Ancelotti: "Lo que ha marcado la diferencia ha sido el primer gol"

El Real Madrid recuperó el liderato en LaLiga tras vencer a domicilio 4-0 a Osasuna, en un partido en el que la estrella volvió a ser Jude Bellingham, gracias a su doblete.

En la rueda de prensa, el entrenador italiano, Carlo Ancelotti, analizó la victoria y desempeño de su equipo y denotó las buenas sensaciones que existen en el camerino blanco.

"Hemos jugado bien, hemos controlado bien. Lo que ha marcado la diferencia ha sido el primer gol, que nos ha permitido jugar con más control. En la segunda parte, con más espacio, hemos resuelto el partido", explicó Carletto.

Bellingham

"Está muy bien. No importa mucho lo que nosotros digamos. El madridismo tiene suerte de haber fichado a un jugador espectacular. Yo, como entrenador, estoy muy contento. No importa si es el mejor o no. Estamos todos muy contentos".

Y añadió: "Nos hace olvidar que tiene 20 años. Es muy maduro y aprende muy rápido. Está muy contento y disfruta del momento, pero siempre con los pies en el suelo con mucha seriedad y profesionalidad".

Rodrygo

El brasileño inició desde el banquillo en esta ocasión. "Hasta el minuto 75 no podía marcar. Lo que ha jugado lo ha hecho bien. Ha intentado marcar. No ha jugado de inicio, porque quería meter un jugador fresco, con caraterísticas distintas. A Rodrygo le damos siempre todo el cariño del mundo".

Sobre el penalti explicó: "Si Rodrygo quería tirarlo podía tirarlo, se lo he dicho a Rüdiger".

¿Juegan bien al fútbol?

"El Madrid está jugando bien al fútbol. Siempre juega bien al fútbol depende de lo que se entiende por jugar bien al fútbol. Hoy hemos jugado bien con balón y sin balón. Tchouaméni ha jugado un partido excelente como central. Desde el Atlético hemos mejorado mucho. La crítica nos ha servido. Así que gracias a vosotros por la crítica".

Sensaciones

"Tenemos que estar muy satisfechos. Hemos tenido muchos problemas y estamos recuperando jugadores. Mendy ha jugado muy bien hoy. En este segundo tramo hemos perdido un partido. Ahora, a descansar y que no tengamos lesiones en el parón. Después empezaremos con tres partidos muy complicados".

Vestuario

"Cuando estás en un ambiente de trabajo y puedes sacar lo mejor, ese ambiente tiene que ser limpio, y este lo es. Son personas inteligentes, con jóvenes, veteranos. Yo disfruto mucho de este ambiente".

Posible sanción a Rudiger

"No he hablado de una posible sanción ni le voy a decir que está a una amarilla de la suspensión. Cuando cumpla ciclo pondremos a otro. Tenemos muchos centrales (risas). Es otro tema de debate para los próximos días. Lo mismo que Camavinga en el lateral, con Tchouaméni en el central".

Luka Modric

"Es el de siempre, con su calidad y compromiso. ¿La ovación? Es normal por lo que ha hecho hoy y por lo que ha hecho para este club".