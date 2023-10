Una derrota llena de polémicas

La Real Sociedad se despide del Wanda Metropolitano con una dura derrota 2-1. Un primer gol de Samuel Lino, el posterior empate de Mikel Oyarzabal y el penalti en los últimos minutos marcado por Antoine Griezmann, han sido los responsables de poner el marcador final el pasado domingo 8 de octubre en el estadio de los colchoneros.

Kubo siendo marcado por los jugadores del Atleti | Imagen vía Twitter: @RealSociedad

Zubimendi declaró que: "No hemos estado del todo bien en la primera parte, no hemos sabido desplegar nuestro futbol hasta llegada la segunda mitad cuando hemos logrado mejorar exponencialmente hasta ya llegada estas jugadas raras. Este último partido no va a ensuciar los buenos que hemos venido haciendo".

Un partido complicado

Era Munuera Montero quien saba la orden para iniciar el encuentro el día de ayer a las 16:00 en la capital española. Era justo en el minuto 21 cuando Lino remataba por el palo corto de Alex Remiro para de esta manera poner el 1-0 en el Wanda. fue un primer tiempo sin muchas ocasiones, a parte de la del minuto 43, cuando tras una jugada ensayada desde el córner, Rodrigo De Paul enviaba el balón al palo.

El pase mágico de Koke ✨

Un control que es medio gol 🔥



El pase mágico de Koke ✨

Un control que es medio gol 🔥

El primer gol de Lino con el @Atleti 🔴⚪ El que abrió la victoria contra la Real Sociedad

Tras iniciar el segundo tiempo, otra gran ocasión para el Atlético de Madrid la cual Axel Witsel la volvía a enviar al palo. A partir de aquí la Real comenzó a desplegar su juego ofensivo, tal y como lo demostró Oyarzabal en el minuto 63, cuando en el momento que parecía que el ataque había perdido peligro sacó un remate con la pierna derecha que lastimosamente terminó impactando en el palo de la portería de Jan Oblak.

Fue hasta llegado el minuto 72, cuando una contra y un gran pase de Carlos Fernández hacia el capitán, era el número 10 de la Real quien volvía a ver portería para poner el 1-1 en el electrónico. Finalmente en el minuto 85 un penalti señalado a favor de los locales, eral posteriormente El Principito quien anotaba frente a su ex equipo y de esta manera dandole la victoria al suyo.

Transmissão do campeonato espanhol na ESPN? Então, já sabe: teremos Luc1ana Marian0, a inimiga da emoção.



3 segundos depois do gol, a musa se lembra de narrar: "Oyarzabal vai lá e pega... e bota pra dentro do gol pra Real Sociedad".



3 segundos después del gol, la musa se lembra de narrar: "Oyarzabal vai lá e pega... e bota pra dentro do gol pra Real Sociedad".

Brais declaraba que: "La primera parte no hemos estado comodos, nos hacostado mucho pero en la segunda mitad los hemos dominado por completo. No noa ha dado para ganar, ahora solo queda seguir trabajando y mejorando para después del parón. Vamos a estar con la energía, la concentración y las ganas a tope para los partidos que vienen".

Érase una vez un príncipe de rojiblanco 🔴⚪



Érase una vez un príncipe de rojiblanco 🔴⚪

En el minuto 89 y para dejar en casa los tres puntos. El deciviso gol de @AntoGriezmann de penalti

Las polémicas arbitrales

El partido estuvo envuelto en varios momentos de duda, comenzando muy pronto, exactamente a los 15 segundos cuando un autogol de Mario Hermoso fue anulado por un fuera de juego en la jugada por parte del equipo visitante.

Lo anterior seguido por la jugada del minuto 65 cuando un remate de cabeza de Brais Méndez impactaba en la mano de Álvaro Morata. El VAR hizo que se revisara la acción pero finalmente Munuera Montero tomó la decisión de no señalar penalti. Imanol Alguacil ha mencionado sobre esto que: "Es lo que menos me preocupa, yo me quedo con las buenas sensaciones del equipo en el segundo tiempo, como ha reaccionado el equipo para ir a por el empate y posteriormente a por la victoria. Nos vamos dolidos porque en el segundo tiempo eramos quien mereciamos ganar, pero una vez mas, si no aciertas cuando tienes las oportunidades esto es lo que pasa".

¡NO HAY PENALTI POR MANO DE MORATA! 📺



¡NO HAY PENALTI POR MANO DE MORATA! 📺

Munuera Montero mantiene su decisión pese a la llamada del VAR ⚠️ No lo había pitado en directo... Y tampoco lo pita después de verlo

Finalmente en el 85, un remate de Griezmann que impactaba en la mano de Carlos, a pesar de que el delantero de la Real se encontraba de espaldas al balón y además se estaba reincorporando tras caer al suelo, esta vez el colegiado no dudó en señalar la pena máxima que posteriormente le daría la victoria a los locales.

La mano de Carlos Fernández por la que pitó penalti Munuera Montero 🧐



La mano de Carlos Fernández por la que pitó penalti Munuera Montero 🧐

Así fue la jugada que acabó en el 2-1 del Atlético de Madrid

Martin Zubimendi ha expresado su descontento con el arbitraje: "Está claro que el tema de las manos sigue muy en el aire, en las dos jugadas se pueden agarrar a cualquier motivo y esto nos deja fríos a todos, sobretodo cuando estabamos mereciendo más. Lo que me da rabia son las maneras en las que el árbitro va a mirar el primer no penalti de Morata y el segundo si que lo tiene muy claro cuando al parecer viene de rebote. Son cosas que no entiendo mucho pero luego ya habrá que verlas en frío".

"Vivimos en un fútbol en el que se sacan comunicados extradeportivos que no ayudan a los árbitros y luego pasan cosas así..." 💥@mikel10oyar lanza una indirecta después de la derrota ante el Atlético de Madrid

De igual modo, Brais Méndez ha dicho que: "Estamos muy frustrados, el partido lo decide una mano que no tiene ni explicación. Hay que buscar una solución al tema de las manos porque nadie nunca lo tiene claro, ni los jugadores, ni entrenadores, ni los mismos árbitros y por el bien del futbol se debe de buscar una solución ya".

Parón de selecciones y a por lo que viene

Ahora llegan dos semanas en las que los jugadores van con sus selecciones mientras que los demás se quedan poara recobrar fuerzas, mentalizarse y prepararse para los próximos encuentros del calendario. El entrenador Txuri-urdin ha mencionado que: "No hay duda que hasta ahora hemos dado una muy buena imagen, pero hay que seguir avanzando y mejorar. Es importante que vuelvan bien aquellos que se van con sus selecciones, mientras que nosotros nos quedaremos a seguir trabajando".