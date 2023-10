Las Palmas recupera en el añadido un botín que no debió de perder

Partido perteneciente a la jornada 11 de la LIGA EASPORTS disputado el 28 de Octubre en el Power House Stadium entre Almería y Las Palmas. Fueron muy superiores los visitantes durante gran parte del encuentro. Se confiaron y a punto estuvieron de perder el botín que finalmente fue rescatado por Sory Kaba en el añadido.

Garitano ponía de inicio a Fernando en portería, escoltado en defensa por César Monte y Chumi en el centro de la defensa y Pozo y Centelles en los laterales. Lopy y Baba constituían el doble pívote, con Lázaro, Robertone y Embarba por delante, y Baptistao en la punta.

Por su parte, Pimienta colocaba a Álvaro Valles bajo palos, con Coco y Mármol en el centro de la defensa y Sergi Cardona y Alex Suárez en los laterales. Kirian Rodríguez, Perrone y Javi Muñoz se ubicaban en la medular con Munir y Marvin Park en los extremos. En el delantero centro.

El partido se iniciaba con llegadas a las áreas por ambos equipos. Las Palmas fue el primero en llevar el susto al cuerpo de los aficionados locales. Una incursión por banda izquierda acabó en un remate claro pero excesivamente blando de Marc Cardona. A pesar de la cercanía fue un bombón que atajó con facilidad Fernando. Era el minuto 5. Más tarde con un balón largo desde la medular le toco a Munir que estuvo torpe e inseguro ante Montes en cuyo cuerpo se estrelló la pelota. El Almería también quiso sumarse y Baptistao disparó desde muy lejos al ver descolocado a Álvaro Valle en un despeje en falso de su zaga.

Las Palmas es mejor y obtiene premio

Los locales trataban de presionar alto pero al final no incomodaban la salida de balón canaria que trataba de encontrar beneficios en esas superioridades. En una de ellas acabó ganando línea de fondo Sergi Cardona pero su centro se topó con Baba. Las Palmas seguía creciendo en área rival. Primero fue Marvin que solo ante Fernando por pase interior de Kirian lo estrelló contra su cuerpo. A la segunda ya no perdonaron. Un centro lateral de Marvin era aprovechado por Munir que se adelantaba a los centrales, rematando en área chica, y poniendo por delante a los de Pimienta en el 22 de la primera parte. La afición almeriense mostró su malestar con la situación y con sus propios centrales.

Su equipo se fue descomponiendo. Más llegadas de Sergi Cardona, y un córner indirecto casi cuesta el segundo a los de Garitano. El balón llegó a los pies de Kirian cuyo remate envenenado por un toque en la defensa es despejado por Fernando a duras penas. El Almería estaba desquiciado y por momentos, un exceso de Cesar Montes, en un salto con Munir, casi le cuesta la roja. Hernández Maeso estimó que con la amarilla era suficiente.

De otro lado el Almería no encontraba los caminos hacia la portería rival. No conseguía quitarle el balón al centro del campo amarillo y cuando intentaba jugar en largo se topaba con el centro de su defensa o el fuera de juego de sus jugadores más adelantados.

Ramazani da vida al Almería

Tras el descanso el Almería se mostró más intensa y ganando más duelos. Crecieron sus acercamientos al área de Valle. Mika Mármol tuvo uno de sus pocos errores en un desplazamiento en largo. El balón cayó a los pies de Embarba que en un desplazamiento hizo sufrir a Valle para pararlo. Su equipo se adueñaba del encuentro mientras que los de Pimienta trataban de contragolpear. El media punta catalán aparecía por banda izquierda o en el centro convirtiéndose en el faro del ataque indálico. Llegadas contínuas pero no acaban de complicar la vida al portero canario.

En un nuevo robo en salida de balón Batistao lo intentó desde fuera del área y con apuros pudo Valles desviar el balón. El Almería crecía pero no acababa de concretar en gol. Corría el 72 y un balón en largo hacía Ramazani supuso la igualada en el marcador. Desde banda dribló a Alex Suárez para poner el balón en las mallas de Valle. “Si se puede” se escuchaba en el Power House Stadium.

Sory Kaba remata a los locales

Tras el gol Las Palmas recuperó el balón y el control del partido, mientras el Almería prefirió jugar la baza del juego directo con Ramazani. En ese continuo y continuo tocar con paciencia Moleiro la tuvo desde fuera del área. El disparo se marchó por muy poco para alegría de la afición local que contuvo la respiración. Ya en el añadido un pase al hueco acabo en un centro de Julián Araujo con el portero encima. Escorado a la línea de fondo centró y sin portero no le quedo Sory Kaba más recurso que la chilena que no vio la portería. El delantero, tras un centro lateral con despeje defectuoso se encontró con un regalo que no desaprovechó, alojándolo en la portería rival de Fernando. Ya no quedaba tiempo para más y Las Palmas se llevaba una merecida victoria que solo su relajación puso en peligro.