Previa Real Betis vs CA Osasuna: duelo de altura

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini necesita encadenar victorias en la competición liguera. No se puede permitir seguir empatando contra equipos que en los últimos años han quedado por detrás a final de temporada. El inicio liguero no ayudó, ya que el calendario fue muy exigente, pero ya debe pensar en ocupar semana tras semana los puestos que dan acceso, como mínimo, a UEFA Europa League. Por su parte, el conjunto dirigido por Jagoba Arrasate afronta la undécima fecha liguera con el contraste como elemento clave de sus enfrentamientos.

Situación de ambos equipos

La situación de la entidad helipolitana mejora a medida que va recuperando efectivos. Aunque en competición liguera haya ganado solo un partido de los últimos cinco y haya empatado los cuatro restantes, lo cierto es que lleva sin perder desde el 16 de septiembre cuando visitó Montjuic y le endosó un 5-0 el Barça de Xavi. En términos generales, la última vez que los verdiblancos salieron sin ningún punto de un enfrentamiento fue en el estreno europeo ante el Rangers el 21 del mes pasado. Además, esa angustia de ser colista en el grupo C ya está solucionada gracias a la segunda victoria consecutiva de este jueves ante el Aris Limassol en Chipre.

Por parte de los visitantes, los 'rojillos' están encadenando victoria tras derrota hasta encontrarse en la situación de hoy, en la que se encueran 10º, justo por detrás del Real Betis, pero con un punto menos que su rival de mañana. 13 son las unidades que suman los navarros en sus diez primeras jornadas. Es un registro aceptable si tenemos en cuenta que han vencido en partidos que debían hacerlo, como contra el Granada o el Alavés, y han caído derrotados en partidos de alto nivel, como contra el Atleti o el Real Madrid.

Precedentes entre Real Betis y CA Osasuna

Teniendo en cuenta todos los enfrentamientos entre ambos y a nivel histórico, el equipo sevillano sólo ha perdido en cuatro de las cuarenta visitas oficiales del conjunto navarro al Benito Villamarín (10%), mientras que ha salido victorioso en 27 encuentros (67%) y no ha podido pasar del empate en los nueve partidos restantes (23%). Además, el Betis ha ganado las seis últimas veces que Osasuna visitó la Avenida de la Palmera en liga. La última fue la temporada pasada por la mínima y con gol de Borja Iglesias.

Para ver la última victoria liguera de Osasuna en suelo hispalense hay que remontarse hasta la última jornada de la primera vuelta de la temporada 2013/2014, año en que el Betis descendió como colista. Sin embargo, el precedente más reciente fue en Copa del Rey el pasado 18 de enero cuando un empate a dos fue resuelto en la tanda de penaltis a favor de los 'rojillos'.

Declaraciones de los técnicos

Manuel Pellegrini: "Estar siete partidos sin perder no es fácil. De esos partidos hemos tenido empates a uno y algunos han sido fuera. Se ha demostrado que no es fácil derrotarlos en sus casas. Sokratis nos suple una baja importante con la lesión de Bartra y la salida de Luiz Felipe. Probablemente para jugar 90 minutos seguidos no está en este momento. Todo el mundo está viendo el nivel de Isco o Pezzella. El nivel de un jugador no sirve para ganar partidos. Me alegro mucho por los que están a un alto nivel. La suma es lo que nos permite tener la opción. Germán lo está absorbiendo bien".

Manuel Pellegrini en el banquillo verdiblanco | Foto: Getty Images

Jagoba Arrasate: "La última victoria cambia un poco el ánimo para afrontar la semana. Hemos entrenado bien, estamos con muchas ganas, ya el año pasado tuvimos una gran alegría allí y queremos repetirlo. Es un equipo que nos va a exigir, está jugando en europa, tiene una gran plantilla, gran entrenador y nos van a poner las cosas muy complicadas. Por suerte hemos ido recuperando jugadores y solo tenemos la baja de Juan Cruz, que lo vamos a perder durante varias semanas".

Jagoba Arrasate en el banquillo 'rojillo' | Foto: Getty Images

Árbitros del encuentro

El colegiado murciano José María Sánchez Martínez ha sido el designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir este partido. Sánchez Martínez ya ha arbitrado al Betis esta temporada y fue en la derrota ante el FC Barcelona. Además, fue el protagonista en las polémicas expulsiones de Borja Iglesias y Nbil Fekir ante el Sevilla la temporada pasada y en la doble amarilla al galo en 2020 ante el club catalán. Será la primera vez que arbitre a Osasuna en la presente campaña. En la sala VOR se encontrará el colegiado madrileño Carlos del Cerro Grande.

José María Sánchez Martínez dirigiendo un partido | Foto: Getty Images

¿Dónde y cómo ver el partido?

El Real Betis Balompié y Club Atlético Osasuna se ven las caras este domingo 29 de octubre a las 14 horas en el Benito Villamarín. El enfrentamiento correspondiente a la undécima jornada de la LaLiga EA Sports será retransmitido en directo a través de DAZN LaLiga.

Convocatorias

Real Betis Balompié: Claudio Bravo, Héctor Bellerín, Juan Miranda, Guido Rodríguez, Germán Pezzella, Ez Abde, Ayoze, Luiz Henrique, Willian José, Rui Silva, William Carvalho, Juan Cruz, Rodri, Andrés Guardado, Abner, Marc Roca, Isco, Aitor Ruibal, Chadi Riad, Fran Vieites, Visus y Assane Diao.

CA Osasuna: Sergio Herrera, Aitor Fernández, Nacho Vidal, Unai García, David García, Areso, Rubén Peña, Johan Mojica, Catena y Herrando, Lucas Torró, Jon Moncayola, Darko Brasanac, Aimar Oroz, Kike Barja, Rubén García, Moi Gómez, Pablo Ibáñez, Iker Muñoz, Chimy Ávila, Ante Budimir, Jose Arnaiz y Raúl.

Real Betis Balompié: Bravo; Bellerín, Pezzella, Chadi Riad y Miranda; Guido, Marc Roca e Isco; Ez Abde, Ayoze y Assane Diao.

CA Osasuna: Sergio Herrera; Areso, David García, Catena y Rubén Peña; Torró, Moncayola y Aimar Oroz; Moi Gómez, Ante Budimir y Chimy Ávila.