Ancelotti: "Va a ser un partido exigente, han cambiado de entrenador y su plantilla es de calidad"

El Real Madrid viaja este sábado al Ramón Sánchez Pizjuán para jugar ante el Sevilla FC en la jornada 10 de la Liga EA Sports. Un partido en el que el equipo blanco quiere seguir ganando y que será muy especial para el técnico blanco, Carlo Ancelotti ya que acumulará 1300 encuentros dirigiendo a algún conjunto desde la banda.

Sus jugadores

La competición liguera se reanuda, y el Real Madrid es uno de los equipos con más internacionales. Tras este parón pueden surgir dudas de si los jugadores vuelven al mismo nivel, si vienen lesionados o cansados. “El equipo está bien, los que han vuelto están en buenas condiciones” aclara Ancelotti.

A esto se le tiene que sumar que algunos además de ser internacionales, lo son con países de Sudamérica y por tanto el viaje es mucho más largo. Aun así, el entrenador ha querido tranquilizar al madridismo y ha dicho que él pensaba que vendrían cansados pero que en los entrenamientos han demostrado que están muy bien físicamente.

Este parón ha sido muy útil para que aquellos jugadores con problemas físicos puedan seguir mejorando sin perderse más partidos. El primer caso es el de Alaba, del que Ancelotti ha confirmado que está totalmente recuperado. Arda Güler, también ha podido entrenarse con sus compañeros. “Está bastante bien, le falta un poco de condición física, creemos que en 10 días o dos semanas estará a tope” afirma el italiano.

En cuanto a la recuperación y estreno con la camiseta blanca, surge la incógnita de qué posición ocupará en este proyecto. “Es un jugador ofensivo que por sus características es más media punta como Bellingham o extremo a pierna cambiada” explica Ancelotti. Para un chaval con 18 años, llegar a un gran equipo y encontrarse con una lesión es duro, porque todavía no se tiene esa capacidad ni esa experiencia para asumirlo y superarlo. “Lo estamos ayudando a adaptarse, no está contento, quería empezar de manera distinta, pero es muy joven y tiene todo el tiempo para hacerlo bien aquí” añade.

No todo ha sido bueno en estos 12 días y la razón tiene nombre propio, Dani Ceballos. El sevillano ha tenido un problema este jueves y aunque ha sido evaluado y no tiene nada grave, no podrá disputar el partido ante el Sevilla.

En unas anteriores declaraciones de Rodrygo, el brasileño comentaba que no le gusta jugar de 9. Sobre esto Ancelotti ha sido muy claro: “Nunca he puesto un jugador en una posición que no le gusta, pero a veces hay que sacrificarse como por ejemplo Camavinga al jugar de lateral”. Para el míster italiano la exigencia es primordial, primero la del equipo y después la individual. “Hay que adaptarse, esto solo significa una cosa, ‘altruismo’”.

Su rival

En este partido el Real Madrid se enfrenta a un equipo que no pierde muchos puntos en casa y aunque el equipo de la capital haya sido capaz de en las últimas cuatro ocasiones que ha viajado a Sevilla ganarles va a ser un partido de alto nivel. La mayor preocupación para Carlo Ancelotti es que tanto él como sus jugadores se olviden de todo lo que han conseguido en estos meses y de todo lo trabajado. “Va a ser un partido exigente, han cambiado de entrenador y su plantilla es de calidad” añade.

Además, este partido es muy especial para un jugador del Sevilla, el eterno capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Para Ancelotti, el de Camas es muy especial, y ha expuesto que no le molestaría que celebrara un gol en caso de meterlo. “Si no hubiese marcado el gol en la final yo no estaría aquí” comenta con una sonrisa expresando su agradecimiento.

Sin polémica

Una vez más Carlo Ancelotti no ha querido posicionarse sobre ningún tema de los que se debaten actualmente. Lo único que ha dicho sobre la polémica arbitral es que debemos dejar trabajar al sector sin presión. Y sobre el nuevo concepto de “madridismo sociológico” que es una manera de desviar el tiro. “Tenemos que dejar trabajar a la justicia” termina diciendo.