Puerta pequeña y enfermería en el Barça

El FC Barcelona volvió a dejarse puntos fuera de casa. Por tercera vez en el curso, el equipo culé fue incapaz de conseguir la victoria en el feudo visitante. En esta ocasión, un inconmensurable Bryan Zaragoza fue el artífice de los dos goles que dejan al Barça a tres puntos de la cabeza del liderato y con un mal sabor de boca que se prolongará durante todo el parón de selecciones.

Aun así, el empate ni siquiera fue la peor noticia del equipo de Xavi Hernández. Jules Koundé salió lesionado tras un choque con Gavi y el diagnóstico ha señalado que sufre de un esguince de rodilla que le hará perderse, como mínimo, un mes. Esto deja a la escuadra azulgrana sin cinco de sus titulares indiscutibles de cara al partido decisivo ante el Real Madrid a finales de este mes: Pedri, Frenkie De Jong, Robert Lewandowski, Raphinha y, ahora, el central francés.

Un centro del campo desdibujado

Las bajas de De Jong y Pedri en la medular han obligado a Xavi a probar con diferentes combinaciones de centrocampistas y aún no ha conseguido dar con la tecla. Oriol Romeu ya ha demostrado que, sin Frenkie al lado, no tiene el nivel para jugar de '5' titular en una plantilla de este calibre. Gundogan es un sombra del jugador que ha sido en el Manchester City en las últimas temporadas, también porque el entrenador no ha conseguido ponerle en las posiciones y situaciones indicadas. Al alemán se le nota flojo físicamente y errático en el aspecto combinativo.

En la parte positiva tenemos a Gavi y a Fermín, los dos medios que sí que están consiguiendo sostener de alguna forma el caos que es la sala de máquinas blaugrana. El sevillano se está destapando como uno de los mejores interiores de Europa en esta campaña, mostrando una facilidad abrumadora para romper líneas, conducir y conservar el balón en situaciones comprometidas, además de su innegociable carácter y despliegue físico. Por su parte, Fermín, está siendo una de las pocas sorpresas positivas del marco azulgrana en este inicio de temporada. El onubense rebosa desparpajo e incluso ya consiguió marcar el 1-1 ante el Mallorca y provocar el 1-0 frente al Sevilla.

¿Y si fue todo un espejismo?

Esa es la pregunta que se hace el aficionado culé viendo la fragilidad defensiva de su equipo en comparación al muro que fueron la temporada pasada. Ter Stegen ha encajado ya 10 goles en tan solo 9 jornadas del campeonato doméstico, cifras que sorprenden especialmente cuando, tras el fichaje de Cancelo, se ubicaba a la defensa del Barcelona como una de las mejores, sino la mejor, de Europa.

Con Koundé como única constante, la línea defensiva culé se encuentra en un mal momento tanto colectivo como individual. Si bien es verdad que Balde, Christensen y Araújo no están siendo tan excelsos como lo fueron el pasado curso y que Cancelo nunca se ha destacado por ser un prodigio defensivo, no podemos olvidar que uno de los fuertes de la defensa de los de Xavi estaba en los automatismos y dinámicas tanto en las ayudas para generar superioridad, como en las coberturas, como en la impoluta salida de balón que ejercían.

Si no es Lewandowski, ¿quién es?

La parcela ofensiva no está exenta de crítica. La delantera ha sido la zona en la que Xavi más ha experimentado a lo largo de la temporada: primero con dos delanteros (uno caído a banda) y cuatro medios, luego con dos extremos y un punta para ahora tener a un extremo, un punta y un verso libre llamado Joao Félix.

El talentoso atacante portugués ha llegado con el cartel de estrella, fruto de su talento y condiciones. Desde el primer día ha sido colocado en la banda izquierda cayendo hacia dentro con el objetivo de que se asociara y condujera a su antojo con total libertad. Aunque Joao está siendo uno de los pocos con chispa, le está costando ser efectivo. Tras sus goles al Betis y al Antwerp no ha conseguido ver puerta, y no ha sido por falta de oportunidades.

Por otro lado, tenemos a Ferran y a Raphinha. El primero ya ha demostrado ser mucho más eficaz de revulsivo que de titular y el segundo ha caído lesionado en su mejor momento. El brasileño estaba realizando su mejor fútbol desde que llegó a Can Barça, como interior y como extremo, destacándose como el elemento diferencial que le daba verticalidad a un ataque tan estático.

Por último, tenemos a Lamine Yamal. A Lamine es imposible criticarle, el canterano se convirtió ayer en el goleador más precoz de la historia de la liga española con 16 años y 87 días superando a Fabrice Olinga. El extremo ha demostrado ser el jugador con mejor 1vs1 del equipo, junto con Raphinha, y uno de los pocos que rompe con la tónica habitual de pases culés cuando se ataca en estático. Tan anárquico e individualista, quizás por los pocos balones que le llegan a veces, que asusta.

Esto nos lleva a la conclusión de que, sin Robert Lewandowski, una plantilla del nivel de la blaugrana se encuentra huérfana en el apartado goleador. Puede que así se ponga más en valor el nivel del delantero polaco, esta temporada en horas bajas, pero también debe hacer reflexionar a Xavi.

En definitiva, el Barça se marcha al parón de selecciones con cinco titulares lesionados, un amargo empate, un equipo sin fútbol ni esencia y la sensación de que les esperan unas semanas largas hasta que recuperen los efectivos.