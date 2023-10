Previa Sevilla FC-Real Madrid: un nuevo amanecer en Nervión

De vuelta al fútbol de clubes tras un parón por selecciones donde el Sevilla no ha pasado desapercibido. Y es que nada más iniciar el paréntesis internacional, el club de Nervión hacía oficial la destitución de Mendilibar como entrenador y anunciaba la llegada del nuevo: El uruguayo Diego Alonso. Desde entonces los focos han estado puestos en su forma de entrenar, su trato a la plantilla, los análisis de cómo podría el ex seleccionador de Uruguay jugar en su nuevo club... El hecho de que nunca haya jugado en Europa genera muchas incógnitas de este estilo, pues se desconoce cómo se adaptará al fútbol europeo y español. Aunque no es que no conozca el fútbol de España, pues cuando era futbolista jugó en la que ahora vuelve a ser su liga, en equipos como Atlético de Madrid o Valencia (Aunque no estuvo mucho tiempo en estos clubes).

El primer reto del nuevo míster es muy complicado, pues se enfrentará ni más ni menos que al Real Madrid. Eso sí, tendrá a la que ahora es su afición a favor, pero no deja de ser un contexto complicado para debutar. El equipo madrileño aunque está viviendo un año con lesiones muy importantes como Courtois o Militao, ambos de larga duración, está sabiendo mantenerse en el liderato. Entre otras cosas, por el nivel de su fichaje estrella, Jude Bellingham. El inglés está demostrando que lo de que los ingleses no se adaptan a España es un mito, porque su nivel en el inicio de liga está siendo espectacular, llevando el peso goleador del equipo.

Tocará así valorar el trabajo de Diego Alonso desde el enfoque de qué es capaz de hacer, más que desde el punto de vista de si ganará o no. No es fácil nunca sacar tres puntos contra los de Ancelotti, y menos aún en tu debut. Será de hecho difícil ver al 100% lo que el nuevo técnico querrá ver de su nuevo equipo, pero sí que se verán matices como la intensidad, algo que lleva entrenando desde que aterrizó a base de gritos, o algunas ideas como tratar de recuperar el balón lo más rápido posible presionando.

Ivan Rákitic en el último entrenamiento antes del Sevilla-Madrid | Foto: <b><a data-cke-saved-href='https://www.vavel.com/es/data/sevilla-fc' href='https://www.vavel.com/es/data/sevilla-fc'>Sevilla FC</a></b>

El inicio de una nueva era

El estado de forma del Sevilla ahora mismo no es nada bueno, sin ser lo más caótico posible. Pero no es caótico porque aún queda mucho por disputar y dentro de lo que cabe, podría ser peor. Y sino, que se lo digan al propio Sevilla el año pasado. Aún se puede remontar el vuelo y conseguir objetivos, y para ello se ha traído a Diego Alonso. Además cabe recordar que es apuesta de Víctor Orta, su primera apuesta en cuanto a entrenadores aquí. Es un concepto algo rupturista con lo que se venía trayendo, por lo que ante la falta de conocimientos sobre el nuevo míster por no haberle visto entrenar en el viejo continente, sólo queda para los sevillistas agarrarse a Orta y su gran conocimiento del fútbol. El director deportivo, fanático absoluto del deporte, sabe mejor que nadie qué estilo de jugadores tiene el Sevilla y a su vez cuál podía ser el entrenador ideal para dicho estilo de futbolistas. Por tanto, inicia una nueva era, ahora si, una era 100% Orta. Y si en el debut del uruguayo es capaz de competir de tú a tú al Madrid, ya es un gran primer paso conociendo el contexto.

Líder pese a algunas carencias

En lo más alto de la clasificación. Ahí se encuentra el Real Madrid de Ancelotti pese a todos los obstáculos de principios de temporada. Complicado no pensar que sin su nueva y admirada estrella Jude Bellingham el club de la capital española la posición del equipo podría aer otra. El equipo ha visto como en defensa ha sufrido en ocasiones más de lo que debería, pero de ahí el dicho de "no hay mejor defensa que un buen ataque". Y aunque le faltaría un nueve más claro, Joselu Mato cumple con creces cuando sale, la estrella inglesa ya mencionada lleva una media de un gol por partido ( y dos asistencias, contando solo liga), y si consigue recuperar el nivel de otros como Vinicius, tienen bastante potencial ofensivo. Sin embargo, atrás se notan las bajas de Eder Militao y de Courtois, que son de los mejores en su posición, por lo que la carencia y tarea pendiente del conjunto blanco es ser más fiable ahí, pues aunque han encajado bastante poco, sufren a veces en exceso y deben conseguir un equilibrio defensa-ataque que les haga ganar los partidos defendiendo igual de cómodos que atacando.

Vinicius y Bellingham preparando el encuentro frente al Sevilla FC | Foto: Real Madrid

El Real Madrid es un rival muy duro los últimos años para el Sevilla. Cierto es que normalmente suelen competir y dar la cara, pero casi nunca le sirve a los rojiblancos para sacar tres puntos o uno siquiera. Así, el más reciente fue el Sevilla FC 1-2 Real Madrid donde los locales salieron con un once poco titular, pues se disputó sólo 4 días antes que la ya histórica final de UEL en Budapest, por lo que decidieron reservar fuerzas. Aún así, los de Nervión hicieron un partido muy serio, tanto que se podría considerar injusta la derrota. Empezaron poniéndose por delante nada más empezar el encuentro pero Rodrygo Goes que por aquel entonces estaba en un gran estado de forma, remontó con un doblete.

El anterior partido frente a los madrileños en Nervión es otro de esos donde se pudo sacar los tres puntos y se escaparon incomprensiblemente. Los rojiblancos, por ese entonces entrenados por Julen Lopetegui, se fueron al descanso dos goles a cero por encima, haciendo un partido descomunal en todos los aspectos. Algo que no continuó haciendo tras el reinicio del partido, y acabó perdiendo dos a tres, siendo una dolorosa derrota para los aficionados sevillistas. Estuvo marcado por mucha polémica además, pues Camavinga realizó una entrada a un cedido Anthony Martial que estaba haciendo un gran partido y en la cuál el francés del Madrid no vio la segunda amarilla, acabando su compatriota del Sevilla lesionado para todo lo que quedó de temporada. Esto supuso el cambio del delantero sevillista, que estaba realizando unos minutos muy buenos en ataque, lo que hizo que se disminuyese la presencia ofensiva del Sevilla.

Estadísticas Sevilla FC vs Real Madrid 2023

El Sevilla FC no tiene unos números ligueros muy presumibles. En 8 partidos jugados, sólo han logrado dos victorias, sumando otros dos empates y cuatro derrotas. Esto les deja con un total de ocho puntos en la clasificación, colocándose el 14º de la tabla. En goles, parece que con figuras como Lukebakio y En Nesyri van mejorando, pero sigue siendo insuficiente para lograr ganar partidos que se deben ganar. Así, cuentan con 13 goles a favor frente a 12 en contra. Es decir, los sevillanos tienen sólo una diferencia de goles de +1.

En el otro lado, el líder de LaLiga EA Sports, el Madrid, tiene unos números bastante positivos, de ahí su puesto. Así, los blancos han ganado ocho de los nueve partidos disputados, siendo la única derrota el derbi frente al Atlético de Madrid. En goles, tienen 20 goles a su favor por sólo 6 en contra, lo que le deja un balance positivo de +14 goles en liga.