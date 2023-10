Previa CD Quintanar vs Sevilla FC: un impulso desde la copa

El nuevo Sevilla FC de Diego Alonso ha dejado hasta ahora sensaciones dispares. Frente al Madrid y al Arsenal no se ganó pero se compitió, pero después contra el Cádiz el equipo volvió a dejar con mal sabor de boca a los suyos. Tras no lograr los tres puntos necesarios en tierras gaditanas el equipo salió enfadado y decepcionado. Los sevillistas como no puede ser de otra forma, también.

Ahora afrontan unas semanas importantes donde se juegan mucho en todas las competiciones y van a dar inicio a una de ellas: la copa del rey. Visitará el territorio del CD Quintanar, que llega después de pasar de ronda ganando 1-0 al Unión Zona Norte. El partido debe servir a los sevillanos para darle minutos a jugadores como Nianzou, Gattoni o Januzaj, totalmente desaparecidos por uno u otro motivo.

Ilusión local

La copa del rey es una fábrica de ilusiones para esos equipos humildes que sueñan con verse las caras con los clubes de la élite, los de primera división española. Para ello primero deben superar rondas que no les resulta nada fácil hasta llegar a donde desean. Ahí ha llegado el CD Quintanar, que tras vencer al Unión Zona Norte en la ronda previa a la que afronta se enfrentará a un equipo que actualmente disputa Champions League y que recibirán con mucha ilusión pase lo que pase.

Seguramente en Cuenca saben que los hispalenses son muy favoritos como suele pasar en estas rondas, pero también es muy probable que ellos no se estén fijando en porcentajes ni probabilidades. Solo querrán que llegue el día de dar el 100% y competir cara a cara contra un primera división. Querrán disfrutar de lo logrado a pulso con su labor en las fases anteriores.

El CD Quintanar preparando el encuentro frente al Sevilla | Foto: CD Quintanar

Dar confianza sin confiarse

Por el otro lado, está el Sevilla, que inicia aquí su carrera por llegar a la Cartuja a final de temporada. Y lo hace con la necesidad de sacar sensaciones positivas de donde sea, y eso incluye el partido que se disputará el primer día de Noviembre. Aunque sea ante un rival inferior sobre el papel, es un buen momento para ver caras que podrían aportar al equipo pero que no han visto aún el momento de meterles en la películas. Algunos como Nianzou o Gattoni, dos centrales muy jóvenes (sobre todo el francés) que esperan su oportunidad de triunfar en el Sevilla y que tienen cualidades para ello, pero aún no disponen de la suficiente confianza del entrenador como para que tengan minutos.

Otros como Januzaj que se le ha buscado salida y al no haberla encontrado, sigue en la plantilla, o Rafa Mir que no está aprovechando las pocas oportunidades que tiene, podrían también aparecer en el duelo copero. Pero ante todo es día para coger aire y un pequeño impulso anímico para afrontar encuentros como el del Celta en Vigo, Arsenal en Londres o Betis en Nervión. Y además, seguir su andadura en la copa para tratar de hacer algo grande este año, algo que llevan estando cerca mucho tiempo y no terminan de rematar.

Lucas Ocampos en rematando contra el Cádiz CF | Foto: Sevilla FC

Antecedentes CD Quintanar vs Sevilla FC

El CD Quintanar y el Sevilla FC no disponen de ningún antecedente entre ellos, por lo que estamos ante la primera vez que el club rojiblanco visita a los conquenses y donde tratarán de dejar un recuerdo positivo para los nervionenses en la primera vez que se ven las caras uno contra otro.

Estadísticas CD Quintanar y Sevilla FC 2023

El CD Quintanar está situado como tercer clasificado en su grupo de tercera división. Dispone de 5 victorias y un empate, lo que le da 16 puntos en lo que va de temporada. Por otro lado, ha caído derrotado en dos ocasiones. Dispone de 11 goles a favor por cuatro en contra, dejándole así con una diferencia positiva de siete goles.

Por su parte el Sevilla va 14 clasificado en la primera división española, una posición incómoda para los sevillistas. Dispone de tan sólo 10 puntos ya que sólo ha ganado dos partidos y ha empatado otros cuatro, perdiendo cuatro más. En goles, lleva 16 goles a favor por 15 en contra, teniendo una diferencia positiva de tan sólo un gol.