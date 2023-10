Bryan Zaragoza: "Sería especial debutar con España en La Cartuja"

El delantero malagueño Bryan Zaragoza ha sorprendido no solo a la ciudad de Granada con su calidad, sino a medio mundo. El partido contra el FC Barcelona en la pasada jornada de la Liga EA Sports y su gran actuación fue un punto de inflexión en su carrera futbolística. Unas horas después del pitido final, Bryan Zaragoza fue anunciado como nuevo convocado para la Selección Española. Este martes, solo dos días antes del que puede ser su debut con la camiseta nacional, ha comparecido en sala de prensa para responder las preguntas de los medios.

“El regate es mi fuerte”

Si algo caracteriza al jugador del Granada es su regate y su gran destreza con el balón. Bryan viene de jugar en las calles de Málaga sin nadie que le dijera qué hacer, y el fútbol de barrio es así, regate tras regate. Cuando eres un niño siempre te fijas en alguien y tienes tú ídolo, el de Bryan, como ya ha dicho en varias ocasiones, es “Leo Messi”, aunque ahora se fija más en Vinicius o Neymar. Aun así, no ha tenido que usar ningún vídeo de Internet para aprender todo lo que sabe: “Desde pequeño he jugado a fútbol en la calle, los regates me salen solos y ese es mi fuerte”.

En gran parte que Bryan esté en la Selección Española es culpa de su segundo gol ante el equipo catalán. Una vez más tira de su regate para colocar el balón en la pierna que él quería y meter ese golazo. “El segundo recorte lo hice porque no quería chutar con la pierna izquierda y quería asegurar la pierna derecha para darle con el interior”, destaca el malagueño.

“Estoy aquí para ayudar y aprender”

La entrada en la convocatoria no significa que vaya a jugar sí o sí y de eso Bryan es consciente: “Yo no tomo esas decisiones, estoy aquí para ayudar y para aprender, si juego mucho mejor”. En cuanto a donde jugar, en el Granada lo hace más de extremo ya sea penetrando en el área o colgando balones. En la Selección Española, el modo de juego es diferente. Aun así, se puede "adaptar". "Lo que me pide el cuerpo es disfrutar”, afirma demostrando su ilusión por jugar.

El primer partido de la selección en este parón es en el Estadio Olímpico de La Cartuja en Sevilla contra Escocia. “Sería muy especial debutar aquí, ya que mi tierra es Andalucía y estará mi familia presente”, apunta el malagueño. La situación de Bryan ha cambiado en cuestión de menos de dos años, hace ese tiempo jugaba en categoría Juvenil y ahora ha ganado el trofeo de Segunda División, juega en la máxima categoría del fútbol español y, por si fuera poco, está convocado con su selección. “Ha pasado todo muy rápido, pero estoy preparado”, añade firmemente.

“Mi reto es seguir aprendiendo y mejorando día a día”

Cuando vienes de jugar en un equipo que está luchando por mantenerse en Primera, te entran millones de dudas, pero a Bryan el mejor consejo que le han dado y que ha querido desvelar es que sea él mismo, que lo mismo que hace en Granada lo haga en la selección. Sobre esto, la primera vez que habló con su nuevo entrenador, Luis de la Fuente, le comentó lo mismo. “Me dijo que he venido porque me lo he ganado, que sea yo, como siempre, atrevido y descarado”, relata. En cuanto a sus compañeros, todos le han sorprendido: “Son grandísimos jugadores, nivel top, me han acogido muy bien”,

Con todo lo que ha conseguido Bryan en estos últimos meses, ha expuesto que su reto es seguir aprendiendo día a día, seguir mejorando y a partir de ahí subir mucho más arriba. En relación a su futuro no ha querido desvelar nada: “Estoy centrado en la selección”.