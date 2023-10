Carles Aleñá ha comenzado la temporada con menos protagonismo del habitual en las últimas temporadas en Getafe. Pese a ello, el catalán llegó el pasado fin de semana a los cien partidos como azulón en el encuentro que le enfrentó a su ex equipo, el Real Betis Balompié. Además, el centrocampista ya suma un gol y una asistencia en lo que va de campaña.

El internacional español en las categorías inferiores, repasó en el día de ayer la actualidad del Getafe en una rueda de prensa que otorgó a mediodía. En ella repasó varios puntos.

Acerca de Pellegrini

Aleñá: "¿Pellegrini? Me sorprendieron las palabras, no pasó absolutamente nada. 𝗘𝘀 𝗲𝗹 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗳𝗮́𝗰𝗶𝗹. Casualidad o no siempre lo dicen 𝗰𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗻𝗼 𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻. Cuando nos ganan nunca nos quejamos del rival. Me molesta que no se valore las cosas buenas, solo se habla de las malas".

Bordalás

Aleñá: "Bordalás me hizo ver un fútbol diferente. He mejorado mucho, en lo defensivo y ponerme fuerte. Antes era más flaquito, no tenía músculo. A la vez me pide que tenga esa pausa con balón, que sea más determinante y que dé un paso en el área, con goles y asistencias".

Pérdidas de tiempo y críticas

Aleñá: "No entiendo que salgan y digan pérdidas de tiempo, lo hace todo el mundo. No se valora el buen trabajo. No llevamos 11 puntos porque nos los han regalado. Nos quedamos con lo positivo, tenemos que seguir en el mismo camino y mostrar nuestro malestar".

Objetivos del equipo

Aleñá: "Tenemos que ser ambiciosos, no nos podemos quedar ahí. Llevamos 4 partidos sin ganar, está siendo un inicio bueno. Un equipo ambicioso y unido, estamos todos en la misma dirección. Es muy positivo, tenemos una gran prueba en Mallorca para dar un golpe en la mesa".

Su mejor momento en Getafe y las lesiones que pueden hacerlo más importante

Aleñá: "¿Mejor momento con el Getafe? No es fácil. El día de mi debut en Elche fue muy bonito porque ganamos, salió un partido muy bueno. Después... no es fácil. Un partido aquí con el Levante que estaba, mi hijo y pude dedicarle un gol. Recuerdo esos partidos con cariño".

"Mauro es indiscutible en nuestra forma de jugar. Puedo jugar en esa posición, lo hice contra el Betis. voy a jugar donde el míster quiera, lo he hecho esta temporada. Se recupera Luis que es muy importante. Estaré ahí si el míster decide. No es una posición nueva".