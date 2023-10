Bellingham: "Estoy muy agradecido"

Otra tarde en la oficina para Jude Bellingham, otra gran actuación del volante inglés, quien firmó un doblete ante Osasuna y llegó a la impresionante cifra de 10 goles en la misma cantidad de partidos, siendo elegido en ocho ocasiones como la figura.

En declaraciones post goleada, Bellingham analizó el encuentro: “La clave fue marcar pronto y no encajar. Si mantenemos la portería a cero podemos marcar algún gol. No recibir tan pronto es un cambio positivo y nos ayuda a buscar la victoria. Marcar pronto nos allanó el partido”.



“Es un buen comienzo de mi vida aquí, en Madrid. Me habéis ayudado mucho todos, los empleados del club, mis compañeros y la afición. Estoy muy agradecido. No voy a marcar en todos los partidos, pero tengo que intentar mantener este nivel para intentar ganar lo máximo”, continuó el que es hoy la sensación absoluta en el Real Madrid.

Bellingham lleva ya en el corazón al Real Madrid | Foto: Real Madrid



Sobre los goles, Bellingham comentó que “el primero vino de una jugada brutal de Modrić y Carvajal. Me metí en el área, cogí la pelota, busqué un hueco y le pegué con la zurda. Fue un buen remate. En el segundo, me entendí muy bien con Fede y batí al portero. Dos buenos goles gracias al juego de equipo. Yo estuve ahí para poner esa última pieza al puzzle. Siempre es bonito marcar y más cuando ganas”.

"No esperaba un comienzo tan bueno"



Consultado acerca de este gran comienzo, Bellingham se mostró humilde y confesó: “Soy un chico seguro de sí mismo, pero no esperaba un comienzo tan bueno. Estoy muy contento. Solo han sido diez partidos y habrá que mantener este nivel durante toda la temporada”



“No sé cómo dar las gracias a la afición. Me han acogido en esta familia como uno más. Espero que estén disfrutando con mi fútbol. Su apoyo y la unión es fundamental para seguir así. Es muy importante poder contar con ellos”, agradeció el inglés la gran ovación que recibió por parte del Bernabéu.



En cuanto a su particular ritual antes de los partidos, Bellingham contó que “me gusta visualizar el partido. Ver el campo, el césped, mis posiciones de juego, así me siento más tranquilo, sé dónde voy a estar sobre el campo. Es algo que llevo haciendo durante toda mi carrera y gracias a ello entro a los partidos sin nervios y preparado para todo. Me lo enseñaron desde muy pequeño y lo sigo practicando”.



“A estas alturas de la temporada no se puede pedir más. De momento vamos bien. Tengo los pies en la tierra, pero hay hambre de más. Ahora me toca ir con Inglaterra. Espero sumar dos victorias y volver con el mismo ritmo y mentalidad para ayudar a mi equipo a ganar de nuevo”, finalizó.