El Granada CF, en peligro de caer eliminado por alineación indebida en Copa del Rey

El Granada CF se impuso en el partido de primera ronda de la Copa del Rey al SC Arosa por 0-3 en un encuentro en el que el conjunto rojiblanco no tuvo su mejor actuación, pero sí que tuvo efectividad de cara a gol, llevándose el partido gracias a los tantos marcados por Callejón en la primera parte, y Weissman y Diedhiou en los minutos finales. Pese a la victoria en el terreno de juego, el Granada CF corre serio peligro de eliminación por alineación indebida de Adri López, un hecho que el club gallego ya ha denunciado ante la RFEF.

La alineación indebida se debe a que el guardameta Adri López fue titular y jugó todo el partido, algo que no era posible ya que la normativa señala que un jugador de un filial tiene que ser menor de 23 años para poder jugar con el primer equipo en competición no profesional. La confusión puede tener lugar si se tiene en cuenta la normativa para Liga, ya que en competiciones profesionales sí que el guardameta con ficha de filial puede tener hasta 25 años. Por lo tanto, lo esencial está en la denominación del tipo de competición que es la Copa del Rey, ya que si se considera como una competición no oficial, el Granada CF incurriría en una alineación indebida.

En este sentido, el conjunto rojiblanco ha realizado un comunicado en el que manifiesta la legalidad de la alineación del guardameta, pues indica que en la nueva Ley del Deporte entrada en Vigor el 1 de enero de 2023 se confirma que la Copa del Rey sí que es una competición oficial, sosteniéndose en este argumento para su defensa.

Así pues, en caso de que se confirme la ilegalidad en la alineación de Adri López en la portería, sería la segunda vez que incurriría en una alineación indebida con el guardameta, ya que fue titular en el encuentro de primera ronda de la temporada pasada ante el Yeclano, por lo que hubiera sido el mismo caso que se presenta en la actualidad. Rn ese caso, el Yeclano no denunció. Ahora es tiempo para que el Granada CF presente alegaciones y será un juez disciplinario el encargado de tomar la decisión.

De esta manera, el Granada CF sigue estando en unas continuas turbulencias desde que comenzó la temporada. A la mala actuación en Liga, donde se sitúa en penúltima posición, se suma ahora a la desorganización y a una polémica que es posible que le deje fuera de la competición copera antes de tiempo.