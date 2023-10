Noche de Halloween en Los Cármenes

El Granada tuvo una noche de terror. Se colaron los fantasmas en su propia casa. Tras encajar el 0-3, el equipo se repuso y anotó dos goles rápidos que sirvieron para poco, unicamente dejaron un sabor amargo en el aficionado y en los propios jugadores, pues la gesta estuvo a nada de darse.

Analizando en frío, a nadie se le escapa que con la fragilidad defensiva de los rojiblancos la salvación se antoja imposible. Los nazaríes promedian dos goles encajados por partido, algo que imposibilita puntuar en la mayoría de encuentros. Contra el Villarreal fue así, diez minutos trágicos tiraron por la borda 70 minutos donde el Granada dio la cara y mereció puntuar.

Entrando al detalle de los datos aportados por Fran Martínez en la plataforma X, conviene recordar que el Granada es el equipo de las 5 grandes ligas con más errores claros que llevaron a un tiro del rival (9). Es decir, fallos defensivos catastróficos que regalan ocasiones muy claras de gol. Esto ha derivado en que sea el club de las 5 grandes ligas con más errores claros que llevaron a un gol del rival (4).

Por otro lado, los nazaríes son el equipo de LaLiga EaSports al que los rivales menos tiros necesitan para hacerle un gol (5,32) y también es el top 3 de Europa. Esto se debe a que el Granada recibe muchos disparos en posiciones muy claras de gol. Por eso es el segundo equipo de las 5 Grandes Ligas con más goles en contra esperados (23,65).

Los porteros André Ferreira y Raúl Fernández han quedado señalados en varias ocasiones por no haber hecho más en algunos goles. Los nazaríes son el segundo club de LaLiga con peor porcentaje de paradas con respecto a tiros recibidos (57,58%).

El Granada es uno de los tres clubes de las 5 grandes ligas que más goles encaja dentro del área (23). Esto se debe a que permite mucho atrás debido a la fragilidad defensiva. Por último, es uno de los cinco equipos de las grandes ligas con más goles en contra (28).

Por todo ello, la mayoría que rodea al Granada cree que la solución no pasa por cesar a Paco López si no por solucionar la avería defensiva. Mientras no se solucione ese agujero defensivo, el Granada no podrá subirse al tren de la salvación. El domingo tiene una nueva oportunidad para redimirse en Mestalla contra el Valencia y antes en Copa contra el Arosa.