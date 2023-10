Soumaré habla el idioma del fútbol a la perfección

Boubakary Soumaré era uno de los jugadores que los sevillistas tenían más ganas de ver en el terreno. Los rumores sobre su calidad, sus logros pasados (fue campeón de la Ligue 1 con el Lille siendo clave) y el potencial que se le veía por su juventud despertaron expectactivas relativamente altas en su fichaje. Además, el jugador aún propiedad del Leicester City estuvo muchas semanas esperando al Sevilla FC desde que supo de su interés. Con un contrato prácticamente cerrado, el jugador esperó todo lo que hizo falta para que el club sevillano cuadrase salarios . Con ese deseo de unirse al club se ganó el cariño de la afición.

Víctor Orta apostó por el pivote francés de 24 años para buscar el físico necesario en el centro del campo y, de paso, un sustituto para un Fernando Reges que afronta, dicho por el propio brasileño, su último año de contrato. Y aunque llegó ilusionando a la afición, en su inicio de temporada ha pasado desapercibido. No por sus actuaciones, sino precisamente por sus "no" actuaciones en los partidos.

Mendilibar y el idioma

Desde que llegó todos estaban ansiosos por ver la aportación de Soumaré a la plantilla. Por fin Fernando podría descansar y rotar teniendo a un suplente de garantías. Sin embargo, para Mendilibar la cosa no era así y vería con más paciencia la aparición del francés en el rectángulo de juego.

El ex entrenador sevillista no le daba minutos al recién fichado y la gente se cuestionaba el por qué de la ausencia de minutos. Sobre todo porque el equipo no se encontraba en una situación tan buena como para permitirse el lujo de prescindir de jugadores y dejarlos fuera de la película.

Soumaré en un partido dirigido por Mendilibar | Foto: Gettyimages

Así, en una rueda de prensa en la que José Luis Mendilibar atendió a las preguntas de los medios, fue interrogado por la falta de presencia del centrocampista en el equipo rojiblanco. Tras recibir la pregunta, el vasco respondió que al joven pivote le estaba costando la adaptación y que si no lo ponía era también por su desconocimiento del español. De hecho, hizo la comparación con el caso de Sergio Ramos, que sí fue titular desde el primer partido porque, según el anterior técnico del Sevilla, con Ramos sí podía comunicarse ya que sí hablaba español.

Estas declaraciones creó cierto enfado en la grada rojiblanca, ya que no consideraban que tuviese ningún tipo de relación el desconocimiento del idioma con la falta de minutos por ello. Desde entonces se han generado incluso chistes y bromas con Mendilibar y su dudosa gestión, diciendo en tono irónico que ciertos jugadores que no contaban con minutos suficientes lo hacían por no hablar español o que a partir de ahora los jugadores tendrían que apuntarse a clases de español para ser indiscutible.

Primera titularidad con míster nuevo

Y lo cierto es que en el fútbol, el idioma es lo de menos. De hecho, el fútbol en sí es un idioma, hay gestos, señales e incluso miradas que lo dicen todos. En este deporte no hace falta mucho para comunicarte, con diez palabras puedes a la perfección entender lo que te pide el entrenador y los compañeros. El que es bueno no depende del idioma para recibir la información, sabe lo que el equipo necesita y cuándo lo necesita.

Esto lo demostró primero Diego Alonso, dándole en su debut como entrenador del Sevilla la confianza a Soumaré que el anterior técnico no le había dado. Y luego, el propio jugador, con su rendimiento sobre el césped. Los seguidores del equipo de Nervión quedaban con la boca abierta al ver que el uruguayo salía contra todo un Real Madrid con un jugador que hasta ahora no había disputado ningún partido como titular. Algunos desconfiaban de si el "experimento" saldría bien, pues es verdad que hasta ahora el jugador tampoco había destacado. Pero hay que ser sinceros, no lo había hecho porque las pocas veces que había salido era con todo resuelto o sin un contexto (o sin tiempo) para demostrar algo.

Soumaré en su debut como titular | Foto: Gettyimages

Y la apuesta le salió muy bien al ex seleccionador de Uruguay. El jugador fue el pasado sábado posiblemente de los mejores jugadores que estuvieron sobre el terreno. Y no lo dicen solo las bocas de aquellos que lo vieron, no es algo subjetivo, pues los datos lo confirman. En 90 minutos disputados, el francés tuvo un 97% de acierto en el pase. O lo que es lo mismo, casi todos los pases acertados. de los seis duelos en los que estuvo presente, en cuatro salió victorioso. los dos regates que intentó, los dos salieron bien. Llegó incluso a rebañar un balón desde el suelo para sacárselo al rival.

Con todos estos números hay que recordar además que se enfrentaba a posiblemente el mejor centrocampista del mundo actualmente, Jude Bellingham. y por detrás Fede Valverde y Toni Kroos, además de los que actuaban más adelantados como eran Vinicius Jr o Rodrygo. Es decir, que no se puede decir que Soumaré tuviese un partido cómodo ante un rival fácil para brillar y aun así, lo hizo y logró los magníficos números mencionados.

No se achanta contra nadie

Si su primera titularidad no era nada fácil por el rival al que se enfrentaba, la segunda no era un paseo en barca. De hecho, no sería ninguna locura decir que era incluso más difícil. Lo que está claro es que como mínimo era otra prueba de fuego, pues su contrincante era el Arsenal de Mikel Arteta, segundo clasificado de la Premier League que el año pasado casi arrebata el monopolio de la liga al Manchester City de Pep Guardiola.

El potencial ofensivo de los ingleses es simplemente de otro nivel. En cuatro jugadores suma seguramente más valor económico que el once del Sevilla entero. Martinelli, Gabriel Jesús, Saka, Odegaard, Jorginho... algo sencillamente bestial. Y sin embargo, si el Sevilla logró tener equilibrio en el centro del campo, enlazar con los de arriba, en ocasiones incluso encerrar a su rival y perder pero dando la cara hasta el final fue en gran parte por el partido de Soumaré. De nuevo datos como un 95% de acierto en el pase, lo que deja claro que su distribución de balón es magnífica, o que solo fuese regateado por los jugadores que hemos mencionado anteriormente (y otros tantos que no son malos precisamente) una sola vez en todo el partido. Volvió además a acertar los dos regates que intentó. Un jugador que tiene mucha cabeza en lo que hace, físico y resistencia necesaria para el equipo y que aporta solidez en el centro del campo.

Soumaré en el encuentro frente al Arsenal | Foto: Gettyimages

Entonces... ¿Qué puede aportar Soumaré al Sevilla FC?

Una pieza como la de Boubakary Soumaré es posiblemente una de las más necesarias para el plantel sevillista y, sin embargo, parecía que el anterior director deportivo no lo veía. Los últimos dos años hemos visto al Sevilla plagado de lesiones, sobre todo en la 21/22 donde llegó a tener 13 jugadores en la enfermería. Una pesadilla para los hispalenses. Y en concreto, hemos visto a Fernando Reges mermado físicamente cada vez más. El ex del Galatasaray va siendo cada vez más mayor, y se nota que le cuesta jugar varios partidos seguidos. El "pulpo" se ha perdido en las últimas temporadas varios partidos por molestias o indisposiciones, y eso ha hecho que el físico en el centro del campo brille por su ausencia.

Vimos a Mendilibar probar cosas muy extrañas como Joan Jordán de pivote. Quizá estaba siguiendo a rajatabla eso de que como Soumaré no dominaba el español, mejor poner a Jordán de pivote que al recién llegado. Quizá no era una anécdota y era real que para él era tan importante el idioma hasta el punto de colocar antes a jugadores que no sólo no son pivotes por naturaleza, sino que les cuesta disputar ahí los partidos porque defensivamente les cuesta.

Por tanto, después de muchos años teniendo que improvisar centrocampistas defensivos, de ver la ausencia de alguien que sostuviese el centro del campo y la falta de músculo en esa zona de juego, la llegada de Boubakary Soumaré es una bendición para los sevillistas. Si consiguen que el jugador sea lo que promete ser y progrese sacando de sí ese potencial que tiene, puede que ni siquiera sean conscientes del joven jugador que tienen entre los suyos. De esos que son claves para lograr los objetivos, que reparten el juego por dentro y por fuera y que sabe cuándo meterse entre centrales y cuándo subir. Es un sustiuto idóneo de Fernando, que seguramente será el primer agradecido, pues querrá marcharse del club en Junio de 2024 por la puerta grande y dando la mejor cara posible dentro de lo que cabe. Y eso, sin alguien detrás suya que le de la confianza y tranquilidad de que puede rotar y dosificarse sin preocuparse, es un alivio enorme para el brasileño.

Soumaré en un choque contra Gabriel Jesús | Foto: Gettyimages

Por tanto, Víctor Orta ha encontrado para el Sevilla FC una pieza que puede convertirse en fundamental. Aún queda por ver el año que viene si ejercen la opción de compra, pero se hace complicado con los que les ha costado encontrar alguien que pueda jugar ahí y genere altas expectativas que no vayan a pagar 15 millones de euros si el nivel es igual o mejor que el del Sábado anterior.

Eso sí, le tocará al director deportivo sevillista ojear igualmente el mercado de pivotes ya que Fernando dirá adiós y siempre es bueno que haya competencia y alternativas en todos los puestos. ¿Quizá tirar de un viejo conocido que finaliza contrato como Pape Gueye?¿O quizá tirar más por un perfil más veterano para contrastar, como cuando se fichó a Fernando en su día? Habrá que ver, aún quedan varios meses para eso y será otra historia. Lo que si se sabe es que a Soumaré, de seguir por este camino, le queda una historia muy bonita por delante con el Sevilla FC.