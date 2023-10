Ancelotti: "Es el mejor momento para jugar un gran partido"

Carlo Ancelotti dialogó con los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, un día antes del tan esperado Clásico, que se disputará en el estadio Olímpico Lluís Companys, este sábado desde las 16:15hs.

“Estamos motivados porque es un partido importante y es especial, como todos los Clásicos. Es el primero de esta temporada, aunque creo que habrá más porque hay muchas competiciones. Llegamos bien y tenemos toda la ilusión de hacer un gran partido. La dinámica es buena. Es el mejor momento para jugar un gran partido”, comenzó su análisis el italiano.

“Siempre un Clásico, como un derbi, no tiene favoritos. Nosotros llegamos bien y tenemos toda la ilusión. Ellos también llegan bien y va a ser un partido espectacular, muy competido como siempre. Ojalá que el aficionado pueda disfrutar”, continuó.

La primera pregunta, obviamente, fue por Bellingham, quien sufrió alguna molestia tras el duelo frente al SC Braga, pero Ancelotti confirmó su presencia ante Barcelona: “Está bien, recuperado. Mañana va a jugar. Ayer hizo una buena recuperación y le han quitado la carga que tenía. Los profesionales juegan bien todos los partidos y sabe perfectamente lo que es el Clásico. Es un partido que ve todo el mundo y uno de los más importantes del mundo”.

Sobre si El Clásico será determinante para LaLiga, Ancelotti comentó que “es un partido importante, que vale tres puntos, pero vale mucho en la dinámica para la afición y para todos. La temporada es muy larga y es muy pronto decir que este partido es determinante en términos de puntos. Es importante por otras cosas. Hay muchos equipos peleando por LaLiga, como Girona y Atlético, y va a ser una liga muy competida hasta el final”.

"Esperamos al Barcelona de siempre"

En cuanto al rival, el míster del Real Madrid destacó que “es un gran equipo, con una buena organización ofensiva y defensiva. Han entrado jóvenes con muchísima calidad y esperamos al Barcelona de siempre. Me gustan todos los jóvenes del Barcelona. Fermín ha jugado partidos muy buenos y me gusta mucho Lamal. Nosotros también tenemos jóvenes con un futuro espectacular: Arda Güler, Camavinga, Vini Jr., Bellingham, Tchouameni…”.

Uno de los interrogantes de cara al once inicial es quién ocupará el lateral izquierdo, si Ferland Mendy como dueño natural o regresará Ancelotti a la opción de Camavinga: “Camavinga lo ha hecho bien, pero Mendy tiene ventaja porque descansó en el partido de Champions. La posición ideal de Camavinga es como pivote, es donde mejor expresa su calidad. Como interior y lateral también lo hace bien. Tengo confianza en todos. La posibilidad de empezar y terminar el partido es muy poca. El que no empiece va a aportar mucho durante el partido. Todos están convencidos de ello. Habitualmente no explico mis decisiones, pero todos los jugadores son tan profesionales que no piden explicaciones si no juegan”.

Ancelotti buscará que el Madrid siga líder de LaLiga | Foto: GettyImages

Además, el experimentado entrenador destacó el papel de Carvajal en las jugadas de estrategia, un aspecto que ha sabido explotar el Real Madrid en los últimos compromisos: “Es un buen rematador de cabeza y muy listo en el área. Le hemos cambiado el papel en el balón parado porque hasta el año pasado sólo vigilaba”.

Por último, Ancelotti no se quedó en silencio sobre dos de los aspectos que más polémicas despertaron en los últimos días: arbitraje y la presencia de Florentino Pérez en el Olímpico Lluís Companys. Sobre la designación de Gil Manzano, el italiano aseguró: “Lo conozco muy bien y la UEFA también. Es uno de los más valorados de Europa y el perfil justo para pitar un partido como el de mañana”.

Por último, sobre Florentino Pérez, aclaró: “Lo que sé es que todas las decisiones que ha tomado han sido para el bien del Real Madrid. No sé lo que va a hacer, pero lo que haga lo hará por el bien del club”.