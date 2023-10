Análisis post: Bellingham conquista Montjuic

Un partido trascendental en la temporada para ambos equipos. Un cambio por completo en las estrellas de cada uno de los equipos que chocaban por tener en frente el liderato de la Liga EA Sports mientras el Girona FC veía desde lo alto de la tabla el partido.

¡Hoy somos 50.112 culers en el Estadi Olímpic! Gracias por estar siempre 💙❤️ pic.twitter.com/652IFD4QMT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 28, 2023

Al final tanto Xavi Hernández como Carlo Ancelotti planteaban alineaciones innovadoras para tener el control absoluto del partido. Para ambos conjuntos, el dominio del tiempo era importante en un duelo en el medio del campo con mucho peso en el juego

Una primera parte accidentada

En el minuto seis de partido el caos se apoderaba de la defensa del Real Madrid. Un fallo garrafal de Aurelien Tchouameni que venía completando una gran temporada provocaba un desajuste defensivo que no supo solucionar David Alaba para que Kai Gundogan se inventará una jugada extraordinaria y pusiese por delante a su equipo.

𝑪𝒖𝒍𝒆𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒏𝒈𝒓𝒆 pic.twitter.com/AFmOMdqWvf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 28, 2023

La ventaja del FC Barcelona vuelve a mostrar una imagen pésima del equipo blanco que veía como de nuevo una vez más lo adelantaban en el marcador en los primeros minutos de partido. Un hecho que evidencia como Carlo Ancelotti todavía no ha solucionado un problema que condiciona a su equipo ante grandes equipos.

Una serie de fallos defensivos que terminaban con la posible lesión de Ferland Mendy y un posible gol de Fermín López que daba al palo precedido de una falta no pitada de Pablo Martín Páez Gavi a Toni Kroos. Una polémica arbitral que saltaba en la jugada final ante un posible penalti de Aurelien Tchouameni a Ronald Araujo.

Un parón necesario para el Real Madrid que estaba descolocado ante la presión y roturas de jugadores como Joao Felix. La gran intervención defensiva de Dani Carvajal en un par de ocasiones pudo evitar goles. Kepa Arrizabalaga sacó una bajo palos que salvó las oportunidades de victoria del FC Barcelona.

El Madrid baila al son de Jude

Día para conmemorar un acuerdo entre el FC Barcelona y los Rolling Stones. En cambio, el Santiago Bernabéu pone las canciones de la banda mítica, The Beatles con una canción bastante repetida en los últimos encuentros. Hey Jude! Una canción que ha dado el tono necesario para ver al equipo blanco seguir líder junto al Girona FC en la Liga EA Sports.

Jude Bellingham, 13 partidos, 13 goles y 3 asistencias para colapsar al eterno rival en la segunda parte. Un gol escorado al palo izquierdo de Marc André Ter Stegen en la escuadra suponía el primero del equipo blanco que lo buscaba desde varios puntos.

El empate que obligaba al conjunto blanco a hacer una serie de cambios. Por un lado, Rodrygo Goes que habia tenido pocas intervenciones en la primera parte junto a Toni Kroos eran sustituidos por Joselu Mato y Luka Modric que pudieron ser más efectivos con el efecto Bellingham.

En los minutos finales, un centro que sufría un rebote caía en los pies de Jude Bellingham que con un instinto de un delantero nato provocaba el gol fatídico del partido. Un caño al portero germano daba la victoria y los tres puntos al Real Madrid en casa del eterno rival. Un golpe anímico que los distancia en 4 puntos por la lucha de la competición nacional.

El personaje se hace presente en Vinicius

Tan solo dos ocasiones generadas en todo el partido, con una intervención total en todo el partido de 42 jugadas y 0 de 4 regates exitosos define el partido del número 7 del Real Madrid. Vinicius Jr no pasa por una buena racha en Liga y fue el protagonista en las polémicas del partido.

Por un lado, un careo con Xavi Hernández que no era necesario y un segundo al final sin retirarse del campo sin antes provocar a todo el estadio. No es algo que se haya visto solo hoy, si no que se repite en cada uno de los encuentros en los que juega con el equipo blanco. Es algo que se tiene que hacer mirar, por el beneficio de su equipo.