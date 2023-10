Ancelotti: "Si digo lo que pienso, me caen muchos partidos de sanción"

Carlo Ancelotti analizó el empate entre Sevilla y Real Madrid, donde el conjunto ‘Merengue’ volvió a marcharse con la sensación de un arbitraje muy polémico en su contra. Con un gran uso de la ironía, para evitar sanciones desmedidas, el entrenador dialogó con la prensa e hizo foco en lo que pasó con el colegiado.

"La ironía es la única manera después de este partido porque creo que si digo lo que pienso del arbitraje me caen muchos partidos. Lo que más me gusta en este momento es sentarme en el banquillo del Real Madrid. Entonces, para evitar suspensiones no digo lo que pienso y utilizo un poco de ironía", comenzó el italiano.

"Me ha gustado al 100%"

En rueda de prensa, las declaraciones de Ancelotti fueron claramente irónicas sobre las polémicas del encuentro: "Ha hecho un buen partido y ha acertado en todo. Ha parado la contra para preservar la salud de un jugador y ha hecho un partido de nivel. Me ha gustado al 100%. Ha sido un partido con muchos duelos y creo que ha acertado en todos. Al final del partido le he pedido explicaciones porque me ha amonestado y no sé por qué. Estaba hablando con Camavinga. No he hablado con los jugadores, pero estoy muy contento con su arbitraje".

En cuanto al juego, Ancelotti destacó que "ha sido un partido muy competido y difícil. Lo hemos empezado bien. Hemos estado cerca de marcar en la primera parte. Hemos marcado dos goles que nos han anulado. La segunda parte ha sido más igualada y competida porque hemos bajado la energía y hemos tenido más dificultades".

Por su parte, también aclaró que el resultado "no es malo. Evidentemente siempre intentamos ganar, pero un punto en un campo así y contra un equipo así de complicado es bueno. Seguimos adelante. No hemos bajado los brazos cuando nos han marcado y hemos empatado pronto. La primera parte ha sido buena y ha habido oportunidades para adelantarse".

Ancelotti y una jornada de enojo | Foto: GettyImages

"Lo intentamos hasta el final"

"La primera parte Rodrygo y Vini Jr., con la ayuda del equipo, crearon muchas oportunidades y no marcamos por poco. La segunda ha sido más complicada, hemos sufrido más y nos faltó energía. El rival puso mucha energía en el partido. Estoy satisfecho con el equipo porque lo hemos intentado hasta el final teniendo en cuenta que después del parón hay partidos trampa", continuó.

También aclaró los motivos detrás de sustituciones como las de Vinicius y Fede Valverde: "Después del parón he intentado quitar minutos a los que llegaron el jueves. El martes ya estaremos mejor físicamente y estamos centrados en el partido del martes para dar un golpe a la Fase de Grupos de la Champions".

“Vini lo ha intentado muchas veces y se ha encontrado con un rival, Navas, que ha defendido muy bien. Llegó el jueves de la selección y por eso le cambié. Participó en una pelea en la que estaban 15 jugadores y el árbitro ha hecho bien en separar a los dos equipos", resaltó el míster sobre la actuación del delantero brasileño.

Por último, Ancelotti destacó lo especial que fue reencontrarse con Sergio Ramos, después de reconocer en la previa que él no estaría de nuevo en Madrid de no haber sido por el inolvidable gol del defensor en aquella final frente al Atlético: "Me ha encantado verlo y saludarlo. Le deseo lo mejor".