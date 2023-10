Galarreta; de cachorro a león

Actualmente el Athletic se ha marchado al parón de selecciones en posiciones europeas y con la sensación de haber dado un paso adelante respecto a la temporada pasada. Una de las razones de la mejoría del Athletic es gracias a la inclusión en el equipo de Iñigo Ruiz de Galarreta. El futbolista guipuzcoano que llegó procedente del Mallorca esta temporada se ha convertido en pieza clave en el centro del campo del equipo dirigido por el txingurri Valverde habiendo disputado todos los partidos en los que ha estado disponible de titular, ya que en el partido contra el Alaves el 22 de Septiembre se marchó lesionado del sóleo izquierdo y desde entonces no ha podido participar en ningún encuentro liguero. En estos momentos todo es alegría y felicidad respecto a la figura de Galarreta, sin embargo su camino no ha sido para nada sencillo para regresar al conjunto bilbaíno. En este reportaje analizaremos su trayectoria desde las categorías inferiores en Lezama hasta su regreso este año, pasando por su debut en 2012 con 17 años con Bielsa.

Etapa en la cantera rojiblanca

Iñigo Ruiz de Galarreta Etxebarria (Donostia, Guipúzcoa, País Vasco, España, 6 de agosto de 1993) , se incorporó a la cantera rojiblanca siendo alevín procedente del CD. Ermua. Poco a poco fue quemando etapas en la cantera bilbaína siendo siempre uno de los más destacados de su generación, lo que le valió para que distintos equipos ingleses se interesasen durante su etapa de formación en contar con su figura. Destacar que en Junio de 2010, el Athletic conquistó la prestigiosa Copa del Rey juvenil (2-0) contra el Real Madrid de figuras que hoy en día están asentadas en primera cómo Pablo Sarabia, Dani Carvajal o Lucas Vázquez, siendo Galarreta una de las puntas de lanza de aquel Athletic.

En la temporada 2010-2011 siguió jugando en el Juvenil División de Honor del Athletic, no obstante ese año hizo su debut en el Basconia. La temporada siguiente, el nuevo entrenador, Marcelo el loco Bielsa le citó para hacer la pretemporada con el primer equipo. Tras jugar el primer partido contra el UD Alzira, el loco se quedó entusiasmado con la joya guipuzcoana:´´ Jugó 15 minutos y tiene ángel, está preparado para jugar´´. Ese año cumplió su sueño de debutar con el Athletic en competiciones europeas contra el PSG.

Debut en el Athletic e inicio del calvario de las lesiones

El 14 de diciembre de 2011, el Athletic se enfrentó contra el Paris Saint Germain en el partido correspondiente a la sexta jornada de la UEFA Europa League en el Parque de los Principes . El conjunto bilbaíno encaraba la última jornada de la liguilla con los deberes hechos tras haber pasado ya a la siguiente ronda como primeros de grupos. El partido finalmente terminó en derrota 4-2 en un encuentro que el Athletic mereció mucho más, sin embargo, la nota positiva del encuentro fue el debut de la joya de la cantera, Iñigo Ruiz de Galarreta que disputó sus primeros tres minutos con la elástica rojiblanca.

En aquella histórica temporada 2011-2012 que el Athletic llegó a dos finales, el joven guipuzcoana no volvió a disputar un minuto con el primer equipo y estuvo todo el año jugando en el Bilbao Athletic. No fue hasta el curso siguiente cuando haría su debut en la catedral, con una amarga derrota 3-5 contra el Betis. Durante ese curso estuvo alternando el primer equipo con el filial, hasta que un encuentro con el Bilbao Athletic contra el Lleida sufrió una rotura de ligamentos cruzado a los 15 minutos de partido. Esta lesión le dejó fuera de combate hasta final de temporada y cortó su proyección. A pesar de su lesión, el Athletic mostró su confianza en su joven promesa renovandolo hasta junio de 2016.

Cesiones

Tras la grave lesión sufrida el año anterior, Ernesto Valverde, entrenador por aquel entonces decidió que lo mejor para el jugador era irse cedido para tener protagonismo. El jugador se marchó al Club Deportivo Mirandés de segunda división. El inicio del jugador en el equipo burgalés fue bastante prometedor siendo titular en todos los encuentros y siendo uno de los jugadores más destacados, sin embargo, las lesiones se volvieron a interponer en su camino y no pudo volver a vestirse de corto en aquella temporada, ya que volvió padecer la misma dolencia que el año anterior, otra vez una rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Tras la lesión volvió a marcharse cedido, esta vez al Club Deportivo Zaragoza.

En el club maño volvió a sentirse futbolista y jugó con bastante regularidad. Jugó un total de 45 partidos, contando 3 partidos del playoff de ascenso a primera división, no obstante años más tarde el jugador reconoció que a pesar de jugar muchos encuentros, no pudo jugar a su máximo nivel en aquella etapa. En su último año de contrato seguía sin gozar la confianza de Valverde, y se marchó nuevamente cedido a otro equipo de segunda división, el C.D Leganés. En el equipo pepinero no gozó de demasiada continuidad y al finalizar la campaña se marchó libre al Numancia.

Periplo por segunda

Ya sin pertenecer al Athletic, el jugador pasó por distintos equipos de segunda división; Numancia, Barca B, Las Palmas y Mallorca.

En todos estos equipos tuvo una notable participación y se convirtió en uno de los mejores centrocampistas de la categoría. En el Mallorca en la temporada 2020-2021, tras una gran temporada colectiva, la escuadra dirigida por Luis García Plaza quedó en una meritoria segunda posición, lo que hizo que la temporada siguiente el Mallorca volviera a jugar en la máxima categoría de la primera división tras haber descendido el año anterior.

Madurez futbolística en el Mallorca

Tras el ascenso del Mallorca , Iñigo Ruiz de Galarreta afrontaba su primera temporada únicamente como jugador de primera división, con 28 años, ya que con el Athletic combinaba el filial con el primer equipo . Durante toda la temporada tuvo bastante presencia en el doble pivote con el que jugaba Luis García Plaza, sin embargo el 20 de febrero en el minuto 45 contra el Betis se volvió a lesionar de su rodilla izquierda y tuvo que decir adiós a la temporada.

Otra vez el fantasma de las lesiones aparecía en la carrera del donostiarra, era la tercera vez que se había lesionado de la rodilla izquierda. Lejos de lamentarse, se puso a trabajar en la recuperación y poco a poco fue entrando en los esquemas de El vasco Aguirre, que el año anterior sustituyó a Luis García Plaza y consiguió la salvación en la última jornada. Durante la temporada el futbolista guipuzcoano fue uno de los más destacados de un Mallorca que rozó los puestos europeos, lo que le valió para que el club de sus amores se interesara en él otra vez. En mayo se oficializó su vuelta al Athletic. Galarreta es un ejemplo más de que no hay que rendirse nunca y que hay que perseguir tus sueños, como diría Rocky Balboa: ´´No es cuantas veces te caigas sino cuantas te levantes´´.