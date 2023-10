Diego Alonso: "Las oportunidades van a aparecer para poder aprovecharlas"

Diego Alonso mañana tiene una gran oportunidad para estrenar su casillero de victorias con el Sevilla FC. Será ante el CD Quintanar, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Antes de ello, ha pasado por la habitual rueda de prensa previa a cualquier tipo de choque.

Declaraciones

Inicio de su andadura en la competición: "La Copa es muy bonita. Nos hace mucha ilusión y tenemos que ir partido a partido. El objetivo final es el que es, pero hay que ir construyendo. Afrontamos con mucha ilusión esta nueva competición, muy bonita y en la que tenemos la esperanza de poder ir avanzando y competir de gran forma. Es una oportunidad para futbolistas con menos minutos hasta ahora y con la esperanza de que hagan buenos minutos y hagan un buen partido, de cara a que nos puedan ayudar más adelante".

Sobre los futbolistas que en el partido estarán sobre el verde: "La implicación y el trabajo de todos me hace sentir satisfecho, todos trabajan bien. Yo elijo luego y los entreno a todos de la misma manera y con las mismas herramientas, aunque luego soy yo el que toma decisiones. Tengo que ser justo con lo que pienso de quién está mejor para poder jugar o es más idóneo para cada partido. Estoy satisfecho con todos y las oportunidades van a aparecer para poder aprovecharlas".

Diego Alonso. Fuente: Getty Images

La importancia de la victoria: "Ganar no es lo más importante, es lo único, pero hay que prepararse. Si sabes por qué te alimentas, lo seguirás haciendo. Si solo te importa ganar y no corriges los errores, vas a entrar en un círculo vicioso que no te va a permitir crecer. Estamos aquí para que el Sevilla crezca y esté en las posiciones que merece. No estoy pidiendo paciencia, sino que pienso que debemos seguir construyendo aunque no hemos conseguido ganar. Hay que seguir ayudando a los jugadores".

Jugadores lesionados o con molestias: "Dmitrovic tiene un problema en un dedo, con mucha molestia. Está así desde la semana pasada y en el primer entrenamiento de la semana volvió a resentirse. A Ramos, Suso y Navas les hemos dado más recuperación, sobre todo Jesús que está con vómitos y no ha podido entrenar"