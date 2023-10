Previa FC Barcelona vs Real Madrid: llega el primer clásico de la temporada

A finales de octubre suele llegar una fecha señalada por todos los fanáticos del fútbol: El Clásico. El primer duelo entre FC Barcelona y Real Madrid de la temporada llegará este sábado 28 de octubre en un partido celebrado en el Estadi Lluís Companys a las 16:15h. Tan solo 1 punto separa a los dos conjuntos en la clasificación, pero entre ellos se encuentra el Girona con los mismos que el Madrid (25pt).

Los nuevos de la clase jugarán un Clásico oficial por primera vez. Jude Bellingham, la nueva estrella del conjunto blanco, y los Joaos serán protagonistas de uno de los duelos más tensos y competitivos del mundo.

Situación de ambos equipos

El FC Barcelona consiguió ganar los dos partidos disputados después del parón de selecciones. Cabe recalcar, sin embargo, que venció a sus dos rivales con un resultado corto (1-0 y 2-1) y que, sobre todo contra el Athletic, se le complicaron las cosas en algunos tramos del partido. Teniendo a únicamente 12 jugadores del primer equipo disponibles, las joyas de La Masía entraron en acción. Contra los 'leones', el único gol del encuentro llegó de las botas de un chico que acababa de debutar: Marc Guiu. El joven, originario de Granollers, marcó a los 23 segundos después de su entrada al campo y consiguió que los 3 puntos se quedasen en casa. Contra el Shakhtar fue el turno de Fermín López para brillar. Ganó su primer MVP de la Champions League luego de completar un notable partido, con gol incluido. Fue uno de los jugadores que más atacó y, además, cuando Xavi lo cambió se fue ovacionado del Lluís Companys.

El Real Madrid, sin embargo, tuvo más complicaciones durante esta última semana. Su partido liguero lo empató y ganó con un gol de diferencia al Sporting de Braga. En el Sánchez Pizjuán no fue posible sacar más que un empate y el juego quedó manchado por una polémica al final del encuentro. Vinicius, que fue el protagonista en una jugada del primer tiempo que pudo acabar en penal, empujó al guardameta del Sevilla, Nyland, y se inició una tangana. El árbitro le sacó tarjeta amarilla y fue sustituido en el 87' para evitar más problemas. Contra el Braga, Ancelotti rotó y dio descanso a algunos de los jugadores que serán titulares contra el Barça. El peligro del Madrid vino gracias a la filtración de buenos balones a la espalda. No obstante, los visitantes siguieron mostrando fragilidad en una de sus asignaturas pendientes: los balones colgados al área. En la segunda parte, que comenzó con más ritmo por parte de los blancos, Bellingham agrandó la distancia en el marcador (el 0-1 lo había marcado Rodrygo), pero Djaló no tardó en marcar un tanto para el equipo portugués. Este resultado inquietó a los de Ancelotti, que pudieron mantener la victoria pero sufrieron para poder hacerlo.

Antecedentes

El antecedente más reciente es un partido de pretemporada, donde el FC Barcelona se impuso por 3-0. No obstante, en el último partido oficial los culés encajaron una goleada: el Real Madrid ganó 0-4 en el partido de vuelta de la Copa del Rey. El año pasado en concreto se disputaron cinco Clásicos y no hubo ningún empate. El Barça se llevó tres partidos y el Madrid los otros dos. La mejor actuación del conjunto blaugrana fue la final de la Supercopa de España, donde vencieron por 3-1 mostrando una gran exhibición de juego.

Árbitros

Jesús Gil Manzano ha sido designado como árbitro principal del partido. Este hecho ha abierto una polémica en redes sociales, pues los aficionados blaugranas consideran que el colegiado no les ha arbitrado de forma correcta en muchas ocasiones. Además, es el árbitro al que Gerard Piqué le dedicó unas palabras en su último partido. "Es una puta vergüenza... Eres el árbitro que más nos ha jodido", le dijo el catalán. En el VAR estará Guillermo Cuadra Fernández, del comité de las Islas Baleares.

Declaraciones en rueda de prensa

Xavi ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partidazo. El entrenador ha asegurado que tiene ganas de "competirlo, jugarlo, disfrutarlo... es un partido muy trascendente. No decidirá nada, pero nos gusta jugar este tipo de partidos". También ha confirmado que no espera realizar muchos movimientos en su once: "Experimentos, pocos. El Real Madrid ataca de una manera... tal vez variemos las vigilancias y hay que ser más precavidos con ellas, pero seremos valientes. No cambiaremos ni el modelo ni la filosofía: seremos atrevidos e intentaremos dominar con la pelota". Sobre el protagonista del Clásico de Supercopa del año pasado, Gavi, ha dicho que "ha madurado muchísimo con nosotros. Su control es enorme. Si no recuerdo mal, el primer año lo expulsan. Este, también. No es un número importante. Le pone pasión y alma. Es fundamental para el equipo".

Ancelotti también ha hablado para los micrófono de la prensa. Piensa que el partido en sí no será demasiado trascendental, pero sí importante al final del curso: "A nivel de clasificación es pronto para decir que este encuentro será determinante, es una temporada muy larga. Es importante por muchos motivos, pero hay muchos equipos metidos en la lucha: el Girona, el Atleti. Será un campeonato muy competido hasta el final". Lo que más le preocupa del Barça es que "es un buen equipo defensiva y ofensivamente, con incorporación de jugadores jóvenes y de calidad". Ancelotti también aclaró una de las incógnitas que había para el partido de mañana: Bellingham estará disponible. "Mañana va a jugar, porque está bien, recuperado. Le han quitado la sobrecarga. No debo explicarle lo que es un Clásico, todo el mundo lo sabe. Es un partido mundial", concluyó.

Convocatorias

Xavi ha decidido no dar su convocatoria hasta mañana por la mañana. No obstante, esta tarde las redes del club han posteado imágenes de Pedri, Kounde, De Jong, Raphinha y Lewandowski entrenando con el grupo. El que tiene más papeletas para estar en el partido es el delantero polonés, que apunta a ser titular.

Pedri, Kounde, de Jong, Raphinha, and Lewandowski all trained with the group today. 👀 pic.twitter.com/ilBkxD1brj — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2023

Real Madrid: Lunin, Kepa, Diego Piñero, Carvajal, Alaba, Nacho, Lucas V., Fran García, Rüdiger, Mendy,Bellingham, Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde Tchouameni, Vini Jr., Rodrygo, Joselu y Brahim.