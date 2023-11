Previa Celta-Sevilla: una final para Benítez

Los últimos encuentros que se disputaron en Balaidos entre el Celta y el Sevilla, supusieron algo positivo para el equipo andaluz, ya que en los últimos tres encuentros disputados en Balaidos el peor resultado que obtuvieron fue un empate el pasado año. La última victoria que se recuerda del Celta al Sevilla como local fue un 2-1, en la temporada 19/20 con un gol del ex-celeste Pione Sisto en el minuto 91. Por la otra parte la última victoria del Sevilla en Balaidos fue hace 2 temporadas, un 0-1 con gol del aún sevillista Rafa Mir.

La "mala suerte" de Benítez, que todavía no sabe lo que es ganar frente a su afición esta temporada

El Celta quiere romper su mala racha liguera este sábado frente al Sevilla, que tampoco está atravesando su mejor momento en Liga. El Celta todavía no ha ganado en su estadio, y este fin de semana sería una gran ocasión para hacerlo, ya que además de las altas médicas como la de Carles Pérez, cuentan con el apoyo incondicional de su afición. Ganar este partido supondría un punto de inflexión para los de Benítez, ya que saldrían de la zona de descenso y se sacarían por momentos, y a la espera de que se disputasen el resto de partidos de sus rivales directos, la presión de estar en descenso en el año centenario del club.

A pesar de la mala racha en liga, el Celta llega a este encuentro como clasificado de ronda en Copa del Rey después de haber ganado en Segovia por 0-4 frente a un humilde Turégano, que además de la buena noticia de la clasificación del club olívico a la siguiente fase de la copa, trae consigo la vuelta de Carles Pérez, que anotó un doblete y el ansiado encuentro de Bamba con el gol, que al igual que su compañero también marcó dos goles en la pasada jornada de copa.

En cuanto al once del Celta, podemos tener dudas en la portería, ya que después de la buena actuación de Vicente Güaita frente al Girona, no sabemos si Rafa Benítez escogerá al joven Iván Villar o al experimentado Güaita para la portería este sábado.

En la defensa se esperan cambios, ya que el central Unai Núñez, no está demostrando el nivel esperado, después de su gran temporada pasada. Su posible sustituto es el joven central, formado en "A Madroa" Carlos Domínguez, ya que, siendo Rafa Benítez poco innovador con su once inicial, dado el mal rendimiento que ha demostrado el central vasco, Carlos Domínguez podría formar la dupla de centrales junto a Carl Starfelt, un central que ha sido cuestionado por la afición, dada su inesperada llegada, pero que ha sorprendido gratamente, tras sus buenas actuaciones ante grandes equipos, y debido a que es un futbolista muy regular, seguramente si las lesiones lo respetan tendrá continuidad en el once inicial.

En el centro del campo, el único cambio que se puede dar es la entrada de Renato Tapia, en lugar de Fran Beltrán, el técnico madrileño ya lo ha probado frente al Girona, y a pesar del resultado adverso, el peruano podría volver a figurar como titular en el once inicial, después de su gran actuación en la jornada pasada. Además, el club Vigués acaba de anunciar la baja de Luca de La Torre por unas molestias en el isquiotibial izquierdo, con lo que se perderá el encuentro frente al Sevilla.

En cuanto a la delantera, no se esperan cambios. El punta noruego Strand Larsen convence a Benítez, y es muy probable que su acompañante sea Iago Aspas, que a pesar de que Benítez quiera gestionar sus minutos en el terreno de juego, este sigue siendo una pieza fundamental para el Celta aún con 36 años, el griego Tasos Douvikas será suplente después de haber jugado los 90 minutos en Segovia frente al Turégano.

Se espera un partido igualado y que seguramente se lo acabe llevando el equipo que menos errores cometa. Es un partido clave para la continuidad de Rafa Benítez, que está obligado a ganar si no quiere que su confianza con la directiva y con la afición empeore aún más, ya que el técnico madrileño ha firmado el peor arranque de temporada del club olívico en cien años de historia. El Celta tiene que salir a ganar, ya que está haciendo que una fecha legendaria como es el centenario del club, que hizo que sus aficionados soñasen con volver a ver un Celta grande, se esté convirtiendo en una pesadilla para cualquier aficionado.