De empate a empate y tiro... cuando me toque

A Cádiz iba el Sevilla este Sábado 28 de Noviembre a buscar los tres puntos. Los primeros tres puntos de Diego Alonso. Enfrente un rival que está por detrás suya en la clasificación, por lo que se antojaba un encuentro donde poder dar ese impulso moral y obviamente deportivo al equipo, tras un empate frente al Real Madrid donde se jugó de tú a tú y una derrota frente al Arsenal donde también se compitió. Con estas sensaciones había optimismo en los rojiblancos. Sin embargo, se toparon con otro empate. De empate en empate, con una defensa que se mete en problemas constantemente y una delantera que pronto la veremos pidiendo permiso para tirar cuando le toque, como si estuviesen esperando su turno.



Las soluciones defensivas que nunca llegan





Parecía que Sergio Ramos podía ser salvador del Sevilla en este mal inicio, que apagaría los fuegos en defensa. Pero no es así. Ha tenido partidos muy buenos donde ha sido vital, por supuesto, ejemplo de ello es el de la pasada jornada frente al Real Madrid. Pero la realidad es que su regularidad no está siendo la deseada, alternando partidos buenos con partidos con otros como el de esta jornada, en la que pudo ver incluso roja por agresión sin balón. En general, el equipo lleva buscando soluciones a los errores defensivos que se están sucediendo, pero ninguno surte efecto.

​ Juanlu Sánchez en el encuentro ante el Cádiz CF | Foto: Sevilla FC

Atrás el único que se salva en este partido es Nemanja Gudelj, que sin ser central por naturaleza vuelve a salvar a los suyos en ocasiones donde los delanteros se quedaban solos. Si contamos a Nyland, también podemos salvarle, pues aunque haya encajado dos goles, ambos son más causa de la desconexión de los defensas que de su labor. De hecho, servidor pone la mano en el fuego y estoy convencido que no me quemo diciendo que sin su trabajo el resultado habría caído de lado de los gaditanos. El portero salvó en hasta dos ocasiones de que el resultado fuese peor aún.

Se necesita que Ramos no juegue absolutamente todo, que Badé vuelva a jugar (Sólo 25 minutos con Diego Alonso) y que las bandas no pierdan de vista las espaldas. El equipo sufrió mucho atrás frente al Cádiz en los primeros 45 minutos, y tantos errores se pagan caro. El coste para los rojiblancos fueron dos goles donde dejaron solos a los delanteros. El Sevilla intentó revivir con un gol de Sergio Ramos que quedó anulado por fuera de juego posicional de Lucas Ocampos. Pero lo que Ocampos quitó, Ocampos lo dio, y marcó un golazo para recortar distancias pese a que el partido del argentino estaba siendo muy discreto.



Tiempo para remontar pero sin ataque





El Sevilla debía salir a remontar el partido consiguiendo un gol lo más pronto posible que le diese margen para anotar un tercero a tiempo. Y aunque al volver al terreno de juego la imagen que ofreció no era tan mejorada como se esperaba, a los aproximadamente 15 minutos de la segunda mitad puso el empate con un golazo de Iván Rakitic, que tampoco estaba firmando un encuentro brillante. En un chut que parecía que iba a salir, se coló por la escuadra. Gol de los que sólo los jugadores como el croata sabe meter.

El tanto despertaba a la afición sevillista y con ello, la ilusión por lograr en lo que quedaba de partido (cerca de 40 minutos, que no es poco) otro gol más que le diese la remontada definitiva y los tres puntos. Sin embargo para lograr eso hay que generar y el Sevilla no lo hacía. Si bien en defensa la cosa mejoró algo y solucionó algo mejor las dificultades que le ponía el Cádiz, sobre todo gracias a un gran Soumaré de nuevo. Pero en ataque no aparecía ningún argumento ofensivo que hiciese pensar que el gol podía llegar. Mariano tenía más presencia fuera del área que dentro, Ocampos no estaba acertado en sus decisiones, En Nesyri no estuvo fino el tiempo que estuvo y Rafa Mir, en su línea. Ninguno de los jugadores de ataques que estaban en el rectángulo de juego ni los que entraron dieron esperanzas de remontar.

​ Iván Rakitic celebrando el gol del empate contra el Cádiz CF | Foto: Sevilla FC

Así, los minutos pasaban y el Sevilla no era capaz de transformar ningún ataque en peligro real. Mucha posesión si, cambios de juego de un lado a otro, por dentro, desde lejos... Ni siquiera supo aprovechar los córner de los que gozó o las faltas peligrosas en las que pudo rematar balones dentro del área y no estuvo acertado. Se consumía el tiempo reglamentario y ni en el descuento fue capaz de lograr lo que otras veces si hizo (Lleva tres goles ya este año marcados más allá del minuto 90).

Sacó finalmente un empate el conjunto sevillano de Cádiz. Un empate que sabe a muy poco y que duele más aún tras hacerse ilusiones por las sensaciones de los últimos partidos. Los aficionados sevillistas eran conscientes de que el club amarillo no es un club fácil en su feudo, pues de hecho lo que ha logrado este año, lo ha logrado todo en su terreno. Pero pese a ello se confiaba en la superioridad sobre el papel en cuanto a plantillas. Sin embargo, el golpe por doble de los locales supuso un jarro de agua fría que ponía cuesta arriba sacar el triunfo. Aún así, haciendo un partido paupérrimo, consiguió igualar el marcador pronto, soñó e ilusionó, pero se apagó tan rápido como se encendió esa llama de esperanza.



Afronta ahora la copa antes de viajar a Vigo para enfrentarse al Celta y debe suponer un punto de inflexión. Esto es solo un toque de atención a Diego Alonso, que no hizo mal los cambios y quizá tampoco se puede señalar mucho hoy. Debe sacar ese grado de motivación a la plantilla para que esto sirva de aprendizaje y que, igual que se compitió contra dos gigantes, hay que hacer lo propio con el resto, llámese Arsenal o llámese Cádiz. Sin nervios, sin precipitaciones y sin criticar antes de tiempo, pero Diego Alonso debe encontrar ese punto de mejoría y a poder ser que arriba los jugadores no aparenten que atacan por turno sólo cuando se les permite cual juego de mesa.





​ La afición sevillista alentando a los suyos en el partido de la jornada 11 | Foto: Sevilla FC