Previa Real Sociedad vs RCD Mallorca: vuelven los clubes

Vuelve el fútbol de clubes y vuelve la Real Sociedad. Después del parón de selecciones, los donostiarras se preparan para 7 encuentros en menos de un mes. El conjunto txuriurdin tendrá que volver a demostrar que ya está acostumbrado a jugar cada tres días consiguiendo una gran cantidad de puntos. Con varias lesiones, los de Imanol cuentan con la mayoría de la plantilla para afrontar el congestionado calendario que les espera. El tópico de "no hay partido fácil" cobra sentido con lo que le viene a la Real. 4 partidos ligueros que incluyen la visita del FC Barcelona, doble enfrentamiento contra el Benfica en Champions y primera ronda de copa contra el CD Buñol, eso es lo que tiene el equipo comandado por Imanol antes del último parón internacional del año.

En frente estará el RCD Mallorca. Teniendo en cuenta que es un equipo cuyo objetivo es la salvación, no está en la mejor situación posible. Sin embargo, mantiene un margen de dos puntos con respecto al Celta de Vigo, que marca el descenso a LaLiga Hypermotion. Su calendario no es tan exigente como el de la Real por el hecho de no disputar competición europea, lo que le permite tener una semana de descanso entre jornadas. Dicho descanso solo se ve interrumpido en una ocasión, la eliminatoria copera ante el CD Boiro que se disputará entre semana.

Situación de cada equipo

El comienzo llenó de dudas a la afición, pero la Real ha conseguido enderezar el rumbo y colocarse en sexta posición con solo dos derrotas, las sufridas contra el Real Madrid y el Atlético en la capital española. El buen hacer en Champions y la reciente goleada en el derbi aumentan la ilusión de los aficionados. Los seguidores realistas disfrutan con un equipo que no echa tanto en falta como se esperaba a las figuras de David Silva y Sorloth. Es cierto que lo que parecían sus sustitutos no han demostrado nada de lo que se esperaba de ellos. Por diferentes circunstancias, ni André Silva, ni Arsen Zakharyan se han hecho un hueco en el once de Imanol. La explosión de Barrene o la vuelta de Oyarzabal, junto a las esperanzas puestas en Sadiq, un Carlos Fernández mejor que nunca y el rendimiento estelar de Kubo, están poniendo muy complicadas las cosas a las incorporaciones estivales.

El conjunto balear por su parte llega en buena racha. Solo ha ganado un partido de los último cinco, pero ha perdido la misma cantidad de encuentros y ha sacado tres puntos ante rivales complicados como el Barça y Valencia en casa o el Rayo lejos de las islas. Tras nueve jornadas solo dos puntos le separan del descenso, pero la poca cantidad de derrotas, comparando con el resto de equipos en la zona baja de la tabla, anima a los bermellones a ser positivos y creer en su equipo.

Enfrentamientos anteriores

El Reale Arena es un estadio díficil para los visitantes del sábado. Eso siendo resultadista porque nos tenemos que remontar al año 2003 para ver la útlima vez que el Mallorca puntuó en Donostia, en un encuentro que acabó con un 2-1 a favor de los visitantes. Además de eso, los isleños no celebran un gol en el feudo realista desde 2007. Es cierto que desde su último ascenso en 2021 no han puesto nada fáciles las cosas a los locales, pero siempre acabaron saliendo derrotados del estadio de la Real con el mismo resultado, 1-0 para los de casa.

Convocatorias

Real Sociedad: Remiro, Marrero, Fraga; Aihen, Zubeldia, Aritz, Traoré, pacheco, Le Normand; Zubimendi, Merino, Zakharyan, Olasagasti, Turrientes, Brais Méndez, González de Zárate; Barrene, Carlos Fernández, Oyarzabal, Cho, Take Kubo, Sadiq y Magunazelaia.

RCD Mallorca: No hay convocatoria disponible.

Onces Posibles

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Merino, Brais Méndez; Kubo, Barrene y Sadiq.

RCD Mallorca: Rajkovic; Gio González, Valjent, Nastasic, Copete, Lato; Sánchez, Costa, Rodríguez; Abdón y Muriqi.