3 leones convocados por Luis de la Fuente

Los 3 jugadores del Athletic llegaron a la concentración de la Selección Española en Las Rozas (Madrid) este lunes para unirse a sus compañeros y planificar los encuentros ante la selección escocesa y la noruega.

El joven extremo se cae de la lista a última hora por molestias en la espalda en el último entrenamiento. Se han confirmado los peores presagios del técnico español, que no podrá contar con Nico Williams, uno sus jugadores más en forma, que pasaba por un gran momento.

Se le realizarán pruebas este viernes para decidir si viaja a Oslo con la plantilla o por el contrario vuelve a Bilbao. La principal preocupación del equipo vasco es saber el grado de la lesión de su estrella, que recientemente ha salido de una lesión muscular.

El portero titular del Athletic y de la selección acude a la concentración con la esperanza de poder disputar nuevamente los 2 partidos del parón. Unai es uno de los fijos para Luis de la Fuente y así lo ha comunicado en repetidas ocasiones.

El guardameta únicamente recibió un gol en los partidos ante Georgia y Chipre, y llega con una nueva portería a 0 contra el Almería en San Mamés. A pesar de no tener excesivo trabajo en estos partidos, el portero vasco desprendía seguridad bajo los palos.

Con los dorsales confirmados para estos encuentros Unai Simón sella su preferencia por el "23" y parece ser uno de los inamovibles.

Una de las grandes sorpresas de la convocatoria junto a Bryan Zaragoza es el mediocentro navarro. Que en una entrevista otorgada a los medios de la RFEF cuenta como se enteró de la llamada del seleccionador: "Me levanté de la cama y tenía un mensaje de mi padre diciéndome que estaba convocado".

No es la primera vez que coinciden en un vestuario Sancet y de la Fuente, ya estuvo a sus ordenes en la sub 18 y la sub 21. "Es un gran entrenador con una idea de juego muy clara que transmite mucha confianza a los jugadores", resaltó. Uno de los grandes referentes del jugador navarro es Andrés Iniesta, del que no ha dudado en alabar su estilo de juego y su admiración hacia el de Fuentealbilla.

Para la sorpresa de muchos Sancet decidió escoger el dorsal 2, dorsal que le pertenecía al jugador del Atlético de Madrid, Cesar Azpilicueta.