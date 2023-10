La 'nueva' Roja

Durante el paso de Luis Enrique por la selección española fueron muchas las polémicas y debates que se armaron alrededor de sus decisiones, convocatorias o declaraciones, aunque uno de los temas sobre los que más se discutió fue el de la poca presencia de jugadores merengues en el combinado nacional. Únicamente Carvajal y Asensio, que ya no milita en el conjunto blanco, formaban parte de las listas del asturiano, mientras que daba la sensación que otros como Nacho o Ceballos, no iban a ser seleccionados por muchos méritos que hiciesen. Esto generó bastante controversia, sobre todo teniendo en cuenta que otros futbolistas viajaban con 'La Roja' a pesar de no jugar en su club o no estar dando un buen nivel.

Sin embargo, con la llegada de Luis De la Fuente al cargo, parece que eso ya es parte del pasado, y es que, a día de hoy, es habitual ver al menos a dos madridistas en cada convocatoria del combinado español.

Un fijo para cualquiera

De entre todos los jugadores del Real Madrid, hay uno que es imprescindible para todos los seleccionadores desde que se asentó en la élite, Dani Carvajal. El de Leganés, que ha jugado 40 partidos representando España, es ya uno de los capitanes del equipo e incluso ha conseguido levantar un título, la UEFA Nations League, en la que además él anotó el penalti decisivo en la tanda de la final contra Croacia. Sin duda, si mantiene este gran nivel, el ex del Bayer Leverkusen será uno de los elegidos para acudir a la Eurocopa del próximo verano.

Unos más claros que otros

Además del canterano blanco, hay otros casos, aunque estos no son tan evidentes como el de Dani. Uno de los que se están ganando la confianza de De la Fuente es Joselu, que está siendo un fijo en las últimas listas gracias a su gran rendimiento en el Real Madrid y los buenos minutos que ha dejado cuando 'La Roja' lo ha necesitado. Con goles y asistencias importantes, el delantero está ganándose seguir siendo seleccionado.

Una situación distinta es la que viven Fran García, Nacho o Ceballos, que a pesar de haber sido llamados por el técnico en más de una ocasión, no están en su primer escalón de preferencias y deben ganarse el ir con muy buenos minutos en el club.

Por último, hay un caso particular, el de Brahim Díaz, que todavía está por ver si jugará para España o lo hará con Marruecos. El malagueño, a pesar de su gran nivel estos últimos años en el AC Milán, no ha llegado a debutar en partido oficial con el combinado nacional español, lo que todavía le hace elegible para el país del norte de África. La decisión final dependerá de las oportunidades y la confianza que le otorgue De la Fuente, pero parece que habrá que esperar para averiguar dicho desenlace.