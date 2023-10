Mendilibar, la humildad que conquistó Europa

La era José Luis Mendilibar es posiblemente una de las más fructíferas para el período de tiempo que ha estado que existe. Porque si le dices a cualquier futbolero que un entrenador llega tres meses antes de llegar al final de la temporada y te da un título europeo con lo complicado que estaba, no lo creería. Y menos aún si le dices que ese equipo era el Sevilla, el peor Sevilla de la década. Un equipo que estaba en lo más bajo salió campeón contra Manchester United, Juventus y Roma, ¿Cómo se explica eso? No se puede explicar, pero tampoco preocupa a los sevillistas que no tenga explicación, pues lo vivido queda para la historia y eso ya no se lo quita nadie. Porque ven capaz lo incapaz y precisamente son ellos los que nunca dejaron de creer, y de poder.

Aterrizaje algo turbulento

Mendilibar no tuvo un aterrizaje muy tranquilo en Sevilla. No por el avión en sí, desconocemos si tuvo muchas turbulencias, sino por todo lo que le rodeaba. Llegó con la afición dividida: algunos pensaban que era el hombre perfecto para lograr lo único a lo que podía aspirar a esas alturas su equipo, a salvarse y no caer muy humillado frente el equipo de Erik Ten Hag en Europa. Otros pensaban incluso que alguien como él merecía una oportunidad en la vida y que podía encajar muy bien en la entidad sevillistas. Y otros se echaban las manos a la cabeza por la catástrofes que ellos preveían, dejando ver que no era entrenador de la talla del Sevilla FC, que lo único que lograría es llevar al equipo aún más a la miseria, y todo sin nombrar lo que pensaban de él de cara a los partidos europeos.

No solo las opiniones creó turbulencias en su llegada. También llegaba a un equipo con un vestuario tremendamente roto. En sus peores momentos anímicamente. Jugadores con calidad de sobra que en cada partido no eran capaces de demostrarlos, con un míster que no cesaba en su intento de experimentar con jugadores que no estaban hechos para ello. En conclusión, personas psicológicamente hartas, agotadas, sin fuerzas. Intentando comprender un fútbol muy complejo, como si les hablasen un idioma nuevo que no entienden, como si les cambiasen el sentido del deporte que ejercen.

Y llegó la sencillez

Y entonces ahí apareció José Luis Mendilibar. Llegó a decir que el fútbol lo hace difícil el que quiere que así sea, que es más sencillo de lo que parece, que no hay que colocar piezas donde no encajan. Arribó, les hizo entender a los jugadores que eso de que el portero sea un defensa más no era coherente, que en pocos pases podían y debían llegar a campo rival y que las segundas jugadas están infravaloradas. Todo esto lo entendió y acogió muy bien una plantilla que era lo que necesitaba, un aire nuevo pero sencillo, sin tecnicismos extraños ni experimentos. Y como dice el vasco, que fuesen contentos cada día a entrenar. Por tanto, estaba claro que la cara del equipo en los entrenamientos de aquél parón donde José Luís Mendilibar llegó era otra distinta.

Debut para iniciar una bonita historia

Tras un parón para conocer jugadores, preparar el siguiente partido con tiempo y adaptarse al caluroso clima sevillano, llegaba el día esperado. El primer día del por aquél entonces entrenador sevillista vistiendo como técnico el escudo del Sevilla y dirigiendo a sus nuevos jugadores. Y lo cierto es que sorprendió bastante lo visto ante el Cádiz CF, su primer rival. Aunque aún no se vio el Sevilla que el vasco quería, se vieron destellos de lo que podía ser. La mejoría era notable y de hecho logró la primera victoria fuera de casa en cinco meses y en un partido vital para lograr el objetivo para lo que lo ficharon.

José Luis Mendilibar en su debut frente al Cádiz | Foto: Gettyimages

Y así, comenzó una bonita historia. El equipo empezó a entrenar con una alegría y unas ganas no vistas anteriormente en la temporada. Se empezó a sentir otro ambiente en el vestuario, un ambiente optimista, de ser capaz de levantar la situación y terminar salvando los muebles lo máximo posible. El equipo comenzó a encadenar victorias y sobre todo a competir, lo no visto en las jornadas pasadas. La afición por fin disfrutaba viendo a su equipo jugar y por primera vez en la temporada, había la sensación de que el equipo salía a ganar y que podía ganar a cualquiera o como mínimo, lo luchaba y se dejaba todo hasta el final.

El milagro de Old Trafford extendido hasta Budapest

CuandoMendilibar fue recibido en la capital andaluza, todos apostaban por que el Sevilla dejaría de lado la UEFA Europa League. Es más, algunos creían que era la única forma de que los sevillanos se salvasen de la catástrofe. Los sevillistas firmaban no salir mal parados de Manchester, sabían que su equipo pese a la mejoría con el nuevo entrenador, no estaba para pedir mucho más con lo vivido en el año. Llegaron al teatro de los sueños y se empezaba a cumplir lo más temido: partido muy dominado por los locales, con un asedio constante y oportunidades por doquier. Un sufrimiento para los rojiblancos que se iban al descanso dos goles a cero por debajo en el marcador. Y agradeciéndolo, porque pudieron ser muchos más, y lógico porque el equipo no compitió como lo estaba haciendo desde la llegada del nuevo técnico, ni siquiera el once se entendía, pues salió a intentar asaltar Old Trafford sin delantero, algo propio de Jorge Sampaoli.

Todo pintaba muy negro en Manchester, hasta la segunda parte. Entró Youssef En Nesyri y el equipo cambió la actitud. Se veía otra cosa que a los aficionados del equipo de Nervión les gustaba más, puso entre las cuerdas al Manchester. Y con insistencia, trabajo y algo de suerte, la cual no paró de buscar, consiguió una heroicidad, pasando de un dos a cero que le dejaba muerto a un dos a dos que le daba vida, mucha vida para la vuelta, donde Nervión esperaba para dictar sentencia. Incluso cuando parecía muerto, cuando parecía que todo quedaría en humillación, el Sevilla y Mendilibar logró darle completamente la vuelta al partido. Quizá Ten Hag infravaloró a sus rivales, quizá si hubiesen entrado varias de las ocasiones que fallaron los ingleses (y las que salvó Bono), pero la realidad es que José Luis Mendilibar, en prácticamente su primer partido europeo, sacó un vital empate donde empezaría una de las Europa League más épicas de las que tiene el club en sus vitrinas.

José Luis Mendilibar en el encuentro frente al Manchester United | Foto: Gettyimages

El vasco hizo ahí nacer en los sevillistas algo ya vivido antes pero inesperado este año: la ilusión por vivir noches mágicas y quien sabía, tocar plata. Llegó el United a Sevilla y salió goleado de un infierno blanco que quedará para la historia. Al igual que pasará la eliminatoria contra la Juventus, donde se sacó otro empate, esta vez a uno, en la ida y donde en la vuelta, con otra fiesta en la grada y con mucha tensión, se logró un dos a uno para los hispalenses. Los italianos empezaron ganando pero no aguantaron el nivel competitivo de los locales sumado al calor de su afición. Una vez más, el técnico que llegaba sólo a salvar los muebles acabó demostrando que su equipo no iba a irse sin competir, sin plantarse en la mesa y exigir un trozo de tarta, una tarta a la que nadie le daba posibilidades de tomar y acabó tomando varios trozos. De nuevo, como contra el Manchester United, el tercer míster de la temporada le daba a los fieles seguidores del club una noche inolvidable, de las que se recuerdan de por vida.

Mendilibat en el entrenamiento previo al partido frente la Juventus | Foto: Gettyimages

Y tras una temporada sufrida pero que Mendilibar parecía haber resucitado, se plantaron en Budapest. De nuevo sin ser favoritos pese a la competitividad que habían demostrado, pese a dejar por el camino a dos favoritos, pese a ser el rey de la competición. Porque el nombre de José Mourinho pesa más, el entrenador que nunca había perdido una final europea. Hasta el día 31 de Mayo de 2023. Ese día será recordado como el día donde un humilde entrenador vasco que se presuponía estar sólo preparado para equipos pequeños y al cual juzgaban sin darle una oportunidad en la cumbre de la élite, ganó el partido a un entrenador que hace unos años se reía de Klopp por perder una final de UEFA. El alemán respondió "Sí, es cierto, perdimos una final de Europa League. La diferencia es que nosotros la perdimos contra el Sevilla". Pues desde su casa el técnico del Liverpool debió recordar esa advertencia muy bien, pues Mourinho ya sabe lo que es el Sevilla Fútbol Club, por muchas pataletas que cogiese tras la final. Ya sabe que a José Luis Mendilibar no se le infravalora. El ahora ex entrenador sevillista demostró al mundo quién era, de lo que era capaz él y su fútbol (y carácter) sencillo. Logró en tres meses hacer historia.

Mendilibar en la entrega de medallas y título de la UEFA | Foto: Gettyimages

Su primer verano, ajetreado

Terminó la temporada y a pulso se ganó su renovación. Entraba en el verano, época de mercado de fichajes, de reestructurar el equipo, ver qué no vale y qué falta. Y tan sólo una semana posterior a la celebración de la séptima, la bomba: Monchi se marcha. El Sevilla FC se quedaba sin director deportivo y debía buscar a alguien que le diese a Mendilibar las piezas que quería. Y llegó Víctor Orta (o más bien, regresó). Tuvo mucho trabajo en cuanto a salidas y a cuadrar limite salarial y eso hizo que el vasco viese retrasadas las llegadas. Sólo podía contar con Pedrosa y Gattoni, fichados por el anterior encargado de fichar. Poco a poco fueron llegando piezas que daban el perfil de lo que pedía, dejando atrás una leyenda como Bono, el gran "pero" del técnico en Sevilla, pues parecía que tenía predilección por Marko Dmitrovic y eso enfadaba a la afición, sobre todo en el inicio de la 23/24. Así, el mercado de fichajes, dentro de lo que el límite salarial permitía y las posibilidades del club, fue muy bueno, el entrenador tenía una plantilla más completa que el último partido disputado y todo parecía que con un entrenador que demostró lo demostrado en sólo tres meses y con un equipo más largo, saldría todo bien.

Mendilibar en pretemporada contra el Crystal Palace | Foto: Gettyimages

Inicio de temporada muy complicado

La realidad a lo que se pensaba sin embargo era muy diferente. Sólo se logró competir incluso más de lo esperado en la Supercopa de Europa frente al Manchester City. El Sevilla de hecho mereció ganar y en 90 minutos los ingleses al contrario que los sevillistas no fueron capaces de ponerse por delante en ningún momento. Sin embargo en la tanda de penaltis no tuvo la misma fortuna que en Budapest y en otras ocasiones, de hecho todo lo que podía salir mal, salió peor. Y se acabó cayendo pero con la cabeza alta.

Mendilibar con Acuña tras quedar subcampeones de supercopa de Europa | Foto: Gettyimages

Pero hasta ahí. Porque en liga el equipo era paupérrimo. Primer partido de liga, el único con Bono, perdido uno a dos frente a un Valencia que parecía la cantera. El segundo, un desastre aún mayor, cuatro a tres para el Alavés que encontraba en cada ofensiva una jugada peligrosa. Y el tercero, el último antes del primer parón por selecciones, uno a dos frente al Girona, quizá por como están los catalanes el menos doloroso, pero que se podía haber ganado igual.

Tras esto, lo más preocupante era la poca solidez defensiva. El Sevilla encajaba gol en la mayoría de ocasiones peligrosas y concedían muchas. La portería transmitía inseguridad y la defensa no daba el nivel esperado. Y Mendilibar no daba con la tecla, ni con Kike Salas, ni con Badé, ni con Gudelj. A Fede Gattoni ni lo mencionamos, pues por un fallo en la jornada uno fue condenado por el míster y no ha vuelto a jugar ni cuando el francés Löic Badé fue sancionado para el partido en Vitoria. Aquí la cosa se empezó a torcer con el entrenador, cosas que no se entendían, gestiones dudosas, como la de no hacer todos los cambios en ninguno de los tres partidos perdidos.

Mendilibar saludando al entrenador del Valencia CF | Foto: Gettyimages

Logró mejorar, pero insuficiente

El técnico excusó el mal momento en que los jugadores estaban distraídos por estar el mercado aún abierto, con sus futuros por decidir. Se le trajo además tres caras nuevas: Soumaré, Mariano y Sergio Ramos. Había esperanzas en que lo ocurrido en el inicio fuese anécdota. Y lo cierto es que logró que el equipo levantase cabeza, pero no fue suficiente. Sólo dos victorias (las dos en liga), una derrota y tres empates. El equipo era más competitivo, si, pero no lo necesario para aspirar a lo que se pretendía. Y a la vista están partidos donde se pudo ganar y no se hizo, como el de Osasuna o el del Rayo Vallecano. Y no se ganó en gran parte por las decisiones del entrenador, las gestiones, los cambios, etc. Incluso en rueda de prensa parecía otro. Había muchas dudas por su figura. La misma certeza que había en la afición por su merecida renovación, la empezaba a haber en que era hora de un adiós. Una despedida que llegó tras el Sevilla-Rayo Vallecano. una dolorosa despedida tras un partido decepcionante y donde ya era insostenible, pues pese al épico empate, la realidad es que ese partido no se podía no ganar.

Mendilibar en la rueda de prensa del PSV-Sevilla FC | Foto: Gettyimages

Y el fin de una bonita historia

Así se iba José Luis Mendilibar. Escribiría que sin hacer ruido, pero es falso. Mendilibar ha hecho mucho ruido. O más bien, música. Ha hecho arte en un equipo que encontró desorientado, sin ánimos, hundido e incluso agonizando. Lo cogió, le enseñó como se juega al fútbol sin complicaciones, recuperó el nivel de los que parecían perdidos y a los buenos los hizo mejores aún. Llegó, pisó fuerte, levantó un título histórico y encima muy querido en el lado rojiblanco de la ciudad, y escribió en mayúsculas y muy fuerte su nombre en los libros de historia del club. De todo un Sevilla FC, casi nada.

Empezamos diciendo que José Luis Mendilibar generaba división de opiniones. Que llegaba a salvar la categoría y que tiraría la UEFA. Pues igual que eso era así, también hay que decir otra realidad, Mendilibar ha logrado unir a toda la afición en la misma idea: es inolvidable en Nervión. Esas "volatas", ese "Mendilibar me lleva a Budapest", o ese "Aúpa Sevilla" que gritó desde el balcón del ayuntamiento de Sevilla y posteriormente en la celebración del estadio. Se puede decir que a Mendilibar se le ha hecho difícil gestionar una plantilla tan amplia. Que se ha equivocado con varias decisiones y cabezonerías. E incluso que ha sido injusto con jugadores como Gattoni. Pero todos los sevillistas están de acuerdo en una cosa: todos los agradecimientos a Mendilibar se quedan cortos. Eterna gloria al vasco y su fútbol sencillo.