Previa RC Celta vs Atlético de Madrid: tres puntos para realidades muy distintas

Después del parón de selecciones, LaLiga EA Sports vuelve a al terreno de juego. En Vigo se enfrentarán RC Celta y Atlético de Madrid. Dos equipos en situaciones totalmente opuestas. Los vigueses necesitan la victoria como el comer mientras que los madrileños quieren los tres puntos para no desengancharse de la pelea por el liderato.

Balaídos estrenó nuevo tapete ante el Getafe en el último partido de LaLiga y este sábado lidiará una nueva batalla. Es una incógnita cómo este nuevo césped responderá ante las lluvias sufridas esta semana en la ciudad olívica.

RC CELTA:

Los hombres de Benítez están en una mala dinámica. Se encuentran en puestos de descenso tras los últimos resultados. Sólo han cosechado una victoria, ante el Almería, desde aquella han conseguido 2 empates y 3 derrotas. El último partido, ante el Getafe, lo jugaron con un hombre más desde el minuto 30 por la expulsión de Domingos Duarte. Aun así, con superioridad durante más de una hora de juego, no consiguieron pasar del empate.

Según los datos, el Celta debería llevar 13 puntos y ser 6° . Sin embargo, la realidad es que únicamente llevan 6 puntos y son 18° . La falta de gol es uno de los problemas que están acusando los celestes. Larsen, el 9 más habitual en las alineaciones, lleva 3 goles esta temporada (le han anulado otros dos) y Douvikas, con pocos minutos, ha anotado en otras dos ocasiones. Sin embargo, la sequía de Iago Aspas, la falta de números de Bamba (se estrenó la pasada jornada) y la poca continuidad de Carles Pérez están mermando al conjunto de Benítez. A pesar de generar ocasiones suficientes, los celeste no están viendo portería con facilidad.

En defensa, el técnico madrileño apostó ante el Getafe por volver a la línea de 4 defensas. Aun así, en 2 tiros a puerta, el Celta recibió 2 goles. Esta fragilidad defensiva y poca contundencia está haciendo que los celestes dejen escapar puntos sobre todo en los minutos finales. Además, con la lesión de Aidoo, que se perderá toda la temporada, los vigueses pierden uno de sus activos más codiciados en la línea defensiva. A pesar de que no estuviese a su máximo nivel, el ghanés es un jugador que podría aportar muchísima solidez al equipo. Con este infortunio, los celestes contarán únicamente con 3 centrales (Starfelt, Unai y Carlos Domínguez), al menos hasta el mercado de enero. Esta situación se agrava si observamos los goles en contra del equipo. Los vigueses han encajado 15 goles en 9 partidos (1.67 por partido) que como el tercer equipo que más encaja, con Mallorca, Villareal y Getafe.

𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 🏥 Joseph Aidoo sufrió una rotura en el tendón de Aquiles izquierdo durante su compromiso internacional



Mucho ánimo y fuerza en tu recuperación, Joseph 🩵 ¡Todo el celtismo está contigo!



⋄ #ClínicaRCCelta ⋄

ATLÉTICO DE MADRID:

Los madrileños afrontan el partido desde un punto de vista totalmente opuesto. Ahora mismo son 4° con 19 puntos, a 5 del liderato. Los del Cholo Simeone llegan en un grandísimo momento de forma ya que, desde el empate en Champions ante la Lazio y la derrota en Mestalla, cuentan sus partidos por victorias. 5 victorias consecutivas (contando liga y Champions) hacen que los rojiblancos lleguen con la moral por las nubes.

Varios jugadores celebran un gol la pasada jornada / @atleti en X

Simeone y su equipo han dado un paso al frente y se han convertido en un equipo muy goleador. En 5 partidos de esta temporada han conseguido anotar 3 goles o más, haciendo así que lleven 20 goles en lo que va de LaLiga EA Sports. A pesar de las bajas en ataque como Carrasco, traspasado a Arabia, y Memphis, lesionado, el equipo y, sobre todo, Álvaro Morata, con 5 goles, y Saúl Ñíguez, 5 asistencias, han dado un paso al frente.

Además, el ya característico 3-5-2 ha conseguido darle solidez al equipo y conseguir encajar únicamente 8 goles en liga (el equipo menos goleado con Las Palmas). Con este esquema de 3 centrales, Simeone ha conseguido un equilibrio vital en el equipo gracias, en parte, a Mario Hermoso. El central zurdo está haciendo una grandísima campaña tanto en el apartado defensivo como a la hora de crear juego en primera línea.

HISTÓRICO DE ENCUENTROS

Ambos conjuntos se han enfrentado en 120 ocasiones con un dominio amplio para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos han conseguido hacerse con la victoria en 73 ocasiones por 25 de los celestes (22 empates). Además, para encontrar la última victoria de los vigueses tenemos que remontarnos hasta la temporada 2018/2019 cuando Maxi Gómez y Iago Aspas le dieron los 3 puntos en Balaídos. Desde aquel encuentro, los partidos se han resuelto con 6 victorias madrileñas y 3 empates.

Ángelito quitando las telarañas a la escuadra 🎯

En la memoria celeste siempre estará aquel partido en el Calderón cuando Jonh Guidetti materializó un auténtico golazo. Aquel partido significó el pase a semifinales de la Copa del Rey, donde quedarían eliminado contra el Alavés.

¿Recuerdas este 𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎? 🔙🤩 Los goles de Guidetti y Tucu (x2) nos hicieron soñar. ¡Ya pasaron seis años!

ÁRBITRO

El colegiado será Cuadra Fernández, del colegio balear. En el VAR le acompañará Sánchez Martínez.

Cuadra Fernández ha arbitrado en 13 ocasiones a ambos equipos, aunque no con la misma suerte. El Celta solo pudo ganar en 3 ocasiones con este colegiado y cosechó 5 derrotas y 5 empates. Por su parte, el Atlético consiguió 9 victorias, 2 derrotas y 2 empates.

Ambos equipos ya se han enfrentado con este colegiado. Fue en la temporada 21/22 en el Metropolitano con un resultado de 2-2, consiguiendo el Chuky Ferreyra un empate en el último suspiro para los olívicos.

JUGADORES CLAVE

En el RC Celta hay varias piezas que son fundamentales para el esquema. A pesar de no tener suerte cara puerto, Iago Aspas es uno de los jugadores que más ocasiones crea en la liga. El moañés lleva ya 2 asistencias pero que podrían ser más si los celestes tuviesen más fortuna, ya que Iago ha creado 6 grandes ocasiones para los intereses vigueses. Por otro lado, su socio, Strand Larsen está en un buen momento de forma y tan solo le falta un tanto para mejorar sus registros de la pasada campaña. Al noruego, además, le han anulado dos goles con polémica. Otro jugador fundamental es el ya tercer capitán, Carl Starfelt. El sueco llegó en verano del Celtic, pero ya se ha ganado un puesto fundamental y la confianza de técnicos y compañeros gracias a sus buenas actuaciones.

Larsen y Bamba celebrando un gol / @rccelta en X

Por parte del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann es un jugador capital en el esquema. El francés está recuperando el nivel de su anterior etapa, cuando era uno de los mejores jugadores del mundo. En esta etapa, Griezmann es un jugador más asociativo llegando a situarse, a veces, en posición de interior. Aun así, no se le ha olvidado lo de marcar goles y ya lleva 5 esta campaña. Hablando de jugadores que han recuperado su nivel, debemos hablar de Saúl Ñíguez. El alicantino, por la falta de minutos, salió cedido al Chelsea donde tampoco recuperó su mejor versión. Sin embargo, esta campaña ha conseguido elevar prestaciones y conseguir 5 asistencias. Otro, del que ya hablamos, es Mario Hermoso que, en defensa de 3, se está destapando como un gran central con capacidad de salir con balón consiguiendo una mayor fluidez para el juego colectivo.

RUEDA DE PRENSA

En la Ciudad Deportiva Afouteza, Benítez atendió a los medios en la previa al partido ante el Atlético. El técnico madrileño acusó el cansancio de los intencionales que han vuelto como Ristic que viajó con la selección a pesar de tener “un esguince en el ligamento lateral de la rodilla que se trata allí y están en contacto con nuestros médicos”. Sobre la lesión de Aidoo, asegura que va a intentar seguir con los centrales que hay en plantilla, aunque dejó caer que mirarán el mercado de agentes libres, a pesar de que “tampoco creo mucho en jugadores que estén fuera de mercado” y que “en enero valoramos”. En cuanto al esquema, asegura que barajan tanto la defensa de 5 como la de 4, aunque asegura que “era más un 3-4-3 que otra cosa” y que bajo esta formación “tiramos más de 15 veces a puerta”. Benítez opta por ir con una “mentalidad de competir, sobre todo contra los grandes”. Sobre el rival, asegura que “es un equipo muy fuerte y equilibrado”

Simeone ha compadecido ante los medios. El técnico ha asegurado que han “trabajado bien estas dos semanas” a pesar de que solo ha podido contar con 12 jugadores de la plantilla, aunque, en otros parones, “normalmente trabajamos con 5 o 6, así que tener 12 a disposición… esta semana fue buena”. Simeone, al ser preguntado sobre las condiciones climáticas (Vigo se encuentra en alerta por temporal), afirmó que “sol, lluvia o barro, hay que jugar”. Sobre el rival ha asegurado que “el Celta, en transiciones, es un equipo que lo hace muy bien” y que “Aspas, en ese juego asociativo, es uno de los mejores que tiene la liga jugando de espaldas y viendo correr gente”. Comentó, además, que se espera un Celta en zona baja, donde dice Simeone que “defienden bien”.

Simeone en rueda de prensa / @atleti en X

CONVOCATORIA

Benítez ha convocado a 21 futbolistas para el encuentro. Del filial se suman, los ya habituales, Miguel, Carlos y Sotelo. Además, son baja por lesión Carles Pérez, Aidoo y Ristic.

Para viajar a Vigo, Simeone ha citado a 20 futbolistas. Gomis y Kostis suben del filial para este encuentro. El técnico argentino no podrá contar con Savic, Reinildo, Memphis, Lemar y Giménez. Destaca el regreso del ex jugador del Celta, Javi Galán, que se enfrentará hasta los que hace muy poco era sus compañeros.

📋 ¡Nuestra 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 para el partido de hoy!

POSIBLE ONCE

RC Celta: Iván Villar; Mingueza, Unai Núñez, Starfelt, Carlos Domínguez, Manu Sánchez; Beltrán, De la Torre; Bamba, Larsen y Aspas.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Azpilicueta, Witsel, Hermoso, Samu Lino; Barrios, Koke, Saúl; Morata y Griezmann.