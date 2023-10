Diego Alonso: "El empate nos sabe a poco".

El Sevilla empató en campo del Cádiz tras una mala primera parte en la que encajaron dos goles por errores en salida de balón, Ocampos recortó distancias poco antes del descanso, el partido lo empató Rakitic con un golazo.

Declaraciones de Diego Alonso

Tras el partido en el Nuevo Mirandilla, el uruguayo valoró acerca del partido: “El sabor de boca es amargo porque queríamos los tres puntos. El empate nos sabe a poco. No repetimos en los primeros 25 minutos lo que hicimos en partidos anteriores. No salimos con la misma intensidad y no reaccionamos hasta el 2-0. Nos valió sólo para empatar y lamentablemente hemos perdido dos puntos”.

Copa del Rey: “El partido de Copa nos va ayudar a que jueguen otros jugadores. En cuanto al juego, en los dos partidos anteriores tuvimos buenas facetas. En el de hoy no costó. Los dos goles que nos convierten, sobre todo el segundo, fue por un fallo en los espacios. El fútbol a veces te da y, a veces, te quita. Lo que tenemos que hacer es dar confianza a los futbolistas. Hay que tener tranquilidad y seguir trabajando".

Sobre los errores en salida de balón mencionados anteriormente, esto dijo el entrenador del Sevilla: “El fallo es en el segundo gol en salida porque en el primero ya habíamos salido. Nuestro gol contra el Madrid llegó de un saque de puerta y de eso no se habló. Con el tiempo hay que mejorar y hay que ver donde están las ventajas. Salir desde atrás nos da más aire para las segundas partes”.

Acerca del rival esto declaró: Cádiz: “Equipo supercompetitivo, sobre todo en casa. Saben cuales son sus cualidades y las maximizan”.

Lo que menos le ha gustado: "Los primeros veinte minutos no me gustaron. Después, me gustó la reacción del equipo, la postura que tuvo, la intención que tuvo de ir en búsqueda de, a pesar de haber conseguido un empate, seguir de largo e intentar de ganarlo... la bronca que hay en el vestuario, el fastidio que tenemos. Los jugadores, cuerpo técnico, tenemos un fastidio por no haber podido ganar. Eso lo valoro también".

Sobre la segunda parte: "Tenemos que seguir empujando y trabajando. Lo que hicimos en el segundo tiempo tiene más que ver con lo que nosotros queremos que lo que hicimos en la primera parte".