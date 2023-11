Paco López: "El partido nos viene bien para dar minutos a jugadores que tienen menos en Liga"

El entrenador del Granada CF, Paco López,, ha comparecido ante los medios de comunicación en la tarde de este miércoles en la previa a la eliminatoria que tienen los nazaríes con el Arosa en Copa del Rey este próximo jueves. El técnico ha arrancado afirmando que para ellos no es una "molestia" en absoluto la Copa: "Tenemos que encontrar buenas sensaciones. La Copa es una competición más y, cuando defiendes a un club como el Granada, siempre hay que dar el máximo. Es un buen partido para continuar en la mejora del equipo".

Preguntado por algunas eliminaciones de grandes equipos en estas primeras rondas, el de Silla no se vio sorprendido debido a que "las distancias cada vez son menores entre las categorías". "Cada partido, si no das el máximo y juegas al 100%, es difícil ganarlo. Tengo experiencias en eso. Nosotros mañana vamos a salir a competir dando nuestro máximo. La temporada pasada, el Arosa fue el mejor en su categoría. Siguen la mayoría de jugadores, tienen un entrenador con mucha experiencia. Nos pueden poner las cosas muy difícil. Tenemos que adaptarnos rápido a las circunstancias", ha continuado.

Paco López también va a tomar dicho evento como una oportunidad que "viene bien para dar minutos a jugadores que tienen menos en Liga". "Vamos a necesitarlos para el domingo también. Es un día para que den su máximo y que nos ayuden a ganar el partido. En la portería jugará Adri López", ha adelantado.

Las instalaciones también son distintas. Pese a que el campo sea natural, la lluvia y sus medidas pueden torpedear un poco la situación: "Si el campo se pone pesado por la lluvia, habrá que ser inteligente para entender cuándo se puede jugar más o menos. Este tipo de campos dan opción a segundas jugadas. Tenemos que estar atentos a eso. El año pasado en Yecla, en un campo muy parecido, vivimos algo similar".

De nuevo, fue cuestionado por su futuro y reafirmación en el cargo tras la llegada del nuevo director deportivo: "Me siento igual desde el primer día que llegué. Repito que sé cómo es esto del fútbol, pero noto total confianza y respaldo. No hay que estar pendiente de si se tiene más o menos respaldo, aunque a largo plazo sé las cosas que pueden llegar si no se consiguen los resultados".

Para el entrenador del equipo rojiblanco es una pena no poder llevarse a jugadores del filial. "Me hubiera gustado poder llevarme a más jugadores. Nos vamos a llevar a Miki Bosch, y seguramente parta de inicio, pero es un problema. Hay que tener cuidado ya que tienes que tener siete fichas del primer equipo, y nosotros tenemos varios futbolistas del primer equipo con ficha b. Hay jugadores en el Recreativo Granada que se merecían esta oportunidad, pero no podemos", ha finalizado.