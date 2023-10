Ancelotti: "El partido es una gran oportunidad para encarrilar la Fase de Grupos"

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación este lunes 23 de octubre previo a enfrentarse al Braga en la tercera jornada de Champions League. Un partido que podría poner al Real Madrid con un pie en la siguiente ronda de la competición europea.

Durante la rueda de prensa, el técnico enfatizó en la confianza de su equipo para este partido.

“Es un aspecto importante. Empezar un partido sin miedo es positivo, pero tenemos que respetar al rival, que ataca muy bien y ha marcado muchos goles en los últimos partidos. Respeto máximo, pero es una gran oportunidad para encarrilar la Fase de Grupos”, comentó.

El equipo

“Es una oportunidad para nosotros porque después de dos victorias sería bueno ganar otra vez. Jugamos contra un equipo que juega bien, al que le gusta atacar y tener el control. Para nosotros defender es importante porque desde ahí podemos aprovechar la calidad individual que tenemos”.

Los títulos blancos

En los últimos 12 años el club merengue ha ganado 5 Champions League y 4 Ligas: “Para el Real Madrid esta competición es muy importante y este club ha dedicado mucha atención. Es la que más nos gusta a todos: club, jugadores y entrenadores. Es una competición especial y tenemos que mirar hacia delante y no hacia atrás”.

Arbitraje

“Tengo confianza en los árbitros por costumbre, a veces un poco más y a veces un poco menos. Si me preguntas por los vídeos sabéis mejor que yo lo que es la libertad de expresión y cada uno puede decir lo que piensa. Yo me tengo que centrar en el equipo y dejar a los árbitros, los jueces. Es un momento especial en el fútbol español y hasta que no sea aclarado tendremos siempre este tipo de problemas”.

Los árbitros en España y Europa

"Tenemos que evaluar muchas cosas. El árbitro que pita en España vive en España y el inglés que pita en Portugal vive en Inglaterra. El arbitraje en Europa es distinto al de España. Es una presión distinta. Los árbitros que arbitran en España no tienen en Europa la presión que tienen en España”.

A esto agregó que “algunas veces nos han perjudicado, pero yo no tengo libertad de expresión hablando de los árbitros. Si digo lo que pienso me suspenden y yo quiero trabajar y aprovechar los partidos, que me dan emociones. No puedo contestar a este tipo de preguntas".

Rotaciones

“Tengo que evaluar la condición de algunos jugadores, sobre todo de los que han vuelto de lesión, como Alaba y Mendy. Vuelve Nacho y Fran está bien, pero hay algunos golpes después del último partido. Hoy entrenamos con todos los que han viajado y después tomaré la decisión de meter los once”.

El Clásico

“Nunca hemos hablado del siguiente partido que tenemos en la Liga, estamos concentrados y focalizados en el de ahora. Los jugadores están aprovechando y recuperando bien para llegar a tope al partido de mañana, que de momento es el más importante. Como he dicho, es una gran oportunidad para encarrilar bien el grupo y tenemos que aprovecharla”.

Pelé

Finalmente cerró su intervención con un recuerdo al ícono del fútbol mundial: Pelé, quien estaría cumpliendo 83 años.

“Lo bueno del fútbol es que hay una generación en la que estuvo Pelé, otra con Cristiano y Messi, otra con Maradona. Es imposible comparar a estos genios del fútbol. Pelé ha dejado una imagen del futbolista espectacular y de un talento espectacular, como la dejarán Messi, Cristiano Ronaldo y muchos otros”.