Las dudas de Ancelotti

El Real Madrid ha empezado la temporada en un excelente estado de forma, siendo, a estas alturas, líderes tanto en liga como en su grupo en la UEFA Champions League y habiendo perdido solamente un partido, el derbi madrileño, en el que el equipo estuvo bastante lejos del nivel que ha mostrado en el resto de encuentros. Sin embargo, lo que más llama la atención es como los jugadores se han adaptado al nuevo sistema diseñado por Ancelotti. Los resultados están acompañando y parece que el 1-4-1-2-1-2 ha llegado para quedarse, pero todavía sigue habiendo algunas dudas sobre quienes serán los once elegidos por el técnico merengue cuando lleguen los partidos importantes.

Los fijos

A pesar de las incógnitas, sí es verdad que Ancelotti tiene a varios indiscutibles. En la portería, el italiano ha elegido a Kepa como titular ante la baja de larga duración de Courtois. El mismo caso pasa con Rüdiger, que con la lesión de ligamento cruzado de Militao se ha hecho con el puesto de acompañante de Alaba en el centro de la zaga. El lateral derecho es de Carvajal y en el rombo del mediocampo Fede Valverde y Bellingham son inamovibles, mientras que en la delantera, el único que parece fijo es Vinicius Jr.

El carril izquierdo

La última posición de la defensa que no cuenta con un dueño aparente es el lateral zurdo. En principio, son Fran García y Ferland Mendy los que deberían competir por ese hueco, aunque el entrenador blanco ya ha demostrado que confía mucho en Camavinga en ese sitio.

Fran empezó siendo el elegido los primeros encuentros de esta campaña, pero desde hace ya un tiempo ha perdido protagonismo y tanto Mendy como Camavinga han contado con más oportunidades. El mediocampista francés es el que mejor rendimiento ha dado en esa posición, sin embargo Ancelotti tendrá que decidir si quiere perderlo en la medular, su verdadero lugar y donde se siente más cómodo.

La disputa en la medular

Con Valverde y Bellingham ocupando dos de los cuatro puestos del centro del campo, sobran dos que se disputan entre varios jugadores. Tchouaméni es muy importante desde el pivote y su rendimiento invita a pensar que va a permanecer en el once. De hecho, el único choque que los blancos han perdido en lo que va de campaña fue con el francés fuera de la alineación inicial.

El otro puesto se decide entre Kroos y Modric y el ya mencionado Camavinga. Entre los dos veteranos el que parte con ventaja es el alemán, que está cuajando muy buenas actuaciones y siendo muy importante. Por su parte, la situación del croata es distinta. El de Zadar no está teniendo muchas oportunidades y no ha dudado en demostrar su descontento en algunas declaraciones. Aún así, el ex del Tottenham es una pieza indispensable para el técnico merengue y no cabe duda que acabará teniendo su momento.

El acompañante de Vinicius

Finalmente, queda por decidir quién será el escudero de Vini Jr en la zona atacante. En principio, Rodrygo es el favorito de Ancelotti, pero su pobre inicio de campaña y el gran arranque de Joselu, que además está aportando tantos decisivos, desatan las dudas sobre cuál debería ser el que completase el equipo.

Sin duda, el técnico madridista debe moldear todavía su once tipo, pero lo que es seguro es que estará contento de poder contar tantas alternativas y posibilidades.