Previa CD Buñol - Real Sociedad: el sueño copero arranca en el Día de Todos los Santos

Dentro de todas las moderneces y cambios que ha sufrido el fútbol, donde los grandes son cada vez más poderosos, hay un torneo único que aún guarda el aroma del fútbol de siempre. Como no, se trata de la Copa del Rey, la competición donde los más modestos sueñan con derrotar a gigantes en estadios y pueblos que se llenan de ilusión. Además, es una competición llena de magia donde todos tienen la posibilidad de alcanzar la gloria, cada uno en su medida, y con cinco campeones diferentes en las últimas cinco ediciones. 128 equipos lucharán por un mismo objetivo, alzarse con la ansiada Copa en el Estadio de la Cartuja.

Pistoletazo de salida

Todo ello lo conoce de sobra la Real Sociedad, que tocó el cielo en aquél inolvidable 3 de abril de 2021 ante su eterno rival, el Athletic Club. En esta 120ª edición que arranca mañana mismo para la Real, la ilusión por volver a llegar a una final está más presente que nunca, respaldada por el gran inicio de temporada que están haciendo. El pistoletazo de salida lo dará el estadio Tomás Berlanga de Requena, Valencia, para acoger el duelo de 1/64 de final de la Copa del Rey entre el CD Buñol y la Real Sociedad. Como curiosidad, y no es detalle menor, este estadio tiene la característica de que tiene césped artificial, una curiosa característica porque no es habitual ver a un primera división jugar en un campo que no sea de hierba natural. Un detalle a tener en cuenta ya que en este tipo de césped es más probable sufrir alguna lesión, ya sea por el tipo de botas de los jugadores o la poca costumbre de jugar en este tipo de campos.

Los donostiarras llegan en buen momento a pesar del último empate “in extremis” ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Se respira ilusión en Gipuzkoa por esta competición, aunque es verdad que aún falta superar varias rondas para vivir los partidos más atractivos para los espectadores, a pesar de que todos los partidos son igual de importantes. El objetivo principal está claro, pasar de ronda, pero también puede ser un partido idóneo para dar descanso a los más habituales y recuperar a futbolistas que no están en su mejor momento, como lo pueden ser Momo Cho o Sadiq Umar.

Rotaciones

El XI que pueda sacar Imanol es una incógnita, pero se esperan muchas rotaciones para dar la oportunidad de reivindicarse a los menos habituales y descanso a los que más bagaje de minutos lleven. Además, no hay que olvidar que en el horizonte espera el Barcelona, un partido importantísimo para las aspiraciones de los donostiarras. Puede ser un partido idóneo para ver jugar a los Odriozola, Olasagasti, Zakharyan, Cho, Sadiq, Urko y compañía, futbolistas que necesitan tener minutos para recuperar la confianza y coger ritmo de competición. Por el contrario, los indiscutibles para Imanol como Zubimendi, Merino, Oyarzabal y otros tantos, podrán descansar para llegar frescos al partido del próximo sábado.

En resumen, será un partido precioso donde el Campo Municipal de Requena "Tomás Berlanga" se vestirá de gala para recibir a un equipo de Champions League. El CD Buñol buscará la gesta de eliminar al campeón de la temporada 2020/2021, y la Real tendrá que hacer un buen partido para seguir con el sueño copero.