan Zaragoza, Ricard Sánchez y Uzuni, aunque incluso estuvo a punto de llevarse el triunfo en el último minuto con un disparo de Álvaro Fernández que dio al palo. De esta manera, el equipo rojiblanco se sitúa en la actualidad en penúltima posición con 5 puntos, a dos de los puestos de permanencia, por lo que una victoria le acercaría a los puestos de salvación.

El primer tramo de temporada del Granada CF está siendo complicado, aunque hay que señalar que en las últimas jornadas el equipo ha mostrado mucha mejoría en juego aunque los resultados no estén acompañando plenamente. La defensa es uno de los aspectos en los que más tiene que mejorar el Granada para seguir progresando. Es el segundo equipo con más goles encajados de toda la categoría, tras encajar 21 goles, y la sensación defensiva es que el equipo muestra una imagen muy endeble y frágil atrás, aunque el regreso de Torrente ha hecho que la defensa mejore. Por otro lado, el ataque rojiblanco está siendo también muy destacado en este inicio de campaña, con un Lucas Boyé que ya lleva tres goles en Liga, y con un Bryan Zaragoza que se está confirmando como uno de los jugadores revelación de la temporada.

Para este encuentro, Paco López podrá contar con Vallejo, que en principio irá convocado al encuentro después de recuperarse de la lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde la segunda jornada de campeonato, mientras que Raúl Fernández será baja en la portería y Víctor Díaz arrastra molestias que le impedirán estar en esta jornada. Así pues, con la recuperación de Vallejo, Paco López podría probar el esquema de tres centrales y dos carrileros, pudiendo ser titular Álvaro Fernández, que se ha mostrado como un lateral muy ofensivo aunque también muestra carencias defensivas. En cuanto al ataque, es posible que Lucas Boyé vuelva a repetir una vez más como referencia ofensiva acompañado en las bandas por Uzuni y Bryan Zaragoza, aunque Callejón y Puertas también podrían entrar en la alineación.

Ganar para acercarse al liderato

El FC Barcelona llega a este partido después de ganar entre semana al Porto por 0-1 en un encuentro en el que el conjunto blaugrano no mostró una gran imagen, pero realizó un juego efectivo con el que logró llevarse la segunda victoria en la fase de grupos gracias al gol de Ferrán Torres justo antes de llegar al descanso. Por otro lado, en Liga también consiguió la victoria en el último partido disputado frente al Sevilla FC por 1-0 con el gol en propia meta de Sergio Ramos. Un triunfo muy importante en Liga para continuar cerca del liderato que ostenta el Real Madrid. El Barça actualmente está en la clasificación con 20 puntos, a cuatro del club madridista, por lo que el equipo necesita vencer para llegar al parón de selecciones cerca del líder.

El inicio del FC Barcelona esta temporada ha sido bueno y ha servido para que nuevos jugadores jóvenes den un paso adelante y entren en la dinámica del primer equipo. Uno de ellos Lamine Yamal, una de las jóvenes promesas del conjunto blaugrana y del fútbol español, que con tan solo 16 años ya se ha asentado en el primer equipo y en cada partido está mostrando mucho peligro, mientras que hay otros jugadores como Fermín López que también está teniendo sus oportunidades para brillar gracias a sus buenas actuaciones. Por otra parte, el club catalán es el único de la categoría que todavía no conoce la derrota, por lo que quiere seguir mostrándose con fuerza a domicilio, donde empató en el último encuentro lejos de Montjuic frente al RCD Mallorca 1-1

Para este encuentro, Xavi tiene las bajas por lesión de Pedri, De Jong y Raphinha, a las que se suma la de Lewandowski, que sufrió un esguince de tobillo en el encuentro de Champions League ante el Porto. De esta manera, todo parece indicar que el sustituto del polaco en la alineación será Ferran Torres, mientras que podrían acompañarle en el ataque Lamine Yamal y Joao Félix. En cuanto al centro del campo, es posible que el tridente esté compuesto por Oriol Romeu, Gündogan y Gavi, mientras que una de las principales dudas del once está en el lateral izquierdo, donde podría ser Marcos Alonso titular en detrimento de Alejandro Baldé.

Declaraciones de Paco López y Xavi

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca del posible cambio de sistema: "Hemos trabajado durante la semana varias estructuras. Lo que sí está claro, insisto, es que va a ser muy exigente. Necesitamos jugadores con piernas y, también, que cuando recuperemos la pelota le den un buen uso en los primeros pases. Vamos a tratar de tener un plan desde inicio, un plan B y, por supuesto, pensando en el durante, en los minutos siguientes cuando hay un desgaste previo, los jugadores suplentes que nos dan otras cosas. Al final, es tratar de equilibrar al equipo, que sea muy solidario. También ha hablado sobre el rival: "Si no está Lewandowski, está Ferran, internacional con España. Están Balde, Joao Félix, Oriol Romeu, Gavi, Íñigo Martínez si juega, Christensen, Cancelo… Si es que da lo mismo, tienen un gran potencial y en la teoría son muy superiores. De lo que hay que tratar es de minimizar todo eso y pensar, sobre todo, insisto, en hacer un gran partido sin balón". Por último, ha hablado sobre los problemas en la defensa: "Evidentemente, tenemos que seguir mejorando y aprendiendo de lo que nos está pasando. Al final, se trata de mejorar y ver qué es lo que pasa en determinados momentos. En alguna acción puede ser una desconexión, otras veces puede ser que emocionalmente llevamos muy mal los minutos posteriores a encajar un gol y otras es un error propio, que nos están penalizando demasiado".

También ha pasado por rueda de prensa el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, que ha hablado sobre las bajas y el equipo rival: "Hay bajas importantes, pero estamos bien, con dos victorias muy trabajadas. Es el rival más físico de LaLiga, el que corre más. Tienen un gran potencial ofensivo, pero también carencias en defensa. Paco López es un entrenador muy bueno que siempre nos lo pone muy complicado". También ha hablado sobre Fermín: "Es un jugador que personalmente me gusta. Se perfila, usa las dos piernas, tiene calidad de chut. No se hunde en defensa, es agresivo e intenso. Tendrá muchos minutos si sigue así". Por último, ha hablado sobre la posibilidad de ver a Christensen de mediocentro: "No es la primera opción, no lo descarto pero hay más como Casadó, Sergi Roberto, Gündogan… Lo probamos con Eric y Andreas ha jugado ahí con su selección, pero no es prioritario".

Posibles alineaciones

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Torrente, Ignasi Miquel, Neva, Gumbau, Melendo, Uzuni, Bryan Zaragoza y Lucas Boyé.

FC Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Gündogan, Gavi, Lamine Yamal, Joao Félix y Ferrán Torres.