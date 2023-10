Previa CA Osasuna - Granada CF: mostrar la mejoría para abandonar puestos de descenso

La Liga EA Sports afronta su décima jornada tras el parón de selecciones de la semana pasada, una nueva jornada que se abrirá con el partido que medirá en El Sadar al CA Osasuna y al Granada CF en un partido importante para ambos conjuntos. El Granada CF tiene una nueva prueba para demostrar su mejoría de los últimos encuentros, y quiere vencer para conseguir su primer triunfo a domicilio y abandonar los puestos de descenso. Por su parte, el conjunto local buscará sumar su primera victoria ante su afición para seguir situándose en la zona tranquila de la tabla clasificatoria.

Conseguir la primera victoria en El Sadar

El CA Osasuna llega a este partido después de perder en el último encuentro antes del parón de selecciones, que le enfrentó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y que se saldó con victoria madridista por un contundente 4-0. Un encuentro en el que el conjunto osasunista no mostró su mejor versión y desde el principio estuvo por debajo en el marcador con el gol tempranero de Bellingham en el minuto 9, aunque los siguientes tres goles los encajaría en la segunda parte. Tras este partido, el equipo navarro se sitúa en duodécima posición de la clasificación con 10 puntos, con una ventaja de cuatro con respecto a los puestos de descenso, mientras que está a tres de los puestos europeos, por lo que un triunfo podría asentar al equipo en la zona tranquila de la tabla y acercarse un poco más a las posiciones europeas.

El inicio de campaña del CA Osasuna no empezó de la mejor manera, sobre todo por la eliminación en la última ronda de la fase previa de Conference League, siendo el equipo apeado por el Club Brujas belga. En cuanto a Liga se refiere, Osasuna se ha seguido mostrando como un equipo sólido, difícil de batir y con las ideas claras en el juego que quiere desplegar. Sin embargo, una de las flaquezas que está mostrando en este inicio de campaña es el rendimiento que está teniendo en El Sadar, donde todavía no conoce la victoria, con un balance como local de un empate y cuatro derrotas, mientras que en lo que lleva de liga el conjunto rojillo solo ha conseguido un triunfo, el conseguido ante el Deportivo Alavés a domicilio por 0-2. Así pues, los de Jagoba Arrasate aspiran a conseguir su primer triunfo en El Sadar y dejar la irregularidad de este inicio de temporada.

Para este encuentro, Arrasate tiene las bajas por lesión de Arnáiz y Unai García, aunque ambos ya han entrenado con el resto del grupo en los últimos entrenamientos semanales y parece que está cercano su regreso a los terrenos de juego. Con respecto a la alineación, es posible que la pareja de centrales sea la compuesta por David García, que regresa de su convocatoria con la selección española, y Catena, mientras que la referencia en el ataque posiblemente sea la del serbio Budimir, siendo acompañado en bandas por el Chimy Ávila y por Rubén García, aunque este último podría ser sustituido por otros jugadores como Kike Barja o Moi Gómez. En cuanto al centro del campo, es posible que haya un doble pivote compuesto por Lucas Torró y Moncayola, y en la mediapunta esté Aimar Oroz.

Seguir demostrando la mejoría partido a partido

El Granada CF llega a este partido con el objetivo de seguir demostrando la mejoría de las últimas semanas y poder alzarse con su segunda victoria de la temporada. En la última jornada, el equipo granadino se hizo con un empate en Los Cármenes ante el FC Barcelona por 2-2, un encuentro en el que Bryan Zaragoza tuvo una actuación realmente extraordinaria marcando en la primera parte los dos goles del equipo, una gran actuación que le valió para ser llamado esa misma noche por Luis De La Fuente y la selección española, con la que ha logrado debutar esta semana en el partido frente a Escocia. Pese al gran nivel mostrado por el Granada , el FC Barcelona consiguió empatar el encuentro con los goles de Lamine Yamal antes del descanso y de Sergi Roberto en los minutos finales. Tras este encuentro, ya son tres los empates consecutivos del conjunto rojiblanco, que se encuentra actualmente en penúltima posición con 6 puntos, a dos de los puestos de salvación.

El comienzo en Liga del Granada CF no ha arrancado bien, el equipo es el segundo que más goles ha encajado en este inicio de campaña, y se ha mostrado como un equipo endeble y débil sobre todo en la defensa, donde Paco López ha estado realizando cambios en los últimos partidos con la intención de ser más fuertes defensivamente, algo que parece haber conseguido con la incursión en el once de Torrente. Por otro lado, también hay que señalar que el equipo ofensivamente está mostrando una muy buena imagen, con un Bryan Zaragoza que es un puñal por la banda y que con su creatividad está proclamándose como uno de los jugadores revelación de este inicio de temporada. Además, Lucas Boyé también ha dado un salto de calidad al ataque rojiblanco, siendo una garantía aportando goles y buen juego al ataque.

Para este encuentro, Paco López no podrá contar por lesión con el guardameta Raúl Fernández ni probablemente con Vallejo, que es duda porque arrastra molestias que le impidió disputar esta jornada. Por otro lado, Víctor Díaz parece haberse recuperado de sus molestias y entrará en la convocatoria. Los que sí que estarán serán Álvaro Fernández y Uzuni, ambos han acudido con la selección española Sub-21 y con Albania respectivamente, aunque en el caso del atacante albanés, llegarán a este encuentro sin haber entrenado con el resto del grupo, ya que viajará directamente hasta Pamplona. En cuanto a la alineación, es posible que sea parecida a la de las últimas semanas aunque con la duda del propio Álvaro Fernández, que estrenó titularidad en el último partido como carrilero y realizó un buen papel.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre la importancia de ganar en casa: "Es nuestra hora, ya. Todavía no hemos ganado en casa, aunque creo que hemos hecho partidos bastante buenos, pero por una cosa o por otra, porque hemos cometido errores o por la calidad del rival, no hemos podido ganar. Ahora ya ha llegado el momento de empezar a sumar en casa. Mañana es la primera oportunidad y creo que es un partido muy, muy importante". También ha hablado sobre el rival: "El Granada es un equipo muy valiente, muy atrevido. Todos los equipos de Paco López lo son. Vienen de una dinámica mejor, de empatar con el Barcelona y estuvieron a punto de ganar, levantaron un tres a cero en Almería, empató con el Betis… Llevan tres partidos empatando y con opciones de ganar. Es un equipo tremendamente ofensivo. A nivel defensivo nos van a exigir y es una de las premisas para mañana, estar sólidos para tener opciones de ganar". Por último, ha hablado acerca de Unai García: "Le tengo un especial cariño, además de lo futbolístico. No es de hablar mucho, pero desde el ejemplo aporta muchísimo. Ya lo dije: Me iría al fin del mundo con Unai. A veces no lo vemos pero es de los que merece mucho la pena. Y es de los que ha estado desde el inicio con nosotros, así que más cariño todavía".

Por su parte, también ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Paco López, que ha hablado sobre el progreso de su equipo: " La evolución del equipo la veo, en los entrenamientos, en los últimos partidos... el equipo está en el camino de demostrar realmente el equipo que quiere ser. Cuanto antes mejore en cuanto a puntos, que es donde se traduce todo. La consecuencia es ganar partidos, pero el equipo está convencido de lo que trabajamos, lo que hacen, como cree... mantienen una ilusión tremenda. Ese es el camino y hay que persistir. No tengo duda, creo en este equipo y en estos jugadores". También ha hablado sobre el rival: "No ha ganado en casa pero ha tenido Atlético, Barcelona, Sevilla... sabemos lo difícil que es ganar y puntuar en El Sadar ante su público que aprieta. Viene de hacer unas temporadas espectaculares. Equipo peligrosísimo con jugadores verticales, que nos va a presionar, ir a busca arriba. Estamos convencido que vamos a hacer un buen partido". Por último, ha hablado sobre Bryan Zaragoza: "Nuestra obligación como técnicos es seguir haciéndole ver dónde tiene que tener el foco puesto, donde lo ha tenido desde que hemos llegado, que es en al mejora y el trabajo. Ser mejor jugador cada entrenamiento y semana. Estamos tranquilos porque lo vemos con el foco ahí y esa es nuestra misión, que sea mejor jugador y persona".

Posibles alineaciones

CA Osasuna: Sergio Herrera, Rubén Peña, David García, Catena, Juan Cruz, Lucas Torró, Moncayola, Aimar Oroz, Chimy Ávila, Rubén García y Budimir.

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Torrente, Miguel Rubio, Neva, Gumbau, Gonzalo Villar, Puertas, Melendo, Bryan Zaragoza y Lucas Boyé.