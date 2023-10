Kepa: "Lo que queremos es llevarnos los tres puntos"

Antes del entrenamiento del Real Madrid en el estadio Municipal de Braga, el guardameta español, Kepa compareció ante los medios de comunicación junto con Carlo Ancelotti para hablar sobre la tercera jornada de Champions League.

El Real Madrid se enfrentará al Braga como visitante para lograr encaminar el pase a la siguiente ronda de la competición europea.

"Como equipo estamos en una buena dinámica. Comenzamos bien la temporada, aunque es larga y tenemos que seguir. Estamos en el buen camino, dando pasos y sintiéndonos mejor. La temporada es larga y las notas se ponen al final”, aseguró Kepa.

La tercera jornada

“Volvemos a la Champions después de dos buenos resultados en las dos primeras jornadas. Tenemos ahora un doble enfrentamiento contra el Braga. Es un partido complicado y en su estadio lo pondrá difícil. Llegamos en una buena dinámica, con confianza y lo que queremos es llevarnos los tres puntos”.

Historia del Real Madrid

“Soy consciente de la historia y grandeza de este club. En cada país y ciudad que visitamos queda patente desde el primer minuto lo que supone ponerse la camiseta del Real Madrid. Es un reto y una situación increíbles para cualquier jugador vestir esta camiseta. Rodearte de los mejores del mundo hace que la situación sea más fácil para ganar partidos”.

Arbitraje

“Nos arbitra un árbitro inglés. Lo que puedo decir de mis cinco años allí es que no se hablaba mucho del arbitraje a lo largo de la semana. Sería una buena señal que hablásemos solo de fútbol más allá de las cuestiones arbitrales. Eso es lo que deberíamos analizar”.

Vestuario

“En el vestuario estamos centrados en nosotros, en el juego y en los partidos. Esas son las cosas que podemos controlar. No vamos a hablar de los árbitros y vamos a seguir a lo nuestro. Las actuaciones de los árbitros están ahí. Nosotros controlamos lo que podemos controlar. Somos jugadores y lo que tenemos que hacer es jugar”.

Análisis de los partidos

“Suelo seguir la misma rutina en cada partido más allá de los aciertos o errores, si ganamos o no el partido. Me gusta analizar cada acción y veo todas las acciones del partido. Creo en el proceso constante de mejora. Intento no machacarme cuando las cosas no van bien ni tampoco ponerme por las nubes cuando las cosas van bien. Intento analizar los aciertos y no aciertos por la misma línea”.

Su futuro

“Lo dije el día de la presentación y lo sigo pensando, pero no estamos ahora en el momento de negociar mi contrato. Estamos en octubre y en medio de muchos partidos. Ahora el foco está puesto en cada partido y en cada entrenamiento”.

Selección y equipo

“Trabajo para jugar en mi club y en la selección. No voy a entrar a valorar esta cuestión. Es una pregunta para el seleccionador. Siempre estoy preparado y me gustaría jugar”, concluyó en su intervención, Kepa.