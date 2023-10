Jude Bellingham, el salvador en Montjuic

'Eran las cuatro y cuarto de la tarde, y el Estadio Olímpico de Montjuic se vestía de gala para acoger el gran partido de la Jornada 11: el primer Gran Clásico de la temporada.

El FC Barcelona y la Real Madrid se volvían a ver las caras en competición oficial después de 206 días. La última vez fue la temporada pasada y en el Camp Nou. Desde el 5 de abril de 2023 no se enfrentaban ambos equipos, aunque esta vez no era la misma historia. Un duelo por los primeros puestos de la clasificación.

Brazaletes negros en memoria de Fernando Fernández-Tapias.

Un Clásico siempre es especial y este lo ha sido aún más para los blaugranas. Las casualidades existen y quiso que El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid se juegue hoy coincidiendo con el 50 aniversario del debut del futbolista que cambió la historia del club blaugrana. Hoy se cumple medio siglo del debut de Johan Cruyff con la camiseta del Barça.

El pulso es favorable para los madridistas. Los blancos han sido capaces de sumar 102 victorias frente a un Barça que consiguió el triunfo en 100 ocasiones. El resto de las 52 ocasiones han concluido en empates. El primer Clásico se jugó en 1902 y el de hoy será el número 255.

Un Barcelona superior

El equipo de Xavi Hernández fue el que puso en juego el esférico en el verde de Montjuic, con un buen comienzo de los locales. Un FC Barcelona con el ansía de hacer daño al club merengue y lo consiguieron rápido.

Minuto 6 y Gündogan tuvo la primera ocasión del partido. El Barcelona golpeó primero en el Clásico. Lanzó la pared Gündogan con Ferran Torres, tocó Tchouameni, que lo convirtió en una asistencia para el alemán azulgrana, que aprovechó la poca contundencia de Alaba para batir a Kepa por bajo.

El Real Madrid intentó reaccionar de manera inmediata. Vinicius Jr lo intentó con un centro perfecto que acabó atrapando Ter Stegen. Los de Xavi sabían a lo que iban a Montjuic y lo demostraron en cada una de las jugadas.

Pasado el primer cuarto del choque, se produjo una recuperación del Barcelona cerca de la frontal por parte de Gavi. Fermín, el joven jugador azulgrana finalizó la jugada con un disparo que se estrelló en el poste izquierdo.

Ventaja azulgrana y choque abierto para la segunda mitad

La primera parte acabó con ventaja para los locales. Primeros 45 minutos en los que el Real Madrid no tuvo la oportunidad de ver portería ni de intimidar a Ter Stegen.

Vibrante primera mitad entre el FC Barcelona y el Real Madrid, digna de la categoría de ambos equipos y de su situación en la clasificación. Pero los dos perdonaron. Los dos se repartieron momentos del partido de más control, más posesión y otras de esperar atrás, aunque siempre con gran intensidad.

Un partido de mucha brega e interrupciones, con Carvajal achicando agua en el equipo madridista ante las constantes intentonas de João Félix y Balde por banda izquierda. En ataque, los de Carlo Ancelotti apenas han sido capaces de intimidar a Ter Stegen, más allá de un disparo lejano de Rüdiger. Todo abierto en la segunda parte.

Intensidad y mucho fútbol en Montjuic

A la vuelta del vestuario, las miradas se hallaron en los banquillos de ambos equipos. En este caso, tanto Carlo Ancelotti como Xavi Hernández mantuvieron a su mismo XI inicial y no hicieron ningún cambio al comienzo de la segunda parte.

El Real Madrid no quiso perder ninguna oportunidad para generar gol. En el 46, los blancos ya alentaron al portero de blaugrana del poderío y el peligro que te pueden generar de un momento a otro. Comenzaron avisando gracias a la ocasión que tuvo Rodrygo Goes. Balón largo al espacio para la carrera del brasileño, pero el disparo se le fue ligeramente por encima del travesaño.

YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!

Los banquillos empezaron a moverse en el 51'. A partir de ese momento, el Real Madrid entró en la sintonía del Clásico. Empezaron a mostrar peligro en ataque con Bellingham como el gran protagonista y héroe blanco.

En el minuto 69, el centrocampista inglés alborotó el encuentro. El Real Madrid empató y no podía ser con otro. Jude Bellingham no podía faltar a la cita, se estrena en el Clásico con un golazo espectacular. Un golpeo lejano y potente del inglés que se coló en la portería azulgrana, superando a Ter Stegen y dejando al Montjuïc silenciado.

Todo siempre para el final

Cuándo el partido parecía estar acabado, ahí estuvo Jude Bellingham para cerrarlo al mejor estilo madridista. Rozando el 90 de partido, un centro de Carvajal que intentó controlar Módric y acabó tocando en un zaguero del Barcelona, se convirtió en una asistencia para Bellingham, que firmó su doblete. Los más de 50.000 espectadores no podrían quedar lo que estaba pasando. Se volvió a congelar Montjuïc.

Final del partido en el 97' que acabó con la agonía de ambos clubes, pero con diferente sabor. La remontada del Real Madrid, en el Clásico, les hace recuperar el primer puesto en LaLiga EA Sports, empatados, eso sí, con el imparable Girona. El Barcelona se queda tercero de manera provisional hasta que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone realice su correspondiente choque.

😎 Sábado. Ya sabéis lo que eso significa #Madridistas... pic.twitter.com/Jd05O1JWGI — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2023

Ficha técnica

FC Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Christensen, Iñigo Martínez, Balde; Fermín López, Gavi, Gündogan, Cancelo; Ferran Torres y João Félix

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo y Vinicius

Tarjetas: 17' Fermín, 45+2' Ferrán Torres, 52' Camavinga, 61' Carvajal

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga y disputado en el Estadio Olímpico de Montjuic.