El agradecimiento de Carlo Ancelotti con Sergio Ramos antes del partido

Una pregunta muy común que se han hecho varios días durante esta semana por gran parte del periodismo deportivo ha sido la posibilidad de que el propio Sergio Ramos gane al Real Madrid e incluso pueda anotar un gol al club de su vida.

El ex capitán del Real Madrid abandonaba el equipo para buscar una situación económica que se adaptará a sus intereses. Tras un paso un poco abrupto por el equipo parisino, PSG, regresa para poder finalizar su carrera de una forma óptima.

Carlo Ancelotti siempre es protagonista por las declaraciones con las que responde a las preguntas de los periodistas. Su segunda etapa en el conjunto blanco se está viviendo con optimismo después de haber sumado su segunda Copa de Europa con el equipo madridista.

En rueda de prensa, le preguntaban por la situación con el jugador del Sevilla F.C y no pudo ser más contundente con la respuesta con la que expresaba su gratitud al defensa que anotaba un gol histórico durante la final de la décima Champions para el Real Madrid.

"Me encanta verlo, saludarlo ... Le tengo un cariño especial y si hoy estoy aquí (al frente del Real Madrid) es seguro por su gol en Lisboa, si no lo llega a marcar probablemente hoy no estaría aquí. Por esto y por todo lo que ha hecho en este club, le tengo mucho cariño. ¿Si marca un gol y lo celebra? Espero que no marque, pero puede hacer lo que quiera".