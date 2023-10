Haciendo los deberes mal y a última hora

Como el niño que se entera de que había tarea a última hora y la hace minutos antes de cualquier manera, solo para que tener algo que decirle al profesor cuando le pregunte. Eso ha hecho el Sevilla hoy. Porque no es que el Rayo Vallecano tenga mala plantilla, tienen jugadores para sorprenderte. Pero jugando de local, con una plantilla que es bastante obvio que no tiene nada que presumir a la del rival y sabiendo que el rival no pasa por un momento de forma muy positivo (aunque tampoco estaban mal ya que llevaban 3 partidos consecutivos empatados) no puedes ir dos abajo en la primera media hora siendo tan inferior. La pasividad se paga cara y en Nervión parece que no lo saben aún. Hay jugadores que están lejos de ofrecer su mejor nivel, sin mencionar las gestiones de José Luis Mendillibar que hoy de hecho ha provocado un enfado muy notable en Fernando Reges.

El regalo del anfitrión

El Sevilla salió desde el primer minuto dando regalos al visitante. No solo los goles, pues desde el inicio los sevillistas prácticamente solo intentaban atacar mediante balones largos que no llegaban a nada. No es que el Rayo estuviese mucho mejor pues tampoco estuvo muy acertado en sus movimientos, pero aprovechó las ofrendas del anfitrión. Y así, en una falta centrada de los madrileños, acaba golpeando en el palo, dejando a Nyland sin posibilidad de atajar una segunda jugada. Ahí apareció Oscar Valentín que sin mucho esfuerzo la mandó al fondo de la red. Pero lo que más protestas genera entre los aficionados es la poca intensidad del equipo para defender la jugada, pues el goleador remata con tres compañeros más a su lado mientras toda la defensa rojiblanca está por detrás de estos. El mundo al revés, los delanteros del Rayo donde deberían estar los defensas sevillistas y estos donde deberían estar los atacantes.

álvaro García y Oscar Trejo celebrando el gol | Foto: Rayo Vallecano

Ir perdiendo dolía a la afición, no gusta ver a tu equipo en su templo por debajo pese a que falten 70 minutos por delante. Y menos viendo la poquísima intensidad que estaban ofreciendo. Pero aún era un resultado corto, salvable. Sin embargo, lejos de quitarle la ventaja a los visitantes, el Sevilla y Acuña se empeñó en que los de Vallecas se llevasen más alegrías y el lateral regaló el balón en un pase nefasto que acabó en pies de Álvaro García que con una vaselina hizo que el balón sobrepasase al guardameta. El segundo subía al marcador para el Rayo Vallecano. Otra muestra más del paupérrimo nivel local, de la desastrosa imagen de Marcos Acuña esta temporada, el cual se está viendo superado en su posición por un Adriá Pedrosa que se está haciendo muy titular como ha demostrado en la segunda parte.

Los primeros 45 minutos darían mas cosas para hablar. Y va a dar comentarios para varios días. pocos minutos después de encajar el segundo, Mendilibar decidió poner a calentar a Iván Rakitic, al que le dio descanso y que al parecer, 30 minutos es suficiente reposo ante más de 180 minutos jugados en los anteriores encuentros. Inexplicable, pero menos se entiende el jugador que salía. Pues el vasco decidió sacar del terreno a Fernando Reges, que aunque no estaba haciendo un partido muy bueno, no merecía ni mucho menos ser así señalado por su entrenador en el minuto 40 de partido. El brasileño salió muy enfadado del campo, haciendo gestos de negación con el dedo índice y con la cabeza y rechazando incluso la mano de Mendilibar. Además, se dirigió directamente a vestuarios, en vez de irse a sentarse a los banquillos.

Estampida que termina en épica

Arrancó la segunda parte y con ello, los últimos 45 minutos para que el Sevilla lograse sacar algo y para que el Rayo defendiese el botín que tenía. La tendencia del partido parecía haber cambiado. El Sevilla salió con el modo arrollador activado, y empezó a encerrar al rival, a tener ocasiones muy claras y a aprovechar, ahora sí, segundas jugadas. Y esta vez obtuvo premio no muy tarde pues solo 5 minutos después del pitido de reanudación, Sow se sacaba un golazo desde fuera del área, golpeando el balón en el palo para después entrar. Inalcanzable para el portero del equipo madrileño. Viendo la imagen del Sevilla y que recortó distancias tan rápido, no parecía ninguna locura pensar en una remontada. Sin embargo, el arreón sevillista duró unos 20 minutos. Tras el 65, el equipo de nuevo empezó a hacer un partido más plano. Destacar a Juanlu Sánchez, que con su edad da nivel de titular indiscutible. Quién iba a decir que en la casa estaba el sustituto de otra leyenda salida de la casa, Jesús Navas.

Djibril Sow tras su gol que ponía el 1-2 | Foto: Sevilla FC

El caso es que pasaban los minutos y se diluían las esperanzas de sacar algo, y ni hablar de ganar el partido. Mendilibar trató de sacar algo poniendo dos puntas con Rafa Mir. De nuevo tomó otra decisión incomprensible como la de quitar a Juanlu, de los mejores del encuentro, para meter a Jesús Navas. Para más inri, Rafa Mir otro día más parecía negado, sin dar su mejor imagen, y fallando una ocasión muy clara de las que un delantero no suele fallar. Parece que el murciano marca lo más complicado y hace difícil lo fácil de anotar. Entraba el partido en tiempo de descuento y la gente empezaba a perder la poca fe que quedaba. En un último córner, en el último suspiro del partido, subía Nyland para sumar más presión al ataque. Rakitic colgaba el balón desde la esquina y, un día más, el avión Youssef En Nesyri marcaba para el empate y lograr la épica en el último segundo. Segundo gol del marroquí en cinco días, que pese a jugar lesionado y no brillar, marca. Y eso es lo que importa de un delantero.

Así se consumía los últimos instantes. Tanto es así que ni de sacar de centro dio tiempo, pues pitó nada mas finalizó la celebración del delantero sevillista con la grada y compañeros. El Sevilla consigue un punto de un partido que en media hora se le puso cuesta arriba, pero que no debe tapar lo visto hoy. La imagen de algunos jugadores que el año pasado eran indiscutible y este año con la llegada de otros no parecen tan fijos. Las decisiones de un entrenador con cada vez menos crédito y que además no ayuda a tener apoyos con detalles como el de hoy con Fernando Reges. Y la necesidad de un equipo que debe sumar más, encadenar más victorias. Siempre se dice que si no ganas,al menos no pierdas y por ahí puede tirar el optimismo para los sevillistas. Cuando no se gane, al menos, que se sume. Y seguramente todos firmarían que los días que la cosa se complica como hoy, se saque un punto, aunque no siempre va a ser así. Pero ahora viene un parón y hay que sentarse a reflexionar, aprender de lo sucedido y tomar decisiones.

Youssef En Nesyri tras marcar en el minuto 96 | Foto: Sevilla FC

Se puede decir que desde el último parón a este ha habido una mejoría. Sólo hay que ver que los únicos 8 puntos logrados hasta ahora han sido conseguidos en el periodo de tiempo de la vuelta del fútbol de clubes hasta ahora. Pero aún hay sensaciones que generan dudas y hoy quedó claro. Hay cosas que hay que erradicar ya, antes de que sea tarde y se hagan los deberes una vez más a última hora, de cualquier forma, solo para tratar de contentar al "profesor" que es la exigente afición sevillista, que sabe que la plantilla da para mucho más que esto, que hay piezas para pelear por los objetivos y que por tanto no entienden por qué no se están aprovechando al máximo. Habrá que ver qué repercusiones tiene el partido de hoy en las próximas semanas sin liga ni Champions, toca aplicarse.